El mejor ejercicio para mantener la memoria en personas mayores de 60 años, según un estudio

Algunas actividades estimulan el cerebro (Shutterstock)

Cuando se cumple cierta edad, muchas personas comienzan a preocuparse por su bienestar: salen a caminar, toman colágeno, moderan la sal en la dieta... Sin embargo, muchos olvidan un aspecto fundamental: cuidar la salud del cerebro. Esto se consigue a través de la estimulación y de una serie de actividades que lo mantienen activo.

Más allá de los crucigramas o los sudokus, existe un ejercicio que puede pasar desapercibido, pero con un gran potencial para la cognición: escribir a mano. La escritura a mano activa patrones de conectividad cerebral mucho más complejos que teclear, lo que beneficia directamente los procesos asociados a la memoria y el aprendizaje.

Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores del Developmental Neuroscience Laboratory de la Norwegian University of Science and Technology en Trondheim, cuyos resultados se han publicado en Frontiers in Psychology en enero de 2024. El trabajo se basó en el monitoreo de la actividad cerebral de 36 estudiantes universitarios al escribir palabras tanto a mano como en un teclado y reveló por qué la sustitución de la caligrafía por dispositivos digitales podría tener consecuencias no previstas para la educación.

Una red cerebral más rica para consolidar la memoria

Al comparar los registros del electroencefalograma entre las dos formas de escritura, la escritura a mano generó “patrones de conectividad mucho más elaborados”, sobre todo en las frecuencias conocidas como theta y alfa, asociadas a la formación de memoria y la codificación de nueva información. Este aumento de conectividad se concentró especialmente en regiones parietales y centrales del cerebro, áreas involucradas en la percepción, el control motor fino y la integración sensorial.

En palabras de los autores, “el patrón espaciotemporal originado por la información visual y propioceptiva de los movimientos precisos de la mano con el lápiz contribuye de manera extensa a los patrones de conectividad cerebral que favorecen el aprendizaje”. El estudio identificó treinta y dos conexiones cerebrales distintas que se activan al escribir a mano y no al tipear, una diferencia que los investigadores califican como clave para entender los beneficios neurológicos de la caligrafía.

La investigación destaca que mientras la escritura a mano involucra movimientos complejos que requieren atención, integración motora y visual, y retroalimentación directa de la posición de la mano, el tipeo implica una acción mecánica y repetitiva que no estimula la red cerebral de manera comparable. La mayor conectividad theta/alpha hallada en los registros sólo aparece durante la caligrafía y no surge cuando se usa el teclado.

Un cerebro estimulado desde la infancia

Esto sugiere que “cada vez que se incorpora la escritura a mano como estrategia de aprendizaje, se estimulan más áreas cerebrales, resultando en la formación de redes neuronales más complejas”, dicen los autores. “Recomendamos que los niños, desde edades tempranas, participen en actividades de escritura a mano en la escuela para establecer estos patrones de conectividad neuronal que ofrecen a su cerebro condiciones óptimas para aprender”, remarcan,

La diferencia no depende de la “tecnología” (lápiz sobre papel o lápiz digital), sino del tipo de movimiento: coordinar y formar letras a mano involucra al cerebro de un modo que ningún teclado ha logrado replicar hasta ahora, incluso cuando ambos métodos se implementan en dispositivos digitales.

Limitaciones y próximos pasos del estudio

El estudio se centró en adultos jóvenes diestros y utilizó palabras preseleccionadas, por lo que los resultados no necesariamente reflejan todos los contextos de escritura escolar. Además, la investigación se enfocó en conexiones cerebrales observadas en el corto plazo, sin evaluar directamente el rendimiento académico a largo plazo.

Entre las limitaciones reconocidas, los investigadores aclaran: “Aunque mantener la práctica de la caligrafía en la escuela es esencial, también es importante acompañar el avance de las tecnologías digitales. Docentes y estudiantes deberían ser conscientes de qué práctica aporta mayor efecto de aprendizaje según el contexto, como la toma de apuntes o la redacción de ensayos”.