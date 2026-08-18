“Las pymes también son argentinas”: empresarios pymes se movilizarán a Plaza de Mayo por la crisis del sector

La movilización se realizará bajo el lema "las pymes también son argentinas" (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el marco del Día del Empresario Nacional, referentes de distintas cámaras sectoriales pymes se movilizarán este jueves a Plaza de Mayo por el cierre de 30.000 empresas desde la asunción de Javier Milei. El objetivo declarado es poner en agenda la crisis que atraviesa el entramado productivo.

La difusión del evento incluyó una imagen con la frase “Las pymes también son argentinas” con una estética similar a la utilizada en una bandera que los jugadores de la Selección mostraron en el Mundial 2026, en relación a la soberanía argentina en Malvinas.

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La actividad fue convocada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), entre otras entidades empresarias.

Las entidades buscan “visibilizar la situación del sector productivo y advertir sobre el impacto que tiene el cierre de empresas, la caída de la actividad y las dificultades de las pymes para sostener sus niveles de producción y rentabilidad”. Además, piden que se trate el proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por ENAC en el Congreso.

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La jornada también permitirá que los empresarios expongan públicamente su diagnóstico sobre la situación del sector y sus principales reclamos ante el Gobierno nacional.

La convocatoria tiene como antecedente una actividad realizada por ENAC en 2024, cuando alrededor de 150 empresarios y empresarias de todo el país se reunieron frente a Casa Rosada.

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La movilización se da en un contexto en que, de acuerdo un informe del Observatorio Pyme, durante el segundo trimestre del año, la actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales mostró un deterioro, con una caída interanual del 11% en la producción y una contracción del empleo del 4,5%.

Piden que se trate el proyecto de Ley de Emergencia PyME impulsado por ENAC en el Congreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes tuvieron un retroceso interanual de 3,8% durante julio y de 2,1% respecto a junio. De esta manera, en los primeros siete meses del año, el rojo acumulado fue de 2,7%.

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Seis de las siete actividades relevadas mostraron caídas en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

En términos generales, desde diciembre de 2023, Argentina perdió 30.633 empresas, según el último informe de Fundar. La cifra representa el 6% del total de firmas que había al comienzo de la actual gestión y, de acuerdo con el organismo, constituye la mayor caída registrada durante los primeros 30 meses de cualquier gobierno.

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Desde diciembre de 2023, Argentina perdió 30.633 empresas

Solo en mayo, la cantidad de empresas se redujo en 2.371 respecto de abril, lo que implica una baja mensual del 0,49%. Con este resultado, ya son 16 los meses consecutivos en los que el número de firmas disminuye en relación con el mes anterior.

El balance interanual también muestra un retroceso. Frente a mayo de 2025, se contabilizaron 16.560 empresas menos, una contracción del 3,3%. De esta manera, la serie acumula 27 meses consecutivos de caídas interanuales, es decir, más de dos años en los que la cantidad de firmas es inferior a la registrada doce meses antes.

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En términos absolutos, en mayo había 481.724 empresas en el país. El número se encuentra muy por debajo del máximo histórico de la serie, alcanzado en febrero de 2012, cuando se registraron 540.282 firmas. Representa además una baja frente a noviembre de 2023, mes tomado como referencia para el inicio de la actual gestión, cuando había 512.357 empresas.

Por sectores, alojamiento y gastronomía registró la mayor caída durante mayo, con un descenso del 1,38% frente al mes anterior. Desde el inicio del actual gobierno, en tanto, los sectores que acumularon las mayores reducciones fueron transporte y almacenamiento, con una contracción del 17,05%, e industria manufacturera, que retrocedió 13,81% en el mismo período.

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