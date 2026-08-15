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Así funcionará el transporte y los servicios públicos durante el feriado por el 17 de agosto en el AMBA

Este lunes se conmemorará otro aniversario por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que hubo cambios en el cronograma habitual

Los transportes públicos funcionarán con cronograma de feriado
Los transportes públicos funcionarán con cronograma de feriado
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Este lunes 17 de agosto será feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que se darán ciertas modificaciones en el transporte y los servicios públicos que funcionan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El servicio de recolección de residuos será el único que operará de manera habitual.

Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solo las guardias y áreas críticas de los hospitales públicos estarán operativas las 24 horas. No obstante, la atención en los consultorios externos, vacunatorios, CeSAC, CEMAR y Centros de Diagnóstico Porteños no estará disponible.

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En línea con esto, el SAME (107) mantendrá la atención de emergencias médicas de manera ininterrumpida, y la línea 147 funcionará de 8 a 14 para otorgamiento de turnos y orientación. Asimismo, las guardias de la Policía y Bomberos de la Ciudad, junto con las líneas de emergencia 911 y 103, así como los servicios de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, estarán activas las 24 horas.

Mientras que el subte y premetro funcionarán de 8 a 22, el sistema Ecobici ofrecerá los pases intensivos (mensual), recreativos y turísticos, tanto para viajes únicos como diarios. Además, se espera que las líneas de colectivo funcionen con frecuencia reducida.

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SAME PARA APERTURA
El SAME y los demás servicios de emergencia estarán operativos las 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los trenes, se confirmó que estos funcionarán con cronograma de feriados. Sin embargo, desde Trenes Argentinos advirtieron que algunas líneas sufrirán interrupciones por obras. Una de ellas será la Línea Mitre, cuyas formaciones no llegarán a la estación Retiro. El ramal Tigre estará interrumpido y el de José León Suárez y Bartolomé Mitre finalizará en Belgrano R.

Por su parte, el servicio de la Línea San Martín estará disponible desde las 7.30 a 16 horas con cronograma especial. Asimismo, el recorrido estará limitado entre las estaciones de Villa del Parque y Pilar/Dr. Cabred, debido a los trabajos que se realizarán en las vías.

Al mismo tiempo que las escuelas públicas permanecerán cerradas, recordaron que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, las sedes comunales y el Registro Civil no atenderán al público. Sin embargo, este último mantendrá una guardia para defunciones entre las 8 y las 12 horas.

Respecto al funcionamiento de los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se informó que las inhumaciones se realizarán entre las 7.30 y las 14 horas. Cabe recordar que el último ingreso estará programado para las 13.30.

El Jardín Botánico Carlos Thays estará abierto al público este lunes
El Jardín Botánico Carlos Thays estará abierto al público este lunes

En materia de estacionamiento, estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde la prohibición rige solo los días hábiles de 7 a 21, y el estacionamiento medido no estará vigente. No obstante, las restricciones continuarán en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y zonas paralelas a ciclovías, donde estará prohibido estacionar las 24 horas. Se recordó que todas las excepciones están debidamente señalizadas.

Los peajes operarán normalmente, con horario pico de fin de semana: de 11 a 15 en sentido provincia y de 17 a 21 hacia el centro. La sede Roca para trámite de licencias de conducir estará cerrada, pero la pista de aprendizaje permanecerá abierta. Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular no atenderán al público, al igual que la Dirección General de Infracciones.

Entre los parques y reservas urbanas, el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque y las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano estarán abiertas al público. También estarán disponibles la Torre Monumental y el Planetario.

Los museos gestionados por el Gobierno de la Ciudad abrirán sus puertas, con información detallada disponible en el sitio oficial. Además, las bibliotecas públicas permanecerán cerradas, excepto Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.

En el ámbito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural San Martín y el Circuito de Espacios Culturales permanecerán cerrados. En cambio, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón estarán abiertos.

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