El Gobierno presentó el nuevo mapa digital de distribución y aplicación de vacunas

El nuevo mapa digital muestra la cobertura y distribución de las 16 vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, acceso público garantizado (Min de Salud)

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Un descenso sostenido en los últimos años de las tasas de inmunización en el país impulsó el desarrollo de una herramienta digital inédita para monitorear la vacunación en toda Argentina.

La caída en la aplicación de vacunas afecta la protección de la población frente a enfermedades prevenibles, y los datos actuales muestran que el país se encuentra lejos del 95% de cobertura necesario para garantizar la inmunidad colectiva. Con miles de niños sin ninguna dosis y faltas en los refuerzos de infancia y adolescencia, el Gobierno nacional presentó un nuevo mapa interactivo orientado a revertir esta tendencia.

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El Ministerio de Salud de la Nación lanzó el Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas, una plataforma digital en tiempo real de acceso público que reúne, por primera vez, información actualizada y territorializada sobre la aplicación y distribución de las 16 vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación (CNV).

“En salud, contar con información precisa y disponible en tiempo real es fundamental para gestionar mejor. Por eso desarrollamos herramientas que nos permiten monitorear la distribución y las coberturas de vacunación y, ahora, ponemos esos datos a disposición de quien los quiera consultar”, explicó el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

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Y agregó: “Contar con más información significa mejores decisiones, permite detectar brechas y fortalecer las estrategias de vacunación donde más se necesitan. Las vacunas son una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y proteger a los argentinos”.

El mapa digital integra datos de vacunación y distribución de dosis, facilitando el análisis de estrategias y necesidades locales en cada jurisdicción (Min de Salud)

El mapa centraliza y exhibe en tiempo real la cantidad de dosis aplicadas por jurisdicción, los porcentajes de cobertura alcanzados por cada vacuna y año, y las dosis distribuidas a cada provincia. El sistema se alimenta de registros cargados por el personal de salud en vacunatorios y centros asistenciales a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC). De acuerdo con el Ministerio, los datos de aplicación se actualizan semanalmente y la información sobre distribución se renueva cada mes. La plataforma se encuentra disponible para toda la ciudadanía en argentina.gob.ar/salud.

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El desarrollo del mapa responde a una problemática que se profundizó tras la pandemia de COVID-19. Según el último informe global de Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina figura entre los ocho países de la región que durante 2025 no superaron el 90% de cobertura con esquemas esenciales. Este umbral resulta clave para limitar el riesgo de brotes de enfermedades como sarampión, tos convulsa, tétanos o difteria.

El informe advierte que, junto con México, Venezuela y Bolivia, Argentina concentra más de la mitad de los niños sin protección frente a estas infecciones, a pesar de la disponibilidad de dosis en el país.

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La herramienta permite visualizar el avance de cada vacuna del calendario, con una escala de colores para detectar diferencias regionales de cobertura (Min de Salud)

El descenso en la cobertura vacunal se confirma con cifras: mientras en 2014 la tasa de inmunización con la primera dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) marcaba el 95%, en 2024 cayó al 82%. El panorama es aún más crítico al analizar la segunda dosis, que desde 2026 se aplica a los 18 meses. Argentina pasó del 96% al 46% de cobertura, la mayor caída de la región según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Países como Brasil, Chile, Ecuador y México también muestran descensos, aunque menos pronunciados. “Se necesita al menos el 95% de cobertura con ambas dosis para proteger a la comunidad”, expuso Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos de la OMS.

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El brote de sarampión registrado en 2025 en América llevó a la OPS a solicitar acciones coordinadas e inmediatas para reforzar la vigilancia y la vacunación de rutina. En este contexto, la caída de la cobertura en la segunda dosis de la triple viral en Argentina expone una vulnerabilidad inédita frente a enfermedades eliminadas o bajo control.

