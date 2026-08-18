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Metabolismo y piel: las claves internas detrás de la firmeza y el envejecimiento cutáneo

Factores metabólicos y hábitos diarios determinan el aspecto y la salud de la piel con el paso del tiempo

Rostro de mujer dividido verticalmente, mostrando un lado con piel lisa y otro con arrugas. Fondo azul de un baño con grifo y cortina.
Mark Hyman afirmó que la piel flácida, las arrugas y la pérdida de elasticidad se vincularon con la salud metabólica y el envejecimiento cutáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un episodio del podcast Office Hours, el médico Mark Hyman puso el foco en la piel flácida, la pérdida de peso, los factores internos y el envejecimiento cutáneo.

A partir de ese eje, afirmó que la flacidez, la pérdida de elasticidad y las arrugas no dependieron solo de productos de uso externo, sino también de procesos vinculados con la salud metabólica.

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La exposición se ordenó alrededor de una pregunta puntual: por qué la piel perdió firmeza y qué hábitos incidieron en ese proceso. Hyman sostuvo que ese deterioro empezó antes de volverse visible y señaló: “Tu piel no envejeció de afuera hacia adentro. Envejeció de adentro hacia afuera”.

Hombre de mediana edad con cabello castaño y canas, barba incipiente, camisa de jean, mirando al frente y sonriendo. Fondo interior con cabecero y ventana
Hyman sostuvo que la piel envejeció de adentro hacia afuera y relacionó la flacidez con la inflamación crónica, el azúcar en sangre, la masa muscular y la exposición solar (YouTube/@drmarkhyman)

Desde ahí, vinculó el estado de la piel con la inflamación crónica, el azúcar en sangre, la masa muscular y la exposición solar.

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Qué relación trazó entre pérdida de peso y piel flácida

Uno de los tramos más concretos del episodio estuvo dedicado a una inquietud frecuente: qué pasó con la piel después de adelgazar.

Hyman indicó que la flacidez no respondió a una sola causa y dijo que ese resultado dependió de la edad, la genética, la cantidad de peso perdido, la velocidad del descenso, embarazos previos, el daño solar acumulado y la reserva de colágeno y elastina.

Imagen de una mujer adulta mayor observándose en un espejo. Su reflejo muestra su rostro y parte superior del cuerpo, con las manos en las mejillas.
La piel flácida después de la pérdida de peso dependió de la edad, la genética, la cantidad de kilos perdidos, la velocidad del descenso y el daño solar acumulado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese punto, descartó soluciones únicas y afirmó: “Ninguna crema, ningún suplemento, ningún protocolo de ayuno y ningún ejercicio por sí solo garantizaron que una persona no fuera a tener piel flácida”.

A la vez, sostuvo que hubo decisiones que mejoraron las posibilidades de preservar tejido y sostén corporal durante el descenso de peso.

Entre esas variables, ubicó a la proteína y al entrenamiento de fuerza. Según explicó, el cuerpo necesitó aminoácidos para reparar tejidos, conservar músculo y sostener la producción de colágeno.

También señaló que muchas personas concentraron todo el esfuerzo en bajar grasa y dejaron en segundo plano la preservación de masa muscular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mark Hyman descartó que una crema, un suplemento, el ayuno o un ejercicio por sí solos evitaran la piel flácida tras adelgazar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el músculo ocupó un lugar central en su planteo

Hyman afirmó que el músculo ocupó un papel más amplio que el movimiento y lo describió como un tejido con funciones metabólicas y funciones hormonales. Según dijo, el aumento de masa muscular mejoró la sensibilidad a la insulina, ayudó a ordenar el azúcar en sangre y redujo la inflamación crónica.

A esa explicación sumó un aspecto estructural. Señaló que el músculo actuó como base de sostén debajo de la piel y sostuvo que, con el paso del tiempo, esa base tendió a reducirse si no hubo trabajo para conservarla.

