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Reseteo intestinal: el doctor Facundo Pereyra detalló cómo puede ayudar a la salud digestiva

El médico clínico y gastroenterólogo detalló el método en Infobae a las nueve, abordando síntomas, fundamentos científicos y recomendaciones

El doctor Pereyra recomienda eliminar gluten, lácteos, azúcar, carne roja, alcohol y ciertas frutas durante una semana para resetear el intestino
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En una entrevista exclusiva, el doctor Facundo Pereyra, médico clínico especialista en Medicina Interna y Gastroenterología (MN 94517), describió su método de reseteo intestinal, popularizado en redes sociales, durante su visita a Infobae en Vivo. Explicó cómo la alimentación y hábitos pueden impactar en la salud.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Pereyra compartió el proceso que lo llevó a consolidarse como referente en divulgación médica y detalló la mecánica de su método, orientado a combatir síntomas frecuentes vinculados al intestino hiperpermeable.

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El método del reseteo intestinal

Según Pereyra, el treinta por ciento de la población podría presentar síntomas compatibles con intestino hiperpermeable y beneficiarse del reseteo
Según Pereyra, el treinta por ciento de la población podría presentar síntomas compatibles con intestino hiperpermeable y beneficiarse del reseteo

“En siete días los cambios ya son impresionantes”, aseguró Pereyra al explicar la lógica de su propuesta, que consiste en eliminar de la dieta, durante esa cantidad de días, el gluten, los lácteos, el azúcar, la carne roja, el alcohol y algunas frutas y verduras clasificadas como altas en FODMAP.

Según el especialista, “al día siete, pusiste a descansar el intestino”. Sostuvo que este procedimiento sirve para “autorreparar” la mucosa intestinal y repoblar la microbiota, lo que permite que los síntomas —como hinchazón, dolor articular o inestabilidad anímica— disminuyan o desaparezcan en una parte importante de quienes presentan lo que define como intestino hiperpermeable.

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Pereyra advirtió que “esto no es para todo el mundo”, sino para quienes tienen síntomas compatibles, que según sus estimaciones representan un treinta por ciento de la población. “En siete días la microbiota se recupera. Después, empezás a incorporar los alimentos de a uno y ves tu tolerancia”, afirmó. Subrayó que la propuesta es un complemento y “jamás reemplaza el tratamiento médico”, por lo que recomendó siempre consultar a un profesional.

Las claves para la buena salud intestinal

El médico remarcó que la alimentación es fundamental en el abordaje de enfermedades crónicas. “Mi misión es ayudar a las personas y a los médicos a utilizar una dieta de siete días de eliminación para todos los problemas crónicos”, explicó.

Ilustración 3D de un cuerpo humano translúcido con esqueleto azul brillante. Muestra el sistema digestivo verde y turquesa, microorganismos y un escudo en el abdomen.
El doctor recomienda consumir treinta plantas diferentes por semana para lograr una microbiota intestinal variada y una mejor salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pereyra reconoció que “en Argentina comemos muy mal, ultraprocesados, harinas refinadas todo el tiempo”, y que el ciclo social y cultural de la alimentación refuerza costumbres adictivas. “Amamos la harina. Yo también soy fanático”, confesó, y expuso que la adicción a azúcar y harina tiene bases genéticas y neuroquímicas: “Hay una célula en el intestino que sensa azúcar y proteínas y dispara dopamina, el mismo circuito que otras adicciones”. Por eso, recomendó reconocer el mecanismo adictivo y, en los casos necesarios, “declararle la guerra al alimento que sos adictivo”.

El especialista sugirió que, tras el reseteo, los alimentos problemáticos pueden reincorporarse de manera dosificada: “La dosis hace el veneno. Podés tolerar una tostada por día, una pizza por semana, si lográs el hábito”. También defendió la importancia de la variedad vegetal: “Treinta plantas por semana, como dice el American Gut Project, es la clave para una microbiota perfecta”.

Tecnología, inyecciones y el futuro del tratamiento metabólico

Consultado sobre el uso de inyecciones de GLP-1 para bajar de peso, Pereyra fue enfático: “Me parecen espectaculares como último recurso, antes de la cirugía bariátrica”. Explicó que estas medicaciones, que reducen el apetito, deben utilizarse bajo estricto control médico y sólo en casos en que la obesidad condiciona la salud. “No estoy de acuerdo con la gente que se inyecta para bajar tres kilos”, advirtió.

Señaló riesgos asociados, como pancreatitis o efectos adversos digestivos, y alertó sobre el uso indiscriminado: “Tengo un amigo farmacéutico que está horrorizado, vienen las chicas a inyectarse solas”. Aclaró que “siempre debe estar acompañado por un médico o nutricionista que indique consumir proteínas y hacer ejercicio”.

Por último, enfatizó que el bienestar y la longevidad también dependen de la vida social y los hábitos: “El secreto es hábitos: alimentación saludable, ejercicio y vida social. Si logramos eso, llegamos a los noventa y cinco sin discapacidad”.

La entrevista completa al doctor Facundo Pereyra

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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