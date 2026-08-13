Estaba prófugo por un caso de abuso sexual, lo detuvieron en Entre Ríos y le encontraron cocaína en la zapatilla

El prófugo también fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes (Gentileza: El Día Online)

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Un hombre de 22 años fue detenido en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, después de que constataran que sobre él pesaba un pedido de captura, en el marco de una causa judicial por supuesto abuso sexual. No obstante, al momento de la inspección, las autoridades descubrieron que también ocultaba cocaína en una de sus zapatillas.

La captura ocurrió durante un operativo realizado por el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental local. Tras haber sido identificado, se confirmó que el sujeto había sido declarado en rebeldía y la Justicia había ordenado su detención.

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En ese momento, el hombre fue interceptado en la vía pública y trasladado a la sede policial. Al momento de ser requisado, los efectivos hallaron entre sus pertenencias un envoltorio oculto en el calzado, que contenía una sustancia blanca con aspecto de “piedra”.

Ante el hallazgo, intervino el personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó un test orientativo de campo sobre la sustancia. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína. De acuerdo con la información obtenida por El Día Online, el envoltorio secuestrado tenía un peso total de 8,7 gramos.

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El acusado permanece detenido por la causa en la que es investigado por abuso sexual

El hallazgo de la droga y la confirmación de su naturaleza derivaron en la intervención de la Fiscalía en turno, que tomó conocimiento del caso y dispuso el secuestro del estupefaciente. Como consecuencia del procedimiento, se iniciaron actuaciones por el delito de tenencia de estupefacientes. De la misma manera, confirmaron que se mantendrá vigente el proceso judicial por el cual se había ordenado la captura del detenido.

Condenaron a un hombre por abusar de dos menores de su entorno familiar

Hace tres semanas, un hombre identificado como César Cepeda fue condenado a 14 años de prisión efectiva, tras ser encontrado culpable de haber cometido los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple agravado, cometidos contra dos menores en la localidad de Lucas González, ubicada en el departamento entrerriano de Nogoyá.

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César Cepeda, el hombre que fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de dos menores de su familia

Según se informó, los hechos ocurrieron en un contexto de vínculo familiar, debido a que el condenado era responsable de la guarda de las víctimas. De esta forma, la condena impuesta corresponde a la pena máxima prevista para los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y abuso sexual simple agravado por la misma condición, en perjuicio de dos menores que eran familiares directos.

El fallo fue dictado por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y juez técnico, Dardo Tórtul, quien también ordenó que Cepeda continúe bajo la modalidad de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 5 “Gobernador Ramón Febre” de la ciudad de Victoria. Asimismo, se estableció que permanecerá en esa unidad hasta que la sentencia quede firme.

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El proceso judicial se desarrolló bajo la modalidad de juicio por jurados, una herramienta judicial implementada en la provincia tras la sanción de la Ley Provincial Nº 10.746. No obstante, el debate oral se realizó a puertas cerradas, en cumplimiento de la normativa para casos vinculados a la integridad sexual, que tiene el propósito de resguardar la intimidad de las víctimas.

El jurado popular, conformado por ciudadanos seleccionados según la normativa, declaró culpable a Cepeda tras analizar la prueba y escuchar los testimonios. El veredicto, según los medios citados, no dejó dudas sobre la responsabilidad penal del imputado.

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Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos estuvo representado por el fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa técnica de Cepeda fue ejercida por los abogados Walter Martínez e Ignacio Martínez. Finalmente, en representación del Ministerio Público Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet.