Fingió tener cáncer, recibió donaciones y cheques de 238 vecinos en Florida y ahora la acusan de quedarse con más de USD 40.000

Una causa por presunto fraude expuso cómo una historia falsa de enfermedad movilizó a toda una comunidad (Collier County Sheriff’s Office)

Guardar

Una mujer de Florida fue arrestada tras ser acusada de fingir que tenía cáncer para obtener donaciones de vecinos y conocidos, en un caso que, de acuerdo con Fox News, habría afectado a 238 personas y superado los USD 40.000.

La cadena detalló que la acusada es Maribeth Ellen Jones, de 51 años, residente de Bonita Springs, en el estado de Florida, y que enfrenta un cargo de hurto mayor (grand theft) por una suma que va de USD 20.000 a USD 100.000.

La investigación quedó en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, que sostuvo que la mujer se presentó durante años ante miembros de su comunidad como una paciente oncológica en tratamiento.

PUBLICIDAD

Tal y como contó Fox News, esa versión llevó a decenas de personas a organizar colectas y aportes económicos para ayudarla con supuestos gastos médicos.

La oficina del sheriff añadió que la acusada incluso recurrió a gestos destinados a reforzar el engaño ante su entorno, lo que consolidó la confianza de quienes resolvieron asistirla económicamente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Collier quedó a cargo de la investigación sobre la maniobra denunciada (Collier County Sheriff’s Office)

La acusación sostiene que el engaño se extendió entre 2022 y 2024

De acuerdo con Fox News, Jones habría dicho entre 2022 y 2024 que tenía cáncer y que se sometía a tratamientos.

A partir de ese relato, residentes de la zona impulsaron distintas formas de ayuda, entre ellas una campaña en la plataforma GoFundMe, cuyo dinero quedó vinculado a una cuenta bancaria personal de la acusada.

PUBLICIDAD

La Oficina del Sheriff del Condado de Collier aseguró que parte de esos fondos llegó por vías directas. Los detectives concluyeron, según Fox News, que la acusada no tenía cáncer y que el dinero reunido fue destinado a pagar deudas personales.

Los investigadores sostienen que la recaudación superó los USD 40.000 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Entre los elementos del expediente, las autoridades afirmaron que integrantes de la comunidad llegaron a cortarle el cabello para que pareciera que se preparaba para recibir quimioterapia, una escena que, para los investigadores, ayudó a sostener la apariencia de enfermedad ante vecinos y allegados.

La causa, además, no se limita a una sola campaña. La oficina del sheriff indicó que Jones ya había sido beneficiaria de otras dos colectas en GoFundMe en las que también afirmaba padecer cáncer. Ese dato amplió la magnitud del caso y reforzó la hipótesis de una maniobra repetida en el tiempo.

PUBLICIDAD

La acusación afirma que la mujer simuló preparativos para una supuesta quimioterapia (Freepik)

GoFundMe reembolsó más de USD 41.000 y bloqueó futuras campañas

En paralelo al avance judicial, la plataforma GoFundMe tomó medidas sobre las campañas vinculadas al caso. Un vocero de la empresa aseguró, en declaraciones reproducidas por Fox News, que la plataforma tiene “tolerancia cero ante el uso indebido” de su sistema.

La compañía también informó que eliminó las recaudaciones, prohibió a la mujer realizar nuevas campañas y devolvió más de USD 41.000 a los donantes a través de su programa de garantías.

“Podemos confirmar que las campañas organizadas en nombre de Maribeth Jones fueron retiradas de nuestra plataforma y que su cuenta quedó bloqueada para futuras recaudaciones. Más de USD 41.000 fueron reembolsados a los donantes”, afirmó la compañía, tal y como reprodujo Fox News.

PUBLICIDAD

El reembolso permite dimensionar el volumen de dinero que circuló a través de la plataforma. La investigación, además, sostiene que parte de los fondos también llegó por fuera de GoFundMe, mediante aportes directos.

Parte de los fondos se reunió a través de campañas en GoFundMe, que luego fueron retiradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dijo la Justicia local y cuál es la situación de la acusada

La acusada, identificada como Maribeth Ellen Jones, se entregó esta semana en el Naples Jail Center después de que los detectives obtuvieran una orden de arresto por un delito grave de segundo grado, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Collier.

La investigación sostiene que la maniobra perjudicó a 238 residentes de Naples y de zonas cercanas.

El sheriff Kevin Rambosk describió el expediente como un caso que explotó la solidaridad de personas que creían asistir a alguien en una situación límite.

PUBLICIDAD

El sheriff Kevin Rambosk advirtió sobre el daño que este tipo de casos provoca en la confianza pública (Collier County Sheriff’s Office)

“Este es un caso indignante porque explotó la bondad y la generosidad de personas que de verdad querían ayudar a alguien que creían que estaba luchando por su vida”, afirmó Rambosk en una declaración difundida por la oficina y citada por Fox News.

El funcionario añadió que este tipo de fraude no solo provoca pérdidas económicas. También erosiona la confianza en las campañas legítimas para personas que sí necesitan ayuda.