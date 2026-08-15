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Steve Martin, a los 81: la rutina diaria y el secreto alimentario detrás de su energía inagotable

Ícono del cine y la comedia en Estados Unidos, el actor aplica decisiones simples en su vida privada, apoyadas por una pauta alimentaria específica y hábitos cotidianos, que lo ayudaron a preservar salud y actividad profesional durante casi seis décadas

Steve Martin cumple 81 años y mantiene una vida profesional activa en el entretenimiento estadounidense (REUTERS/Mario Anzuoni)
Steve Martin cumple 81 años y mantiene una vida profesional activa en el entretenimiento estadounidense (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Steve Martin, que cumplió 81 años este viernes 14 de agosto, se mantiene como una figura activa y respetada en la industria del entretenimiento estadounidense. La vitalidad y continuidad que muestra en su carrera fueron asociadas a aspectos de su vida privada, especialmente a rutinas diarias y hábitos personales sostenidos a lo largo del tiempo.

Es que tanto la alimentación como la disciplina lo acompañaron a lo largo de su vida profesional. El recorrido de Steve Martin abarca casi seis décadas, con títulos emblemáticos como “El padre de la novia”, “Cheaper by the Dozen” y “La pantera rosa”.

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Un artículo de Men’s Health aborda la disciplina cotidiana del actor en dieta, descanso y estrés (Reuters)
Un artículo de Men’s Health aborda la disciplina cotidiana del actor en dieta, descanso y estrés (Reuters)

Reconocido por su humor, su versatilidad y su capacidad de adaptación a diferentes formatos, el actor logró sostener un nivel de actividad profesional infrecuente en artistas de su generación.

Según remarcó tiempo atrás el sitio Men’s Health, la clave de esa continuidad del actor no reside únicamente en el talento, sino también en una disciplina cotidiana que incluye decisiones vinculadas a la alimentación, el descanso y el manejo del estrés.

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La publicación estadounidense citó fuentes cercanas al intérprete y a la organización de defensa animal PETA, que corroboraron la existencia de una pauta alimentaria específica en la vida diaria de Martin, que es vegetariano.

Tazón de lentejas humeantes, brócoli, zanahorias, tomates cherry, espinaca, rodajas de limón, garbanzos, perejil y cilantro sobre mesa de madera.
La alimentación basada en plantas aparece como un hábito sostenido que acompaña su vitalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor hizo referencia a esta elección en declaraciones públicas y, en ocasiones, la expuso con su característico humor.

En una publicación en X, compartió una imagen de la comida que recibió durante un vuelo, apio y papas fritas, y la acompañó con la frase: “Esto es lo que las aerolíneas creen que comen los vegetarianos”.

La anécdota ilustra la naturalidad con la que el artista incorpora su elección alimentaria a la vida pública. Más allá del humor, la decisión refleja un compromiso sostenido con la salud, al punto de convertirse en parte de su identidad profesional. La pauta no solo responde a motivos éticos o preferencias personales, sino que también se vincula a la búsqueda de bienestar físico y mental.

Impacto de la dieta en la salud y la longevidad

Steve Martin actúa y produce en una serie de Hulu junto a Martin Short y Selena Gomez (REUTERS/Aude Guerrucci)
Steve Martin actúa y produce en una serie de Hulu junto a Martin Short y Selena Gomez (REUTERS/Aude Guerrucci)

Diversos estudios científicos respaldan el impacto positivo de una alimentación basada en plantas sobre la salud. Una investigación presentada durante el Congreso Europeo sobre Obesidad evaluó biomarcadores en personas que siguen este patrón alimentario.

Los resultados indicaron que los participantes presentaron niveles más bajos de 13 indicadores relevantes, entre ellos el colesterol total, el LDL (conocido como “colesterol malo”) y las apolipoproteínas A y B, asociadas a enfermedades cardiovasculares.

El estudio también consideró parámetros relacionados con la función hepática, la función renal y la incidencia de células cancerosas. Según los investigadores, quienes sostienen una dieta rica en arroz, cereales integrales, frutos secos y semillas pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. La evidencia científica, destacó Men’s Health, refuerza la opción adoptada por Steve Martin y la asocia a una mayor longevidad y vitalidad.

Hábitos y disciplina en la vida cotidiana

Salmón, sardinas, camarones, carne, hígado, arroz, leche, yogur, queso, champiñones, yemas de huevo y cápsulas. Pizarra con B12 Fe sobre mesa de madera.
El patrón alimentario con cereales integrales, frutos secos y semillas se asocia a menor riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación representa solo un aspecto de la rutina que sostiene la carrera de Steve Martin. El actor incorpora en su día a día otros hábitos orientados a la salud, como el manejo del descanso, la reducción del estrés y el mantenimiento de la vida social. La combinación de estas prácticas, sumada a una agenda profesional activa, permite que Martin conserve una energía poco habitual en figuras de su generación.

Fuentes allegadas al actor subrayaron que la constancia en estas pautas influyó de manera directa en su capacidad para sostener un ritmo de trabajo exigente. La disciplina, la organización y la claridad en las prioridades personales se reflejan tanto en su trayectoria pública como en los testimonios recogidos por medios estadounidenses.

El impacto en la industria y los referentes de su generación

Un estudio presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad analizó biomarcadores en dietas vegetales (AP)
Un estudio presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad analizó biomarcadores en dietas vegetales (AP)

La prolongada vigencia de Steve Martin en la escena cultural estadounidense lo distingue entre los artistas de su generación. Su versatilidad, reflejada en la adaptación a diferentes formatos y géneros, es reconocida tanto por la crítica como por el público. Men’s Health lo describe como un ejemplo de cómo una vida estructurada y un compromiso sostenido con la salud pueden traducirse en una carrera longeva y productiva.

Entre los factores señalados por la publicación estadounidense sobresale la importancia de pequeñas decisiones cotidianas. Mantener una alimentación equilibrada, priorizar el descanso y buscar espacios de recreación se presentan como estrategias replicables en otros ámbitos profesionales. La experiencia de Steve Martin ilustra cómo la combinación de hábitos saludables y disciplina personal puede incidir en la calidad de vida y en la permanencia en el mundo laboral.

Un retrato más allá del escenario

El recorrido de Steve Martin trasciende la pantalla y el escenario. Su vida privada, marcada por la coherencia entre sus valores y sus elecciones cotidianas, complementa la imagen pública de un artista que supo reinventarse y sostener la vigencia. La adhesión a una dieta basada en plantas, confirmada por PETA y referida en sus propias palabras, forma parte de un enfoque integral de bienestar.

La trayectoria del actor suma a la discusión sobre longevidad y salud una perspectiva centrada en la constancia y la responsabilidad individual. Lejos de fórmulas mágicas, la experiencia de Martin se apoya en rutinas sostenidas y elecciones personales ancladas en la evidencia científica. El caso del intérprete norteamericano refuerza la noción de que la vitalidad y la continuidad profesional pueden ser el resultado de pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo.

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