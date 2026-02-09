Un estudio de Harvard vinculó el consumo moderado de café y té con menor riesgo de demencia

El seguimiento a largo plazo mostró que los problemas de memoria o concentración fueron menores en quienes bebían más café con cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre el consumo habitual de café y té y el riesgo de desarrollar demencia despierta desde hace tiempo el interés en la comunidad médica y entre quienes buscan estrategias para cuidar su salud cerebral. El debate sobre si estas infusiones pueden influir en la función cognitiva se reaviva con nuevos datos que diferencian entre café con cafeína, descafeinado y distintas variedades de té.

Un estudio publicado en JAMA analizó a más de 130.000 personas durante más de cuatro décadas en Estados Unidos. El trabajo investigó cómo el consumo regular de café y té, tomando en cuenta si contenían o no cafeína, se relaciona con el riesgo de demencia y el rendimiento cognitivo.

Qué muestran los datos sobre el vínculo de las infusiones y el deterioro cognitivo

El estudio, dirigido por Yu Zhang de la Universidad de Harvard, incluyó participantes del Nurses’ Health Study y del Health Professionals Follow-up Study. Estas cohortes reúnen respectivamente a profesionales de enfermería y a trabajadores de la salud de Estados Unidos, quienes fueron seguidos durante varias décadas para evaluar factores de riesgo y hábitos relacionados con enfermedades crónicas.

La muestra comprendió 86.606 mujeres y 45.215 hombres, todos sin antecedentes de cáncer, Parkinson ni demencia al inicio. Los hábitos de consumo de café, té y otras bebidas se documentaron mediante cuestionarios cada dos a cuatro años. La investigación fue destacada por el cardiólogo y divulgador científico Eric Topol en un posteo de su cuenta en X y generó repercusión en la comunidad científica y el público general.

El consumo elevado de café con cafeína mostró un 18% menos de casos de demencia respecto a quienes tomaban menos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El café mejora la cognición y reduce la demencia. >130.000 personas seguidas durante 37 años. El beneficio se observa solo con café o té con cafeína y es más pronunciado con unas 2 tazas al día", manifestó Topol.

Según el estudio, durante el seguimiento, se identificaron 11.033 casos de demencia. Los resultados muestran que un consumo elevado de café con cafeína se asoció con un riesgo menor de demencia. Quienes tomaban más café con cafeína presentaron menos casos de demencia: por cada 100.000 personas, hubo 141 casos en el grupo que más café consumía y 330 en el grupo que menos. Esto significa que el riesgo de demencia fue un 18% menor entre quienes bebían más café con cafeína. Además, este grupo reportó menos problemas de memoria o concentración, según encuestas realizadas durante el estudio (7,8% frente a 9,5%).

En las mujeres del Nurses’ Health Study, aquellas que bebían más café con cafeína obtuvieron resultados ligeramente mejores en pruebas de memoria y pensamiento, aunque la diferencia no fue tan grande cuando se consideró el desempeño global en todas las pruebas.

Según el estudio, la relación más pronunciada se observó en quienes bebían alrededor de dos a tres tazas de café con cafeína o una a dos tazas de té diarias. El café descafeinado no mostró asociación significativa con el riesgo de demencia ni con el desempeño cognitivo.

El debate científico sobre el consumo de café y té y su relación con la salud cerebral

La FDA considera seguro un consumo moderado de cafeína de hasta 3 tazas de café diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autor principal, Yu Zhang, explicó en declaraciones recogidas por The Guardian: “Nuestro estudio solo no puede probar causalidad, pero, hasta donde sabemos, es la mejor evidencia disponible sobre el consumo de café y té y la salud cognitiva, y es consistente con una biología plausible”. Enfatizó que “no hay que pensar en el café o el té como un escudo mágico” y recomendó mantener un estilo de vida saludable como estrategia global para la salud cerebral.

Especialistas que no participaron en el análisis remarcaron las limitaciones inherentes a los estudios observacionales. Tara Spires-Jones, profesora de neurodegeneración en la Universidad de Edimburgo, destacó en Science Media Centre: “Este es un estudio bien hecho que examinó datos de una gran cantidad de personas durante muchos años. Sin embargo, el tipo de investigación no puede probar de manera concluyente que la cafeína haya sido la razón de la menor incidencia de demencia”.

Por su parte, Naveed Sattar, profesor de medicina cardiometabólica en la Universidad de Glasgow, expresó: “Los resultados solo pueden considerarse sugestivos. Las personas que consumen cantidades moderadas de café o té tal vez lleven vidas más equilibradas y saludables en general, y podrían ser estos patrones amplios de vida los que se relacionan con una mejor salud cerebral”.

Otras investigaciones sobre café, té y envejecimiento cerebral

Los antioxidantes y compuestos antiinflamatorios presentes en el café podrían ayudar a preservar la vida celular según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura científica reciente ofrece contexto relevante sobre el papel del café y el té en la salud cerebral y el envejecimiento. Un estudio publicado en noviembre último en BMJ Mental Health analizó a 436 adultos con trastornos mentales graves y encontró que quienes bebían de tres a cuatro tazas de café diarias presentaban una mayor longitud de telómeros, lo que implica una menor edad biológica. Los autores sugieren que los antioxidantes y compuestos antiinflamatorios presentes en el café podrían contribuir a preservar la vida celular.

Otra investigación publicada en el European Journal of Nutrition observó que el consumo regular de cuatro a seis tazas de café al día se asoció con menor riesgo de fragilidad en adultos mayores de 55 años. Los beneficios se atribuyeron a la capacidad del café para reducir la inflamación y mejorar la regulación metabólica.

En el caso del té verde, un análisis realizado en Japón y publicado en la revista Science of Food de Nature Portfolio concluyó que el consumo de tres o más tazas al día se asoció con menos lesiones en la sustancia blanca cerebral, un factor de riesgo para el deterioro cognitivo.

Los expertos recomiendan mantener la ingesta de café y té en límites moderados para evitar efectos perjudiciales por consumo excesivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas investigaciones coinciden en señalar que la ingesta de café o té debe mantenerse dentro de límites moderados, ya que un consumo excesivo puede revertir los efectos beneficiosos e incluso resultar perjudicial para la salud. Además, los autores aclaran que estos resultados muestran una vinculación entre el consumo de estas bebidas y la salud cerebral, pero no prueban que exista una relación causal directa.

Las organizaciones reguladoras como la FDA y la Asociación Americana del Corazón consideran seguro un consumo moderado de cafeína, equivalente a unas tres tazas de café al día, aunque advierten sobre la variabilidad individual en la sensibilidad y el metabolismo de esta sustancia.

Las conclusiones de estos trabajos refuerzan la idea de que la relación entre bebidas como el café y el té y la salud cerebral es compleja y multifactorial. Los expertos coinciden en que ningún alimento o bebida puede prevenir la demencia por sí solo y que mantener hábitos saludables sigue siendo la estrategia más sólida para preservar la función cognitiva a lo largo del tiempo.