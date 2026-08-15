Crimen y Justicia
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Le robaron la camioneta a un intendente de Salta y sospechan que habría sido trasladada a Bolivia

Mientras la Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia trabajan en la zona fronteriza para recuperar la camioneta y dar con los responsables, las autoridades judiciales evalúan la posibilidad de que la causa pase al fuero federal

El intendente de Salvador Mazza denunció el robo que sufrió su hijo
El intendente de Salvador Mazza denunció el robo que sufrió su hijo
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A pocas horas de que el intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, denunciara que a su hijo le habían robado la camioneta en un lavadero, las fuerzas de seguridad informaron que el vehículo ya habría cruzado la frontera con Bolivia.

Desde que se radicó la denuncia durante la tarde, se desplegó un operativo que involucró a distintas fuerzas de seguridad desplegadas en el norte de Salta, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Policía de Bolivia. Sin embargo, el dato del posible cruce internacional modificó el rumbo de la investigación.

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Por este motivo, los investigadores buscarán determinar con precisión el recorrido que habría realizado la camioneta después del robo, que ocurrió en un lavadero sobre la avenida 9 de Julio de Salvador Mazza. Asimismo, explicaron que la rapidez con la que se produjo la fuga y la cercanía con el límite internacional dificultaron la posibilidad de interceptar el vehículo antes de que atravesara la frontera.

Hasta el momento, la hipótesis que suena con más fuerza indicaría que el vehículo habría atravesado la zona de la quebrada antes de ingresar a territorio boliviano. No obstante, las fuerzas de seguridad mantienen el operativo en la zona fronteriza y trabajan para reconstruir el trayecto mediante el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de investigación.

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La publicación que el intendente hizo en sus redes sociales
La publicación que el intendente hizo en sus redes sociales

La principal preocupación de los investigadores radicaría en identificar a los autores y determinar cómo lograron atravesar el paso fronterizo con la camioneta. Por esto, las tareas de seguimiento se centran en obtener registros visuales y testimonios que permitan esclarecer el recorrido y la mecánica del hecho.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, se comunicó con el intendente de Salvador Mazza y dispuso que un grupo de la División de Investigaciones se pusiera al frente del caso.

Por otro lado, anticiparon que, si se confirma el ingreso del vehículo a Bolivia, la causa podría pasar al ámbito de la Justicia Federal, ya que el hecho involucraría un posible delito con alcance internacional. En ese caso, la investigación avanzaría en coordinación con organismos de seguridad y autoridades judiciales nacionales y bolivianas.

El robo ocurrió este viernes en Salvador Mazza, cuando cuatro personas armadas ingresaron al lavadero ubicado en avenida 9 de Julio, barrio Luján. Tras amenazar y maniatar al encargado, se llevaron una camioneta Toyota. Posteriormente, abandonaron al empleado en el camino al Sauzal, donde logró ser auxiliado por vecinos de la zona.

El operativo está encabezado por la Gendarmería Nacional
El operativo está encabezado por la Gendarmería Nacional

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, tomó intervención tras la denuncia presentada por la pareja del intendente durante la tarde del viernes. De acuerdo con el expediente, el hijo del jefe comunal había dejado la camioneta en el lavadero alrededor de las 13.30, y pasadas las 15, el encargado fue sorprendido por los asaltantes, quienes se llevaron el vehículo tras intimidarlo con armas de fuego.

A raíz de esto, Cazón dispuso la intervención del Destacamento Alto Verde, personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la jurisdicción para ubicar la camioneta e identificar a los autores. Subelza, por su parte, difundió el hecho a través de sus redes sociales, solicitando colaboración para recuperar la camioneta Hilux.

“Se acaban de robar esta Hilux de Salvador Mazza. Cualquier información al privado, se lo agradecería mucho”, rezaba la publicación con la imagen del vehículo. Asimismo, el jefe comunal manifestó su descontento con el accionar de las fuerzas federales. “No voy a permitir que mi pueblo sea tierra de nadie”, afirmó.

Asimismo, el intendente destacó que este episodio se suma a otros delitos recientes, como el robo de motocicletas y hurtos en la localidad, y reclamó mayor presencia policial. “No puede ser que estas cosas pasen a una cuadra de la comisaría”, había expresado durante un reclamo que realizó la semana pasada.

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