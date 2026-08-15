Preescolar prepara a los niños para el éxito académico, según un estudio.

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VIERNES, 14 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los padres que quieren que sus hijos vayan bien en la escuela deberían introducirlos en preescolar, sugiere un nuevo estudio.

Los niños que asisten a preescolar en escuelas públicas tienen mejores resultados académicos durante la secundaria en comparación con los que se quedan en casa con su familia, según informaron recientemente investigadores en la revista Early Childhood Research Quarterly.

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El estudio de 20 años encontró que los estudiantes que iban a preescolar obtenían mejores resultados en exámenes estandarizados y obtenían mejores calificaciones hasta bien entrado el final de la adolescencia.

Los programas públicos de preescolar requieren que los profesores tengan un título universitario, a diferencia de las guarderías o guarderías en casa, señalaron los investigadores. Ellos piensan que eso marca la diferencia.

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"Realmente pone a prueba la idea de que tener profesores mejor formados o mejores planes de estudio realmente ayuda a estos niños", dijo el investigador Charles Bleiker en un comunicado de prensa. Es profesor asociado de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Internacional de Florida.

"Los críticos suelen decir que los profesores no necesitan estar muy formados para enseñar a niños pequeños, que solo es hacer de canguro y un desperdicio de dinero", dijo Bleiker. "Nuestros datos dicen lo contrario."

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Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de 400.000 estudiantes de escuelas públicas del condado de Miami-Dade desde tercer curso y los supervisaron durante la secundaria.

Los resultados mostraron que los niños que asistían a preescolar tendían a obtener mejores notas y resultados en los exámenes durante la escuela primaria y secundaria. El estudio también mostró que tenían menos probabilidades de ser retenidos en una nota.

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Por ejemplo, "los estudiantes que asistieron a programas públicos de preescolar tenían aproximadamente un 35% menos probabilidades de ser retenidos en tercer curso en comparación con aquellos que acudieron a guarderías familiares a los 4 años", escribieron los investigadores.

Estos resultados también desafían la idea de que la socialización temprana en un entorno escolar público no es importante, añadió Bleiker. Los profesores debidamente formados pueden ayudar a los niños pequeños a empezar su ritmo escolar desde temprano, preparándolos para el éxito futuro.

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"Hace una gran diferencia si has sido entrenado", dijo. "Los profesores novatos sin formación formal tienen más dificultades.

"Algunos de estos eran centros familiares contratando a personas que no están completamente cualificadas para enseñar", continuó Bleiker. "Si un niño pasa esos años formativos en tiempo fuera, viendo vídeos o siendo llevado, en lugar de ser estimulado, estas experiencias se desbordan. Llegan al jardín de infancia sin estar preparados académica, social o emocionalmente."

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Bleiker recomienda que los padres que elijan un programa preescolar:

Busca un centro estable donde no haya mucha rotación frecuente de profesores. Visita los centros potenciales y haz preguntas sobre el programa, el personal y el entorno del aula. Haz networking con otros padres para saber si están contentos con el centro que han elegido. Presta atención a la experiencia de tu hijo y considera otro centro si tiene problemas constantes.

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Más información

La Universidad Rasmussen ofrece más información sobre los beneficios de la educación infantil.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Internacional de Florida, 11 de agosto de 2026; Early Childhood Research Quarterly, 12 de marzo de 2026