Un nuevo estudio reveló cómo el café mejora el rendimiento deportivo y acelera la recuperación muscular

La investigación halló que polifenoles del café como el ácido cafeico actúan sobre NR4A1, una proteína ligada al estrés celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos tiempos, el café está siendo ampliamente investigado por sus efectos en la salud, el deporte y la longevidad. Numerosos estudios han analizado sus beneficios y riesgos, impulsando un debate continuo sobre su impacto en el organismo.

Una reciente revisión científica descubrió que el consumo de café puede tener un impacto directo en el rendimiento deportivo de resistencia y la recuperación muscular. El análisis, realizado sobre investigaciones de los últimos 25 años, detalla cómo la cafeína, principal componente activo del café, puede favorecer la capacidad de resistencia y reducir la percepción del esfuerzo durante actividades físicas exigentes, especialmente en situaciones de fatiga o alteraciones del sueño.

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El análisis, publicado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Lodz y la Universidad de Opole, Polonia, examina las diferencias en los efectos de la cafeína y otros compuestos presentes en el café sobre el rendimiento físico, así como la variabilidad individual de la respuesta, con base en estudios realizados entre 2000 y 2026.

El café puede mejorar la resistencia y reducir la percepción del esfuerzo en actividades físicas exigentes, según una revisión científica reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio difundido en la revista Nutrients, el café consumido antes del ejercicio ayuda a atenuar el dolor muscular y mejora la tolerancia al esfuerzo en deportes de larga duración.

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Esta acción se explica por la capacidad de la cafeína para bloquear los receptores de adenosina en el sistema nervioso central, lo que mantiene el estado de alerta y disminuye la sensación de cansancio.

Los datos recopilados muestran que los efectos positivos de la cafeína son más robustos en actividades aeróbicas prolongadas y menos consistentes en ejercicios de fuerza y potencia.

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Los autores resaltan la importancia de factores individuales como la genética, el consumo habitual de cafeína, el ritmo circadiano, el momento de la ingesta y el estado de entrenamiento, que pueden modificar la magnitud y tolerancia de la respuesta al café. De acuerdo con el estudio, los polimorfismos en el gen CYP1A2, que regulan la actividad enzimática encargada del metabolismo de la cafeína, explican parte de la variabilidad observada entre distintos individuos.

Qué descubrieron sobre el café y la resistencia

La cafeína del café ayuda a atenuar el dolor muscular y favorece la recuperación en deportes de larga duración, indican los hallazgos del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio detalla que una dosis de entre 3 y 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal se asocia con mejoras en la resistencia.

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Además, la cafeína demostró reducir la percepción del esfuerzo y aliviar el dolor muscular durante la recuperación, aunque este último efecto presenta resultados dispares según la investigación considerada.

Respecto a la recuperación y al metabolismo del glucógeno, los hallazgos indican que la ingesta combinada de café y carbohidratos puede mejorar la resíntesis de glucógeno muscular tras ejercicios extenuantes, lo cual podría resultar relevante para atletas en deportes de resistencia con pausas de recuperación breves. No obstante, la evidencia disponible sobre los efectos en el glucógeno hepático es limitada.

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El estudio también advierte sobre el potencial impacto negativo de la cafeína en el sueño y la recuperación, en especial si se consume en horarios tardíos, lo que podría comprometer el rendimiento en entrenamientos o competencias subsiguientes.

Polifenoles y melanoidinas presentes en el café tienen un rol modulador en procesos metabólicos, inflamatorios y de recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a otros componentes del café distintos de la cafeína, como polifenoles, diterpenos, trigonelina y melanoidinas, la revisión señala que su contribución al rendimiento físico es indirecta y se asocia principalmente a la modulación de procesos metabólicos, inflamatorios y de recuperación.

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Los polifenoles, por ejemplo, poseen propiedades antioxidantes e inflamatorias que podrían favorecer la recuperación tras el ejercicio, mientras que las melanoidinas podrían influir sobre la composición y función de la microbiota intestinal, aunque la evidencia aún es preliminar.

Los autores recomiendan que la incorporación del café en estrategias de nutrición deportiva debe ajustarse a cada caso particular, y que no se deben generalizar los beneficios observados en estudios controlados.

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Según el artículo, “los beneficios agudos del café en el rendimiento físico se atribuyen principalmente a la cafeína”, y agregan que la “respuesta puede variar considerablemente en función de factores genéticos, el consumo habitual y el momento de la ingesta”.

El hallazgo de este nuevo estudio se complementa con otras investigaciones que han vinculado al café con la longevidad saludable.

