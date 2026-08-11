Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Fingió tener cáncer, recibió donaciones y cheques de 238 vecinos en Florida y ahora la acusan de quedarse con más de USD 40.000

La investigación del condado de Collier afirmó que la sospechosa sostuvo el engaño entre 2022 y 2024, montó colectas con ayuda de su comunidad y usó el dinero para pagar deudas personales

Retrato de una mujer de mediana edad con cabello rubio grisáceo y una camisa naranja
Una causa por presunto fraude expuso cómo una historia falsa de enfermedad movilizó a toda una comunidad (Collier County Sheriff’s Office)
Guardar

Una mujer de Florida fue arrestada tras ser acusada de fingir que tenía cáncer para obtener donaciones de vecinos y conocidos, en un caso que, de acuerdo con Fox News, habría afectado a 238 personas y superado los USD 40.000.

La cadena detalló que la acusada es Maribeth Ellen Jones, de 51 años, residente de Bonita Springs, en el estado de Florida, y que enfrenta un cargo de hurto mayor (grand theft) por una suma que va de USD 20.000 a USD 100.000.

La investigación quedó en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, que sostuvo que la mujer se presentó durante años ante miembros de su comunidad como una paciente oncológica en tratamiento.

PUBLICIDAD

Tal y como contó Fox News, esa versión llevó a decenas de personas a organizar colectas y aportes económicos para ayudarla con supuestos gastos médicos.

La oficina del sheriff añadió que la acusada incluso recurrió a gestos destinados a reforzar el engaño ante su entorno, lo que consolidó la confianza de quienes resolvieron asistirla económicamente.

Primer plano de una camioneta policial blanca con el logotipo del sheriff del condado de Collier, luces de emergencia y una camioneta SUV blanca detrás
La Oficina del Sheriff del Condado de Collier quedó a cargo de la investigación sobre la maniobra denunciada (Collier County Sheriff’s Office)

La acusación sostiene que el engaño se extendió entre 2022 y 2024

De acuerdo con Fox News, Jones habría dicho entre 2022 y 2024 que tenía cáncer y que se sometía a tratamientos.

A partir de ese relato, residentes de la zona impulsaron distintas formas de ayuda, entre ellas una campaña en la plataforma GoFundMe, cuyo dinero quedó vinculado a una cuenta bancaria personal de la acusada.

PUBLICIDAD

La Oficina del Sheriff del Condado de Collier aseguró que parte de esos fondos llegó por vías directas. Los detectives concluyeron, según Fox News, que la acusada no tenía cáncer y que el dinero reunido fue destinado a pagar deudas personales.

Los investigadores sostienen que la recaudación superó los USD 40.000 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Los investigadores sostienen que la recaudación superó los USD 40.000 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Entre los elementos del expediente, las autoridades afirmaron que integrantes de la comunidad llegaron a cortarle el cabello para que pareciera que se preparaba para recibir quimioterapia, una escena que, para los investigadores, ayudó a sostener la apariencia de enfermedad ante vecinos y allegados.

La causa, además, no se limita a una sola campaña. La oficina del sheriff indicó que Jones ya había sido beneficiaria de otras dos colectas en GoFundMe en las que también afirmaba padecer cáncer. Ese dato amplió la magnitud del caso y reforzó la hipótesis de una maniobra repetida en el tiempo.

Una paciente recibiendo quimioterapia (Freepik)
La acusación afirma que la mujer simuló preparativos para una supuesta quimioterapia (Freepik)

GoFundMe reembolsó más de USD 41.000 y bloqueó futuras campañas

En paralelo al avance judicial, la plataforma GoFundMe tomó medidas sobre las campañas vinculadas al caso. Un vocero de la empresa aseguró, en declaraciones reproducidas por Fox News, que la plataforma tiene “tolerancia cero ante el uso indebido” de su sistema.

La compañía también informó que eliminó las recaudaciones, prohibió a la mujer realizar nuevas campañas y devolvió más de USD 41.000 a los donantes a través de su programa de garantías.

“Podemos confirmar que las campañas organizadas en nombre de Maribeth Jones fueron retiradas de nuestra plataforma y que su cuenta quedó bloqueada para futuras recaudaciones. Más de USD 41.000 fueron reembolsados a los donantes”, afirmó la compañía, tal y como reprodujo Fox News.

El reembolso permite dimensionar el volumen de dinero que circuló a través de la plataforma. La investigación, además, sostiene que parte de los fondos también llegó por fuera de GoFundMe, mediante aportes directos.

Manos sostienen un teléfono móvil negro que muestra la aplicación GoFundMe con una foto familiar y un botón de donación. Fondo de sala difuminado
Parte de los fondos se reunió a través de campañas en GoFundMe, que luego fueron retiradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dijo la Justicia local y cuál es la situación de la acusada

La acusada, identificada como Maribeth Ellen Jones, se entregó esta semana en el Naples Jail Center después de que los detectives obtuvieran una orden de arresto por un delito grave de segundo grado, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Collier.

