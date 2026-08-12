Salud
Agregar Infobae enGoogle

Oxímetro de pulso experimental preciso independientemente del tono de piel, según investigadores

Healthday Spanish

Imagen PX72TXK6WNFYJBBVMHBZBUDSKQ
Guardar

MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Los pulsoxímetros se hicieron ampliamente conocidos durante la pandemia de COVID-19, ya que los médicos utilizaron los dispositivos de pinza para detectar si una infección respiratoria estaba privando a los pacientes del ojigeno necesario.

Pero el tono de piel afecta la eficacia de los pulsoxímetros, lo que hace que sobreestimen los niveles de oxígeno en sangre de personas de tono más oscuro.

PUBLICIDAD

Eso ya no es un problema con un nuevo tipo de pulsioxímetro, según investigadores de la Universidad de Tufts.

El nuevo dispositivo puede medir con precisión los niveles de oje en sangre independientemente del tono de piel, la edad u otros factores que puedan interferir con sus lecturas, según los investigadores.

PUBLICIDAD

Las pruebas han demostrado que el nuevo dispositivo --llamado ChromaSense-- tiene una precisión entre el 1,4% y el 2,9% de los oxímetros estándar, según los investigadores.

Los pulsoxímetros tradicionales "leen" los niveles de oxígeno en sangre usando luz roja e infrarroja. La sangre rica en oxígeno absorbe esos colores de forma diferente a la sangre pobre en oxígeno.

El problema es que la luz no atraviesa la piel más oscura de la misma manera que la piel más clara. La melanina, un pigmento presente en la piel, absorbe y dispersa la luz, y en personas con piel más oscura el nivel de absorción extra puede interferir con lecturas precisas.

El nuevo dispositivo, llamado ChromaSense, también utiliza luz, pero primero mide el tono de piel de una persona y luego ajusta su nivel de luz y su análisis para que coincida con el paciente.

"Si entrenas un modelo que convierte señales de luz en oxígeno, pulso o presión en sangre y no te aseguras de que el conjunto de datos con el que entrenas sea lo suficientemente diverso en cuanto a edad, raza y género, puede afectar al rendimiento o la precisión del modelo", dijo la investigadora Valencia Koomson en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de ingeniería eléctrica e informática en Tufts, Medford, Massachusetts.

Hasta un 17% de los pacientes negros pueden tener niveles peligrosamente bajos de oxígeno en sangre que los pulsoxímetros tradicionales no detectan, una tasa de diagnóstico erróneo tres veces mayor que la de los pacientes blancos, según un estudio de 2020 del New England Journal of Medicine citado por el equipo de investigación.

"Un modelo aparentemente de alto rendimiento puede parecer mucho menos impresionante una vez que se divide en grupos específicos", dijo Koomson.

El dispositivo ChromaSense utiliza una caja del tamaño de un reloj unida a la muñeca que mide la luz reflejada de la piel y el tejido, en lugar de medir solo la luz transmitida a través de un dedo.

Los investigadores están trabajando para perfeccionar el dispositivo y que también pueda detectar la presión arterial.

Las pruebas en más de 2.300 pacientes adultos en UCI mostraron una precisión de hasta el 90% en las lecturas de presión arterial, según los investigadores.

"El trabajo de presión arterial aún no está integrado en ChromaSense, pero el objetivo en el futuro es integrar ese modelo de aprendizaje automático en el dispositivo", dijo Koomson.

Más información

El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre cómo medir los niveles de oxígeno en casa.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 7 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mitos y realidades sobre medicamentos para la obesidad: lo que revelan los especialistas

Seis de cada diez adultos en Argentina conviven con exceso de peso, una condición que enfrenta barreras vinculadas a creencias erróneas y falta de información sobre las opciones de tratamiento farmacológico, como la semaglutida, que logró demostrar eficacia y modificó el enfoque

Mitos y realidades sobre medicamentos para la obesidad: lo que revelan los especialistas

Día Mundial del Hijo del Medio: tienen más honestidad y espíritu colaborativo que sus hermanos, según un estudio

Un análisis internacional señaló que suelen mostrar más disposición al perdón y a la generosidad, atribuyendo estos rasgos a la dinámica familiar y el entorno social. Cuáles son sus otros rasgos característicos

Día Mundial del Hijo del Medio: tienen más honestidad y espíritu colaborativo que sus hermanos, según un estudio

“Pensé que me moría”: cuáles son las claves para reconocer un ataque de pánico, según el cardiólogo López Rosetti

En su columna semanal en Infobae a las Nueve, el especialista detalló los síntomas característicos y la diferencia con otros trastornos de ansiedad. Explicó además cuáles son las conductas recomendadas y tratamiento para abordarlo

“Pensé que me moría”: cuáles son las claves para reconocer un ataque de pánico, según el cardiólogo López Rosetti

El tamaño del abdomen importa: un estudio advierte que la adiposidad central aumenta el riesgo de infarto y ACV

Un trabajo publicado en la revista del Colegio Americano de Cardiología reveló que el perímetro de cintura y la relación cintura-cadera resultan más determinantes que el índice de masa corporal para anticipar eventos cardíacos graves y accidentes cerebrovasculares

El tamaño del abdomen importa: un estudio advierte que la adiposidad central aumenta el riesgo de infarto y ACV

Cuándo la deshidratación puede volverse un riesgo para el corazón

Mayo Clinic advierte que la falta de líquidos puede afectar más que la sensación de sed. Especialistas detallan las señales de alerta y qué grupos requieren mayor cuidado

Cuándo la deshidratación puede volverse un riesgo para el corazón

DEPORTES

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

Tigre recibe a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Platense empata ante Coquimbo Unido por el partido de ida de los octavos de la Copa Libertadores

El “audaz” movimiento de un importante club europeo para seducir a Mauro Icardi

PSG le ganó 2-1 al Aston Villa y es bicampeón de la Supercopa de Europa

TELESHOW

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde las playas de Punta Cana: “Mi corazón está feliz”

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde las playas de Punta Cana: “Mi corazón está feliz”

Eva Bargiela sorprendió al contar una pesadilla recurrente: “Mi mayor miedo es ese”

Las imágenes de La Joaqui en un santuario del Gauchito Gil: “Si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”

El día que Tini Stoessel usó por primera vez una creación de Ludovic de Saint Sernin, el diseñador de su vestido de novia

Anita Espasandín discutió con una seguidora luego del video que subió de su cita con Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

Segunda visita del secretario de Guerra de EU a Panamá pone el foco en los cárteles

Segunda visita del secretario de Guerra de EU a Panamá pone el foco en los cárteles

El Salvador envió el segundo avión completando 100 toneladas de ayuda a Colombia tras el sismo

El Salvador suma 58 casos de sarampión en medio de un brote en Centroamérica

Denuncian que el chavismo aplica “castigo extendido” a familiares de presos políticos en Venezuela

Delegación de empresarios guatemaltecos estudia en República Dominicana el modelo portuario y de alianzas público-privadas