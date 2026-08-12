Oxímetro de pulso experimental preciso independientemente del tono de piel, según investigadores

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MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Los pulsoxímetros se hicieron ampliamente conocidos durante la pandemia de COVID-19, ya que los médicos utilizaron los dispositivos de pinza para detectar si una infección respiratoria estaba privando a los pacientes del ojigeno necesario.

Pero el tono de piel afecta la eficacia de los pulsoxímetros, lo que hace que sobreestimen los niveles de oxígeno en sangre de personas de tono más oscuro.

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Eso ya no es un problema con un nuevo tipo de pulsioxímetro, según investigadores de la Universidad de Tufts.

El nuevo dispositivo puede medir con precisión los niveles de oje en sangre independientemente del tono de piel, la edad u otros factores que puedan interferir con sus lecturas, según los investigadores.

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Las pruebas han demostrado que el nuevo dispositivo --llamado ChromaSense-- tiene una precisión entre el 1,4% y el 2,9% de los oxímetros estándar, según los investigadores.

Los pulsoxímetros tradicionales "leen" los niveles de oxígeno en sangre usando luz roja e infrarroja. La sangre rica en oxígeno absorbe esos colores de forma diferente a la sangre pobre en oxígeno.

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El problema es que la luz no atraviesa la piel más oscura de la misma manera que la piel más clara. La melanina, un pigmento presente en la piel, absorbe y dispersa la luz, y en personas con piel más oscura el nivel de absorción extra puede interferir con lecturas precisas.

El nuevo dispositivo, llamado ChromaSense, también utiliza luz, pero primero mide el tono de piel de una persona y luego ajusta su nivel de luz y su análisis para que coincida con el paciente.

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"Si entrenas un modelo que convierte señales de luz en oxígeno, pulso o presión en sangre y no te aseguras de que el conjunto de datos con el que entrenas sea lo suficientemente diverso en cuanto a edad, raza y género, puede afectar al rendimiento o la precisión del modelo", dijo la investigadora Valencia Koomson en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de ingeniería eléctrica e informática en Tufts, Medford, Massachusetts.

Hasta un 17% de los pacientes negros pueden tener niveles peligrosamente bajos de oxígeno en sangre que los pulsoxímetros tradicionales no detectan, una tasa de diagnóstico erróneo tres veces mayor que la de los pacientes blancos, según un estudio de 2020 del New England Journal of Medicine citado por el equipo de investigación.

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"Un modelo aparentemente de alto rendimiento puede parecer mucho menos impresionante una vez que se divide en grupos específicos", dijo Koomson.

El dispositivo ChromaSense utiliza una caja del tamaño de un reloj unida a la muñeca que mide la luz reflejada de la piel y el tejido, en lugar de medir solo la luz transmitida a través de un dedo.

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Los investigadores están trabajando para perfeccionar el dispositivo y que también pueda detectar la presión arterial.

Las pruebas en más de 2.300 pacientes adultos en UCI mostraron una precisión de hasta el 90% en las lecturas de presión arterial, según los investigadores.

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"El trabajo de presión arterial aún no está integrado en ChromaSense, pero el objetivo en el futuro es integrar ese modelo de aprendizaje automático en el dispositivo", dijo Koomson.

Más información

El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre cómo medir los niveles de oxígeno en casa.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 7 de agosto de 2026