La investigación sostiene que la maniobra perjudicó a 238 residentes de Naples y de zonas cercanas.

El sheriff Kevin Rambosk describió el expediente como un caso que explotó la solidaridad de personas que creían asistir a alguien en una situación límite.

Hombre de mediana edad con uniforme gris de sheriff, camisa, corbata verde oscura, insignias, con las manos en la cintura y sonriendo
El sheriff Kevin Rambosk advirtió sobre el daño que este tipo de casos provoca en la confianza pública (Collier County Sheriff’s Office)

“Este es un caso indignante porque explotó la bondad y la generosidad de personas que de verdad querían ayudar a alguien que creían que estaba luchando por su vida”, afirmó Rambosk en una declaración difundida por la oficina y citada por Fox News.

El funcionario añadió que este tipo de fraude no solo provoca pérdidas económicas. También erosiona la confianza en las campañas legítimas para personas que sí necesitan ayuda.

Temas Relacionados

FloridaDonacionesCáncerFraudeEstados UnidosDineroEnfermedadDeudasSolidaridadJusticiaSheriffSaludMedicinaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran más de 13.000 kilos de carne vacuna por incumplir un control sanitario obligatorio: estos son los productos afectados

La medida alcanza a lotes importados desde Argentina que fueron distribuidos entre comercios mayoristas y minoristas de Florida y Texas

Retiran más de 13.000 kilos de carne vacuna por incumplir un control sanitario obligatorio: estos son los productos afectados

Algunas escuelas privadas experimentan un rápido crecimiento gracias a las nuevas Cuentas de Libertad Educativa de Texas

La medida asigna mil millones de dólares para que hogares que cumplan requisitos paguen colegiaturas en planteles no públicos, con más de 85.000 beneficiarios y más de 120.000 solicitantes elegibles en espera

Algunas escuelas privadas experimentan un rápido crecimiento gracias a las nuevas Cuentas de Libertad Educativa de Texas

La OMS desafía la orden de Trump que reduce las vacunas infantiles recomendadas en Estados Unidos

El organismo internacional ratificó la evidencia científica de los esquemas estándar ante la medida de la Casa Blanca, que reclasificó biológicos clave y generó un fuerte rechazo de la comunidad médica

La OMS desafía la orden de Trump que reduce las vacunas infantiles recomendadas en Estados Unidos

Washington cumple un año bajo control federal por el crimen y la Guardia Nacional seguirá en las calles hasta 2029

La medida abrió una disputa política en la capital de Estados Unidos, donde dirigentes locales y activistas cuestionan el costo, la necesidad y el alcance de la intervención federal

Washington cumple un año bajo control federal por el crimen y la Guardia Nacional seguirá en las calles hasta 2029

El Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta de calor para el sur de Florida

La advertencia rige este martes desde las 12:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. por la combinación de altas temperaturas y humedad, con un índice previsto de 40,5 a 43,3 ℃

El Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta de calor para el sur de Florida

TECNO

Gafas inteligentes de Meta no se podrán usar en tribunales: Inglaterra empezó la prohibición

Gafas inteligentes de Meta no se podrán usar en tribunales: Inglaterra empezó la prohibición

Valve alerta de un robo de datos a clientes que reservaron la Steam Machine en Europa

Actualización de Android 17 a celulares Motorola: lista completa

Fabricar el iPhone 18 Pro le costaría a Apple un 40% más por costos altos de producción: la memoria RAM

Cómo cargar un celular Android o iPhone cuando no hay luz en casa

ENTRETENIMIENTO

El niño de ‘Baby Shark’ reaparece 10 años después y se lanza como cantante de K-pop

El niño de ‘Baby Shark’ reaparece 10 años después y se lanza como cantante de K-pop

Isabella Damon, hija de Matt Damon, da el salto al modelaje con una de las agencias más prestigiosas

Bel Powley, actriz de la nueva serie de “Harry Potter”, rechaza las opiniones de J.K. Rowling sobre las personas trans

Demi Lovato confirma su regreso a ‘Camp Rock 3′ en el papel que la llevó al estrellato

Brad Pitt defiende a la IA y reflexiona sobre su uso potencial: “Llevo siendo escaneado 20 años”

MUNDO

Australia marca un precedente mundial y garantiza un salario mínimo para repartidores

Australia marca un precedente mundial y garantiza un salario mínimo para repartidores

Yemen confirmó cuatro muertos por el ataque de los rebeldes hutíes proiraníes a un buque en el mar Rojo

Golpe a las ambiciones espaciales del régimen de China: un cohete explotó después del despegue

Zelensky afirmó que Putin utilizó misiles norcoreanos en el ataque que dejó nueve muertos en Ucrania

La UNESCO incorporó 25 nuevos sitios al Patrimonio de la Humanidad: cuáles son y dónde están