Endometriosis vinculada a un mayor riesgo de diabetes tipo 2

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MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Una nueva investigación está estableciendo un vínculo sorprendente entre dos condiciones que afectan a millones de mujeres.

Un importante estudio --publicado el 6 de agosto en la revista Diabetologia -- encuentra que las mujeres con endometriosis enfrentan un 46% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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"Estudios previos evaluaron en gran medida la endometriosis como una sola condición y generalmente reportaron poca o ninguna asociación global con la diabetes tipo 2", dijo el autor principal Fuzak Nunziato, estudiante de doctorado en epidemiología en la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia.

"Nuestros hallazgos contribuyen a una comprensión creciente de que la endometriosis puede afectar a más que a la salud reproductiva por sí sola", añadió en un comunicado de prensa.

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Para el estudio, los investigadores analizaron los registros médicos de casi 3 millones de mujeres durante un periodo de 25 años, comparando el riesgo de diabetes en quienes tienen y no tienen endometriosis.

La condición ocurre cuando un tejido similar al revestimiento uterino crece fuera del útero.

El estudio encontró que el riesgo de diabetes era mayor en mujeres cuya endometriosis se extendía más allá de la región pélvica, así como en mujeres premenopáusicas y aquellas sin obesidad -- grupos que normalmente no se consideraban de alto riesgo de diabetes.

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Los investigadores sospechan que la inflamación crónica asociada a la endometriosis podría influir, pero afirman que se necesita más investigación.

Subrayan que los hallazgos muestran una relación pero no demuestran que la endometriosis cause diabetes.

Si se confirman, los hallazgos podrían ayudar a identificar a las mujeres que podrían beneficiarse de estrategias de detección o prevención de la diabetes más tempranas.

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Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre endometriosis y diabetes tipo 2.

FUENTE: HealthDay TV, 12 de agosto de 2026