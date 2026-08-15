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Cómo elegir el desayuno más conveniente para el control del azúcar en sangre

Dos opciones habituales, huevos revueltos y tostadas con mantequilla de maní, muestran ventajas y limitaciones para la glucosa. La clave está en combinar proteínas, fibra y grasas saludables para lograr un aporte equilibrado

Un plato blanco con huevos revueltos y dos rebanadas de pan; otro plato con dos tostadas, mantequilla de maní, rebanadas de plátano y un cuchillo; el texto "VS.".
Los organismos internacionales recomiendan mejorar la calidad del desayuno para reducir el riesgo de diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una comparación entre dos desayunos habituales puso el foco en cómo combinar proteínas, grasas saludables y carbohidratos con fibra para favorecer un mejor control de la glucosa en sangre.

La discusión se inscribe en una recomendación más amplia de organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que una alimentación saludable ayuda a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y otras enfermedades no transmisibles.

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En la misma línea, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) señala que los patrones de alimentación con más fibra, grasas insaturadas y una distribución equilibrada de los carbohidratos pueden contribuir a una mejor respuesta glucémica.

Infografía con huevos revueltos, aguacate, tostadas con mantequilla de maní y plátano, una pirámide alimenticia y productos lácteos.
La estrategia propuesta es combinar proteína, grasas insaturadas, carbohidratos de calidad y alimentos con fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aportan los huevos revueltos

De acuerdo con EatingWell, dos huevos revueltos aportan 182 calorías, 12 gr de proteína, 13 gr de grasa y menos de 2 gr de carbohidratos. Esa composición explica por qué su efecto directo sobre la glucosa suele ser bajo: contienen muy pocos hidratos de carbono y una proporción alta de proteína y grasa.

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Platos con huevos duros cortados a la mitad, un omelet con perejil, huevos revueltos con pimienta y tostadas en una mesa de madera.
Los huevos revueltos aportan proteína y grasa con un impacto directo bajo por su mínimo contenido de hidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) indica que las proteínas y las grasas, cuando forman parte de una comida equilibrada, pueden ayudar a desacelerar la absorción de los carbohidratos. Esa respuesta favorece una elevación más gradual del azúcar en sangre después de comer. A la vez, la proteína aporta saciedad, un factor que también influye en la organización de las comidas a lo largo del día.

El límite de este desayuno aparece cuando se lo analiza de manera aislada. La OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan la importancia de incluir alimentos ricos en fibra, entre ellos cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. Los huevos, por sí solos, no aportan fibra ni una cantidad relevante de carbohidratos, de modo que necesitan complementos para integrar una comida más completa.

Vista aérea de huevos en una canasta, huevos fritos en un plato, huevos revueltos en una sartén, yemas y claras en cuencos sobre una mesa de madera.
La proteína y los lípidos en una comida equilibrada desaceleran la absorción de los carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo influye la tostada con mantequilla de maní

El otro desayuno analizado fue una rebanada de pan integral con una cucharada de mantequilla de maní. Según EatingWell, esa porción suma 174 calorías, 6,5 gr de proteína, 18 gr de carbohidratos, 2 gr de fibra y 9 gr de grasa. A diferencia de los huevos, aquí el componente dominante para la glucosa es el pan, ya que aporta una cantidad mayor de carbohidratos.

La FAO y la OMS recomiendan priorizar granos enteros frente a refinados por su mayor contenido de fibra y su digestión más lenta. No produce la misma respuesta una tostada de pan blanco con una crema de maní azucarada que una rebanada integral con una pasta de maní sin azúcares añadidos.

Tostada integral con mantequilla de maní, plátano y semillas de chía sobre tabla de madera, junto a zumo de naranja y cuenco de frutos rojos. Almendras esparcidas.
La mantequilla de maní sin azúcares añadidos modera la velocidad de absorción, pero no anula el efecto del pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de grasas insaturadas y algo de proteína en la mantequilla de maní puede moderar la velocidad con la que se absorben los carbohidratos del pan, aunque no elimina su efecto sobre la glucosa.

La Mayo Clinic, una institución médica de referencia internacional, coincide en que los carbohidratos integrales suelen ofrecer una respuesta metabólica más estable que los refinados.

Dos tostadas con crema de cacahuete y plátano en un plato, café, tarros de crema de cacahuete, miel y un racimo de plátanos sobre una mesa de madera
La elección de granos enteros frente a refinados favorece una digestión más lenta por su mayor contenido de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación que mejora el equilibrio

La comparación no concluye con un ganador absoluto. El punto central del análisis es que ninguna de las dos opciones resulta ideal por sí sola si el objetivo es sostener la energía y evitar variaciones bruscas en la glucosa.

Los huevos aportan proteína y grasa, pero carecen de fibra y carbohidratos. La tostada con mantequilla de maní ofrece carbohidratos y grasas saludables, aunque queda corta en proteína para una comida principal.

Frasco de mantequilla de frutos secos con etiqueta '100% NUTS' en una mesa de madera, rodeado de almendras, maní, nueces y avellanas enteras.
No hay un ganador absoluto porque cada opción queda incompleta cuando se consume como desayuno único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana de la Diabetes propone construir las comidas con una combinación de verduras, fuentes de proteína magra, carbohidratos de calidad y alimentos con fibra. Bajo ese criterio, la alternativa consiste en unir ambos desayunos y sumar una fruta.

EatingWell planteó como ejemplo una comida compuesta por dos huevos revueltos, una tostada integral con una cucharada de mantequilla de maní y una taza de frutos rojos, con un total aproximado de 420 calorías, 20 gr de proteína, 35 gr de carbohidratos, 10 gr de fibra y 22 gr de grasa.

Huevos revueltos en un plato, un cuenco con yogur, frutos rojos y granola, otro plato con kiwi, naranja y plátano, y un vaso de leche.
Los huevos necesitan acompañamientos porque no aportan fibra dietaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué opciones pueden completar el desayuno

Las recomendaciones de instituciones como la IDF, ADA y OMS apuntan a un mismo criterio. Si una persona prefiere la tostada con mantequilla de maní, puede complementarla con yogur tipo griego, leche o bebidas de soja fortificadas, dentro de un patrón alimentario adecuado. Si opta por los huevos, puede sumarlos a frutas, avena, batata asada o pan integral.

El mejor desayuno para el control del azúcar en sangre no depende de una única preparación, sino de la combinación de nutrientes que logre una respuesta más estable y una mayor saciedad durante la mañana.

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