El descenso en la vacunación infantil llevó a la OPS y la OMS a advertir sobre el riesgo de brotes y la necesidad de reforzar las campañas de inmunización (OMS)

El mapa digital se presenta como una respuesta a este escenario. Desde el Ministerio de Salud, explicaron que la herramienta “busca poner a disposición de la ciudadanía información oficial que hasta ahora se encontraba publicada de manera aislada y fragmentada, promoviendo una visión integrada y territorial de las políticas de inmunización”. Al reunir en un único espacio los datos de distribución nacional y los resultados de aplicación por jurisdicción, el sistema permite observar la evolución de ambos indicadores, identificar diferencias territoriales y profundizar el análisis de las estrategias locales.

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Técnicos del Ministerio de Salud explicaron a Infobae en la sede de la cartera sanitaria, que el acceso público y actualizado a esta información representa un avance en materia de transparencia sanitaria.

“Antes de la creación del mapa, los datos se encontraban dispersos en reportes anuales cerrados y dificultaban el seguimiento en tiempo real. La publicación abierta de las coberturas facilita la labor de los medios de comunicación, equipos de gestión sanitaria y la sociedad en general, al ofrecer una referencia común y confiable sobre el estado de la vacunación”, aseguraron.

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El acceso libre al Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas busca promover transparencia y control social sobre la gestión sanitaria nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas recolecta y muestra los datos cargados desde los vacunatorios y centros de salud en todo el país, permitiendo visualizar el avance en la aplicación de las 16 vacunas del CNV: BCG, Hepatitis B, Triple Bacteriana Acelular, Neumococo conjugada, Quíntuple, Poliomielitis inactivada, Poliomielitis oral, Rotavirus, Meningococo, Triple viral, Varicela, Hepatitis A, Virus del Papiloma Humano (VPH) para ambos sexos, Triple Bacteriana, Fiebre amarilla y Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

La herramienta permite seleccionar el año y la vacuna de interés, y comparar el desempeño de cada provincia mediante una escala de colores que evidencia diferencias regionales.

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“En 2024 hemos presentado el Tablero Nacional de Coberturas, que se desarrolló con el fin de pasar los informes en PDF a un tablero dinámico, incorporando tecnología que nos permite explorar en diferentes niveles los avances de cobertura de cada esquema, de cada vacuna y poder ir siguiendo las brechas sobre cada jurisdicción, sobre cada departamento”, señalaron desde los equipos técnicos del Ministerio de Salud. Inicialmente, el tablero solo estaba disponible para funcionarios y personal especializado, pero, según indicaron desde la cartera que maneja Mario Lugones “la posibilidad de abrir el acceso para que el público general pueda consultarlo. Por eso, este lanzamiento del nuevo mapa”.

El proceso de recolección y validación de datos integra información brindada por los equipos subnacionales. Algunas jurisdicciones cargan los datos directamente en el NOMIVAC, mientras otras interoperan con sistemas propios. Las diferencias metodológicas explican variaciones en los registros y resaltan la necesidad de un sistema interoperable y unificado. Según funcionarios del ministerio, “cada jurisdicción, cada provincia, tiene su sistema provincial de captura de datos y de registro, que no es igual a otro, cada una tiene su propia metodología. Entonces, hay provincias que toman nuestros sistemas y hay otras que tienen el propio, con lo cual tienen que ser interoperables con los nuestros. Por eso es que las cargas difieren a veces”.

Los datos del mapa se actualizan semanalmente para aplicaciones y mensualmente para distribución, brindando información oportuna y confiable a la ciudadanía (Min de Salud)

La dimensión territorial es central en la nueva herramienta. El mapa permite detectar brechas de cobertura que pueden requerir refuerzos, comparar el desempeño de las estrategias locales y analizar la evolución de cada vacuna respecto de años anteriores. Esto facilita el monitoreo oportuno de las coberturas y la identificación de situaciones que demandan acciones específicas en determinadas áreas.

“El objetivo es oportuno, online. Ahora, dentro del objetivo hay jurisdicciones que tienen diferentes metodologías de registro. Algunos registran al momento, otros registran al otro día, otros registran a los siete días. El objetivo es online para que no se pierda”, explicaron desde la Dirección Nacional de Epidemiología.