El café como aliado de la longevidad

Cada día, en todo el mundo, se consumen más de 2.250 millones de tazas de café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos, identificó un mecanismo biológico que podría explicar por qué el consumo de café se asocia desde hace años con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades crónicas.

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El hallazgo apunta a la activación del receptor NR4A1, una proteína vinculada con el envejecimiento, la respuesta al estrés celular y distintos procesos patológicos.

El estudio, publicado en la revista científica Nutrients, establece una de las primeras conexiones directas entre compuestos presentes en el café y ese receptor. La investigación se centró en determinar de qué manera ciertos componentes de la bebida influyen sobre funciones biológicas relacionadas con la inflamación, el metabolismo y la reparación de tejidos.

El autor principal del estudio, Stephen Safe, profesor de Bioquímica y Biofísica, Medicina Molecular y Celular de la universidad, explicó en trabajos anteriores que el receptor NR4A1 actúa como una suerte de “sensor de nutrientes”.

El trabajo publicado en Nutrients identificó una vía biológica que podría explicar beneficios del café sobre salud y envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al investigador, “el café posee propiedades beneficiosas para la salud ampliamente reconocidas. Lo que hemos demostrado es que algunos de esos efectos podrían estar relacionados con la interacción de los compuestos del café con este receptor, el cual participa en la protección del organismo contra el daño inducido por el estrés”.

“Si dañas casi cualquier tejido, el receptor NR4A1 responde para mitigar ese daño”, dijo Safe. “Si eliminas ese receptor, el daño es mayor”.

Este trabajo se suma a otras investigaciones a favor del café. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en JAMA analizó a más de 130.000 personas durante más de cuatro décadas en Estados Unidos y descubrió que el consumo regular de café y té se relaciona con menor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

Otra investigación publicada en el European Journal of Nutrition observó que el consumo regular de cuatro a seis tazas de café al día se asoció con menor riesgo de fragilidad en adultos mayores de 55 años. Los beneficios se atribuyeron a la capacidad del café para reducir la inflamación y mejorar la regulación metabólica.

Conectar el café con un mecanismo biológico

El nuevo estudio aporta una posible base biológica a la relación observada entre café y menor riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que varios compuestos del café, sobre todo ácidos polihidroxilados y compuestos polifenólicos como el ácido cafeico, se unen a NR4A1 y modifican su actividad. En modelos de laboratorio, esa interacción se relacionó con menor daño celular y con una desaceleración del crecimiento de células cancerosas. El estudio también mostró que, al eliminar el receptor de las células analizadas, esos efectos protectores desaparecían.

“Lo que decimos es que al menos parte de los beneficios para la salud del café pueden provenir de la unión y activación de este receptor”, dijo Safe.

La investigación sugiere además que la cafeína no sería el principal factor detrás de estos beneficios. Según detalló Texas A&M University, aunque la cafeína también puede unirse al receptor, su efecto en los modelos estudiados fue limitado frente al de otros compuestos naturales del café. Ese dato podría ayudar a entender por qué tanto el café tradicional como el descafeinado han sido asociados con ventajas similares en estudios poblacionales.

El trabajo se desarrolló con la participación de otros especialistas de Texas A&M, entre ellos Robert Chapkin, Roger Norton, James Cai y Shoshana Eitan. Sus aportes permitieron reforzar la evidencia sobre el posible efecto protector del café en modelos neurológicos.

El estudio encontró que varios compuestos del café influyen sobre un receptor asociado a metabolismo, inflamación y respuesta al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores aclararon que se trata de una investigación de tipo mecanístico, enfocada en explicar cómo operan ciertos procesos biológicos, y no en probar una relación causal directa en humanos. Aun así, el estudio aporta una base más sólida para interpretar observaciones previas que vinculaban el consumo de café con una menor incidencia de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y trastornos metabólicos.

De acuerdo con la fuente de Texas A&M University, el equipo ya explora compuestos sintéticos capaces de actuar sobre NR4A1 con mayor eficacia que los componentes naturales de la dieta. Esa línea de trabajo podría abrir nuevas aplicaciones en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades asociadas al envejecimiento.

“El café es una mezcla muy compleja de compuestos”, concluyó Safe. “Es una combinación muy potente”.

Por el momento, la investigación no modifica las recomendaciones actuales sobre el consumo de café. Las organizaciones reguladoras como la FDA y la Asociación Americana del Corazón consideran seguro un consumo moderado de cafeína, equivalente a unas tres tazas de café al día, aunque advierten sobre la variabilidad individual en la sensibilidad y el metabolismo de esta sustancia.