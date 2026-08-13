Albahaca: beneficios, compuestos claves y advertencias sobre su consumo

La albahaca volvió a la agenda de bienestar por la difusión de usos digestivos y relajantes, aunque la fuente la presenta ante todo como una hierba de consumo habitual en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La albahaca volvió a ocupar un lugar en la conversación sobre bienestar por la difusión de sus usos digestivos y relajantes, aunque la información disponible en la fuente consultada la presenta ante todo como una hierba de consumo habitual en la cocina.

Ese cruce entre alimento cotidiano y planta asociada a propiedades funcionales organiza el interés de una nota reciente sobre el tema.

En este caso, la relevancia no surge de un hallazgo clínico nuevo ni de una recomendación sanitaria formal, sino de la circulación de contenidos que revalorizan ingredientes conocidos a partir de sus compuestos naturales y de sus formas de uso más frecuentes.

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La nota sobre albahaca no surge de un hallazgo clínico ni de una recomendación sanitaria formal, sino de contenidos que revalorizan ingredientes conocidos por sus compuestos naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas, naturópata y profesora de nutrición, describió a esta planta como un ingrediente con propiedades medicinales y funcionales para la salud general y para personas físicamente activas.

La pregunta que ordena el enfoque es otra: qué tipo de beneficios se le atribuyen hoy a la albahaca y bajo qué marco aparecen esas afirmaciones en una publicación de bienestar.

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Ese punto resulta central para leer el tema con criterio periodístico. La fuente no plantea a la albahaca como tratamiento ni como solución general, sino como una planta aromática que puede sumarse a preparaciones corrientes, como ensaladas, sopas, purés, batidos verdes, infusiones o salsas.

Sport Life publicó que la albahaca fresca aporta manganeso, vitaminas A, K y C, hierro y aceites esenciales vinculados con propiedades funcionales para la salud (Magnific)

A partir de esa base, la nota enumera efectos atribuidos a sus compuestos y también incorpora advertencias sobre el uso del aceite esencial.

Qué beneficios menciona la fuente y sobre qué compuestos los apoya

De acuerdo con lo señalado por la especialista, la albahaca fresca aporta manganeso, vitaminas A, K y C, además de hierro. La autora asocia parte de su interés en bienestar a la presencia de aceites esenciales, responsables de su aroma y de varias de las propiedades que enumera en su artículo.

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Entre esos compuestos, la profesional menciona al eugenol como base de un efecto antiinflamatorio natural. La autora indicó que ese componente ayuda a reducir la inflamación y por eso aparece vinculado a dolores articulares o a cuadros crónicos.

La autora atribuye al eugenol de la albahaca un efecto antiinflamatorio natural y vincula ese compuesto con la reducción de la inflamación y de dolores articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma autora también atribuye a la albahaca un perfil antioxidante por su contenido de flavonoides, betacarotenos y vitamina C, señalados como elementos que actúan frente al estrés oxidativo y contribuyen a la protección celular.

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La especialista suma otra línea de beneficios ligada al cineol y al geraniol. De acuerdo con su artículo, esos aceites esenciales inhiben el crecimiento de bacterias y hongos comunes, con referencias específicas a E. coli, Listeria y Candida.

En este punto, la autora encuadra a la albahaca dentro del universo de plantas y alimentos a los que se atribuyen compuestos bioactivos, una categoría que alude a sustancias presentes en alimentos o hierbas con efectos descriptos en la divulgación nutricional.

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La albahaca presenta un perfil antioxidante por sus flavonoides, betacarotenos y vitamina C, compuestos que actúan frente al estrés oxidativo y contribuyen a la protección celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje digestivo y el uso de la albahaca como planta relajante

Uno de los núcleos más claros del artículo está en el plano digestivo. Según indicó la especialista, la albahaca tiene acción digestiva y carminativa, un término que se utiliza para nombrar a las sustancias que ayudan a aliviar gases e hinchazón abdominal.

La especialista lo traslada a un lenguaje más concreto al señalar que la planta estimula la digestión y puede contribuir a reducir molestias abdominales por la acción atribuida al estragol.

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La profesional también vincula a la planta con un efecto relajante natural. De acuerdo con su nota, la albahaca contiene linalol y, en algunas variedades limonadas, citral, dos compuestos asociados a una acción calmante. La autora indicó que favorece la reducción del estrés, el insomnio y la ansiedad leve.

La especialista señaló que el cineol y el geraniol de la albahaca inhiben bacterias y hongos comunes, con referencias a E. coli, Listeria y Candida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo añade una referencia a la albahaca sagrada o tulsi, mencionada como planta usada en medicina ayurvédica como adaptógeno. Ese concepto se usa para describir sustancias o especies vegetales asociadas a la respuesta del organismo frente al estrés.

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En la misma línea, la especialista señaló que la infusión de albahaca aumenta la energía física y mental, funciona como refrescante y digestivo, y puede ayudar a relajar la musculatura en caso de gastritis.

Usos prácticos, foco en personas activas y una advertencia concreta

La fuente indica que la albahaca tiene acción digestiva y carminativa, estimula la digestión y puede reducir gases e hinchazón abdominal por la acción atribuida al estragol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota firmada por la autora también dedica un apartado a las personas físicamente activas y deportistas. La profesional indicó que la albahaca ayuda a reducir dolores musculares e inflamación después del ejercicio, previene infecciones, refuerza el sistema inmunológico, facilita la digestión, mejora la calidad del sueño y reduce el estrés.

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La experta presenta esos efectos dentro de un marco de uso alimentario y de apoyo al bienestar, no como indicaciones clínicas independientes.

El artículo también repasa aplicaciones externas y usos tradicionales. De acuerdo con la especialista, las friegas con albahaca fresca se utilizaban para aliviar articulaciones con artritis. La nota agrega que unas gotas de aceite esencial de albahaca en un aceite corporal pueden ayudar a prevenir infecciones por hongos como el pie de atleta.

La nota afirma que la albahaca puede ayudar a reducir el estrés, el insomnio y la ansiedad leve, y advierte que su aceite esencial no debe ingerirse ni usarse sin diluir por su toxicidad e irritación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro plano, la autora menciona un uso doméstico: colocar macetas de albahaca en las ventanas para alejar mosquitos y pulgas.

La advertencia más precisa del texto aparece al final y ordena buena parte de la lectura práctica. La profesional indicó que el aceite esencial de albahaca no debe usarse sin diluir porque resulta irritante.

La autora indicó que puede mezclarse con aceite de almendras para masajes musculares, para aplicar en el abdomen en caso de gases o sobre zonas donde se busque activar la circulación.

La misma nota precisó que se trata de un aceite esencial tóxico que no debe ingerirse por vía oral y cuyo uso queda limitado a la inhalación o a aplicaciones externas en dilución.