El sistema también pone a disposición datos sobre la cantidad de dosis distribuidas por el Ministerio a cada provincia, según su población objetivo. Esta información, tomada del Sistema de Gestión de Stock del Ministerio de Salud (SMIS), complementa el análisis de las coberturas y otorga una dimensión operativa a los procesos de vacunación.

El mapa fue creado tras la pandemia de COVID-19, que profundizó la baja en las tasas de inmunización infantil y adolescente en todo el país ( Reuters)

“No solo publicamos un mapa de coberturas, sino también la distribución que hace el Ministerio de Salud de la Nación para que las jurisdicciones, con las estrategias de inmunización de cada jurisdicción, puedan alcanzar las coberturas más óptimas. Vamos a poder ver la cantidad de dosis que aplicó esa jurisdicción para alcanzar esa cobertura y la población objetivo”, detallaron los equipos técnicos en la presentación.

El mapa permite anticipar la evolución de las coberturas durante el año, sin esperar a reportes consolidados a año cerrado. Además, facilita la comparación entre jurisdicciones y el análisis de la participación de cada provincia en la cobertura nacional. Esta perspectiva resulta clave para planificar campañas de refuerzo y ajustar estrategias ante la persistencia de brechas o el surgimiento de brotes.

El desafío de revertir la baja vacunatoria no se limita a la logística ni al acceso a las dosis. Existen cuestiones estructurales y percepciones sociales que afectan la adherencia a los esquemas. “Hay una parte que creemos se puede revertir, hay otra que no, que es la percepción del riesgo a disminuir”, reconocieron desde la Secretaría de Gestión Sanitaria.

La plataforma del Ministerio de Salud permite comparar la cobertura provincia por provincia, identificando brechas territoriales y áreas con menor inmunización (Min de Salud)

En ese sentido, el Ministerio implementa acciones de acompañamiento y capacitación para abordar las dificultades específicas de cada provincia y departamento. El trabajo conjunto con referentes de los Programas Ampliados de Inmunización (PAI) busca identificar obstáculos y apoyar la recuperación de coberturas en regiones rezagadas.

“Salió un informe de la ONU que podemos revertir, que están en recuperación de las coberturas. Justamente esto era para poner sobre la mesa cuáles son las dificultades y cuestiones estructurales. Nosotros creemos que a partir de esto y de tratar de pulir algunas cuestiones que son administrativas, vamos a revertir la baja vacunatoria”, evaluaron los equipos técnicos.

La logística y la distribución de vacunas se definen a nivel provincial, con puntos de entrega variables según la extensión y las necesidades de cada jurisdicción. “La logística del Ministerio de Salud de la Nación es a nivel provincial y es donde define la provincia. Igual es un punto, a veces son dos, a veces son tres, depende de la provincia y depende también la etapa, el momento.”, aclararon fuentes oficiales. En el caso de Buenos Aires, la entrega se realiza en un único punto centralizado, dada la magnitud del territorio.

La logística de distribución de vacunas depende de cada provincia, que recibe las dosis en uno o varios puntos centrales y es responsable de su entrega local (Min de Salud)

El mapa, actualizado semanalmente para la aplicación de dosis y mensualmente para la distribución, se consolida como una herramienta de gestión y control para todas las jurisdicciones y refuerza la rectoría nacional en la implementación de estrategias de inmunización.

Tanto autoridades como equipos técnicos destacan el valor de “poner sobre la mesa los datos, las brechas, los objetivos y que las jurisdicciones y el equipo nacional pueda trabajarlo en lugar de rectoría para la implementación de estrategias de campañas más efectivas”.

La publicación abierta y en tiempo real de las coberturas y la distribución de vacunas representa una transformación en la gestión de la salud pública argentina. El acceso libre a la información permitirá a la ciudadanía, los equipos sanitarios y los medios seguir de cerca la evolución de la vacunación y demandar respuestas ante eventuales retrocesos.