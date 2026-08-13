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Por qué la ciencia investiga el laurel como posible aliado contra el colesterol, según una experta

Investigaciones preliminares identificaron posibles efectos sobre el LDL y los triglicéridos, además de un potencial antioxidante, aunque la evidencia disponible aún no permite trasladar esos hallazgos a recomendaciones concretas, aclara la dietista Morgan Pearson

Una hoja de laurel con forma de corazón en el centro de una mesa de madera. Hay hojas dispersas y un cuenco pequeño en el fondo.
La ciencia todavía no confirma que el laurel reduzca el colesterol en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El laurel, un ingrediente habitual en sopas, guisos y salsas, empezó a ganar espacio fuera de la cocina por una pregunta que circula cada vez más en el terreno de la nutrición: si puede ayudar a reducir el colesterol. La respuesta, por ahora, está lejos de ser concluyente.

Una revisión publicada por la dietista especializada Morgan Pearson en Verywell Health advirtió que existen estudios iniciales que vinculan a esta hoja aromática con posibles beneficios para la salud cardiovascular. Aun así, la evidencia disponible todavía resulta insuficiente para afirmar que su consumo tenga un efecto comprobado sobre los niveles de colesterol en sangre.

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El interés se concentra en los compuestos vegetales del laurel, como polifenoles y flavonoides, que podrían influir en procesos relacionados con las grasas y el estrés oxidativo. Sin embargo, faltan ensayos más amplios y prolongados para determinar si ese potencial tiene un impacto real en humanos.

Estudios preliminares, sin confirmación clínica

La relación entre laurel y colesterol todavía se apoya en una base científica limitada. Según consignó la experta, la mayor parte de las investigaciones realizadas hasta el momento surgió de estudios de laboratorio y ensayos con animales, una etapa inicial que no permite trasladar conclusiones directas a la población general.

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Tres hombres con batas blancas y guantes examinando hojas de laurel frescas y secas en mesas de laboratorio con microscopios, computadoras y equipos de análisis.
Los polifenoles y flavonoides del laurel concentran el interés científico por su posible vínculo con las grasas y el estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos de esos trabajos mostraron bajas en el colesterol total, el colesterol LDL —conocido como “malo”— y los triglicéridos. En ciertos casos también se registró un aumento del colesterol HDL, identificado como “bueno”. Pero los ensayos en humanos fueron reducidos, de corta duración y con diseños acotados.

Esa combinación de factores impide establecer si el laurel tiene un efecto consistente sobre el perfil lipídico o si los resultados observados responden a condiciones muy específicas. Tampoco hay certeza sobre un aspecto central: si la cantidad que suele usarse en la cocina diaria alcanza para producir algún cambio medible.

Qué compuestos despiertan interés

El foco de la investigación está puesto en las sustancias naturales que contiene el laurel. Entre ellos aparecen polifenoles y flavonoides, compuestos que en otros alimentos también se estudian por sus posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

De acuerdo con Pearson, los científicos analizan si esos compuestos pueden intervenir en la producción de colesterol, en el procesamiento de grasas por parte del organismo o en la reducción del estrés oxidativo. Ese proceso está asociado a alteraciones en el colesterol LDL y a distintos mecanismos vinculados con la salud cardiovascular.

Sistema circulatorio humano con corazón, venas y arterias, una de ellas con glóbulos rojos y placas amarillas de colesterol que la obstruyen.
Algunos estudios preliminares registraron bajas del colesterol total, del LDL y de los triglicéridos, además de subas del HDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la presencia de componentes prometedores no alcanza para respaldar una recomendación médica. En nutrición, los efectos observados en condiciones experimentales no siempre se replican en la vida cotidiana ni derivan en beneficios clínicos demostrables.

Un mismo nombre para plantas distintas

Otro de los problemas que enfrenta esta línea de investigación es la falta de uniformidad en los productos estudiados. No existe una dosis establecida de laurel que haya probado reducir el colesterol, y los ensayos utilizaron hojas molidas, extractos y otras presentaciones en cantidades variables.

A eso se suma una dificultad adicional: no todas las plantas conocidas como “hoja de laurel” son iguales. Buena parte de la evidencia se concentró en Laurus nobilis, el laurel verdadero, aunque otros estudios analizaron especies diferentes que también reciben ese nombre en el uso común.

Árbol pequeño con hojas verdes, plantado en tierra. Se observan pequeñas plantas, un patio de piedra y paredes de ladrillo con casas al fondo.
La investigación sobre el laurel también enfrenta diferencias entre Laurus nobilis y otras plantas que reciben el mismo nombre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia puede modificar la composición química de cada producto y vuelve más difícil comparar resultados. Sin una referencia homogénea sobre la planta utilizada, la dosis administrada y la duración de los estudios, los especialistas evitan extraer conclusiones generales.

Suplementos, precaución y recomendaciones vigentes

Como condimento, el laurel se considera seguro para la mayoría de las personas. El escenario cambia con los suplementos concentrados, que pueden contener cantidades más altas de compuestos activos y cuya seguridad a largo plazo todavía no está del todo establecida.

La dietista recordó además que las hojas enteras deben retirarse antes de servir la comida, ya que conservan una textura dura incluso después de la cocción y pueden provocar atragantamiento o lesiones si se ingieren.

Para quienes toman medicación para el colesterol u otros tratamientos, la recomendación es consultar con un profesional antes de incorporar suplementos de laurel. Las estrategias con mayor respaldo científico siguen siendo la alimentación saludable, la actividad física, el control del peso y la suspensión del tabaquismo. Cuando hace falta tratamiento farmacológico, los medicamentos hipolipemiantes continúan como la herramienta con mejores resultados comprobados para bajar el LDL y reducir el riesgo cardiovascular.

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