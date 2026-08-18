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¿Los lentes con filtro de luz azul son realmente efectivos para la fatiga visual?

Sequedad, irritación, visión borrosa transitoria y molestia al final del día forman parte de un cuadro cada vez más extendido, impulsado por horas de exposición a dispositivos en el trabajo, el estudio y el ocio

Lentes de montura gris vistos de frente. Cristal izquierdo con rayos de luz azul y violeta dispersos. Cristal derecho con rayos de luz azul atenuados. Fondo degradado azul.
Los lentes con filtro de luz azul se promocionan para aliviar la fatiga visual, proteger la salud ocular y favorecer el descanso durante el uso de dispositivos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fatiga ocular por pantallas se convirtió en una molestia habitual en jornadas cada vez más atravesadas por computadoras, celulares y tablets. El trabajo, el estudio y el ocio frente a dispositivos suelen concentrar varias horas seguidas de exposición visual a corta distancia, con síntomas que incluyen sequedad, irritación, lagrimeo, visión borrosa transitoria y cansancio ocular. En ese marco, creció también el interés por soluciones que prometen reducir ese malestar cotidiano, entre ellas, los anteojos.

Entre las recomendaciones más difundidas aparecen los lentes con filtro de luz azul. Se trata de gafas con recubrimientos o tratamientos diseñados para filtrar parte de las longitudes de onda cortas del espectro visible, en especial la llamada luz azul, que también emiten las pantallas digitales, la iluminación LED y otras fuentes artificiales. Su propósito es reducir la cantidad de iluminación que llega a los ojos durante el uso de dispositivos, en especial cuando la exposición se prolonga durante varias horas o se da en horarios nocturnos. De acuerdo con la Cleveland Clinic, estos productos se promocionan como una herramienta para aliviar la fatiga visual, proteger la salud ocular y favorecer el descanso.

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¿Funcionan los lentes con filtro de luz azul?

La respuesta más consistente es que no hay pruebas sólidas de que estos lentes reduzcan de manera significativa la fatiga ocular causada por el uso de pantallas. Según la Cleveland Clinic, la oftalmóloga Kathleen Petro explicó que muchas personas atribuyen sus síntomas a la luz azul cuando, en realidad, suelen intervenir otros factores vinculados al modo en que se usan los dispositivos. La especialista indicó que al mirar una pantalla durante mucho tiempo disminuye la frecuencia del parpadeo y se sostiene la vista en un punto cercano, dos condiciones que favorecen la sequedad y el cansancio ocular.

Primer plano del ojo de una persona con gafas de montura oscura y lentes con filtro azul, reflejando claramente la interfaz de un escritorio de computadora.
La Cleveland Clinic indicó que no hay pruebas sólidas de que los lentes con filtro de luz azul reduzcan de forma significativa la fatiga ocular causada por las pantallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática de Cochrane sobre lentes oftálmicas con filtro de luz azul en adultos coincide con la especialista. El estudio incluyó 17 ensayos controlados aleatorios y evaluó resultados vinculados con la fatiga visual, el rendimiento visual, la salud macular y el sueño. De acuerdo con los resultados, es posible que haya poca o ninguna diferencia en los síntomas subjetivos de fatiga visual entre los lentes con filtro de luz azul y los lentes sin ese filtro en seguimientos de corto plazo. También señaló que probablemente exista poco o ningún efecto en la agudeza visual corregida.

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Desde Mayo Clinic, indican que no se encontró una mejora significativa en el rendimiento visual ni en la calidad del sueño con el uso de lentes que bloquean la luz azul. Además, subrayaron que la cantidad de iluminación emitida por dispositivos de uso cotidiano es muy inferior a la de la luz solar natural.

El panorama no es completamente uniforme. Un metaanálisis publicado en Therapeutic Advances in Ophthalmology describió evidencia mixta y sostuvo que, aunque la mayoría de los estudios no reportaron diferencias significativas en fatiga visual, algunas investigaciones sugirieron beneficios menores en poblaciones específicas. Ese trabajo también planteó que existen datos experimentales sobre posibles efectos protectores a nivel celular en retina y cierta promesa en áreas como sueño, migraña o regulación circadiana, aunque aclaró que la eficacia clínica cotidiana sigue siendo incierta y requiere estudios más robustos.

Recomendaciones para mitigar la fatiga ocular por pantallas

Si la fatiga ocular digital no depende solo de la luz azul, las medidas para reducirla apuntan sobre todo a modificar hábitos de uso. Según Cleveland Clinic, una de las pautas más recomendadas es la regla 20-20-20, que consiste en desviar la mirada cada 20 minutos hacia un objeto ubicado a unos 6 metros de distancia durante 20 segundos. Ese descanso breve ayuda a relajar el esfuerzo de enfoque sostenido a corta distancia.

Primer plano de una persona frotándose los ojos con los dedos, con el rostro parcialmente iluminado por la luz brillante de una pantalla de computadora al fondo.
Para mitigar la fatiga ocular digital, las clínicas recomiendan la regla 20-20-20, parpadear más, usar lágrimas artificiales, ajustar la distancia y limitar las pantallas antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma fuente indicó que parpadear con más frecuencia también puede ser útil, porque el uso prolongado de pantallas reduce el parpadeo espontáneo y favorece la sequedad ocular. Asimismo, la institución sanitaria señaló que, cuando esa molestia ya está presente, las lágrimas artificiales pueden ofrecer alivio rápido, en especial si la irritación se relaciona con la pérdida de lubricación natural de la superficie ocular.

Mayo Clinic destacó otras medidas concretas ligadas al entorno y a la revisión visual. Entre ellas, realizar pausas frecuentes, controlar el tiempo frente a pantallas y hacer un examen de la vista para detectar problemas de graduación o de enfoque que puedan agravar los síntomas. Esa institución remarcó que la fatiga visual puede vincularse con errores refractivos no corregidos, además del uso prolongado de dispositivos.

Mantenerse aproximadamente a un brazo de distancia del dispositivo puede reducir el esfuerzo visual, y aumentar el tamaño de la fuente o ajustar el contraste facilita la lectura sin entrecerrar los ojos ni inclinarse hacia adelante.

Las fuentes también reservan un lugar para los hábitos nocturnos. Ambas clínicas señalaron que limitar el uso de pantallas una o dos horas antes de acostarse puede favorecer el descanso, como también la reducción del tiempo frente a dispositivos como una estrategia central. En ese punto, el posible aporte de los lentes con filtro de luz azul aparece, en todo caso, como un recurso complementario en situaciones puntuales y no como una respuesta principal al problema de la fatiga ocular digital.

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