En su planteo, esa pérdida de soporte contribuyó a que la piel se viera más fina, más suelta y menos firme.

Una mujer de espaldas en ropa deportiva gris se mira al espejo, revelando su reflejo de frente con una expresión seria en el baño de su hogar.
La proteína y el entrenamiento de fuerza ayudaron a preservar masa muscular, reparar tejidos y sostener la producción de colágeno durante la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa relación entre músculo y aspecto cutáneo fue uno de los núcleos del episodio, porque conectó la conversación sobre envejecimiento con una preocupación concreta de la audiencia: qué pasó con el cuerpo después de bajar de peso y qué margen existió para sostener firmeza.

Inflamación y azúcar en sangre, los procesos que describió

Hyman dedicó un tramo del episodio a los procesos internos que, según sostuvo, incidieron en la piel antes de que los cambios se volvieran visibles.

En ese marco, describió a la piel como el órgano más grande del cuerpo y afirmó que su estado reflejó condiciones generales del organismo. A partir de esa idea, señaló a la inflamación crónica como uno de los factores que aceleraron el deterioro del colágeno y dificultaron la reparación cutánea.

Una mujer de unos 45 años, con cabello castaño, se mira en un espejo, tocándose el cuello mientras observa su piel de cerca.
Hyman explicó que la masa muscular mejoró la sensibilidad a la insulina, ordenó el azúcar en sangre y aportó sostén debajo de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

También relacionó el envejecimiento visible con el azúcar en sangre. Explicó que, cuando la glucosa permaneció elevada con frecuencia, una parte de ese exceso se adhirió al colágeno y formó compuestos llamados AGEs, que alteraron su flexibilidad.

Para ilustrarlo, comparó esa proteína con una banda elástica que, tras pasar por un horno, se volvió rígida y quebradiza, con más arrugas y menor firmeza como resultado.

Qué lugar les dio a la autofagia y al cuidado diario

En otra parte del episodio, Hyman habló de la autofagia, un proceso de reparación celular que tradujo como “comerse a uno mismo”. La describió como un sistema interno de limpieza que detectó restos dañados dentro de las células, los descompuso y reutilizó componentes útiles.

El azúcar en sangre elevado favoreció la formación de AGEs, compuestos que alteraron el colágeno y redujeron la elasticidad de la piel
El azúcar en sangre elevado favoreció la formación de AGEs, compuestos que alteraron el colágeno y redujeron la elasticidad de la piel

Para explicar ese mecanismo, recurrió a una comparación doméstica: dijo que una célula se parecía a una casa que acumuló objetos rotos y piezas fuera de uso.

Según planteó, la autofagia retiró parte de ese material y dejó lugar para estructuras de mejor funcionamiento. De todos modos, aclaró que ese sistema tuvo límites y afirmó: “La autofagia no fue un interruptor mágico”.

También precisó que ese mecanismo “No borró las arrugas de forma repentina, no tensó la piel flácida de manera instantánea y no revirtió décadas de daño solar”.

En su exposición, la salud de la piel siguió ligada a otros factores, entre ellos la nutrición, el descanso, el control del azúcar en sangre y la protección frente a la radiación ultravioleta.

Un hombre y una mujer de edad avanzada sentados en sillas estirando las piernas hacia adelante, con las manos tocando los pies en un gimnasio.
Hyman señaló que la autofagia tuvo límites y remarcó que la protección solar, el descanso, la nutrición y el control del azúcar en sangre siguieron siendo claves para la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre ese punto, Hyman identificó a la exposición solar como el factor que más aceleró el envejecimiento cutáneo, aunque aclaró que no propuso evitar el sol por completo.

Dijo que la luz solar resultó necesaria para funciones corporales, pero diferenció esa exposición del exceso sostenido y de las quemaduras. Al cierre, resumió su planteo en una serie de hábitos orientados al entrenamiento de fuerza, el consumo suficiente de proteína, el control del azúcar en sangre, la protección solar y el descanso.

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