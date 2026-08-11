Nicolás Kreplak: “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”

En Infobae en Vivo, el ministro de Salud bonaerense se refirió a la nueva normativa que establece el cobro a no residentes que se atiendan en hospitales nacionales

Guardar

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó en Infobae a las Nueve la nueva normativa que establece el cobro de atención a extranjeros no residentes en hospitales nacionales y advirtió: “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”.

Para Kreplak, la medida está motivada por “el ajuste” y desvía el foco de los problemas reales que afectan al sistema sanitario.

Durante su participación en Infobae a las Nueve, junto a Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el funcionario bonaerense insistió en que la verdadera raíz de la crisis es el recorte presupuestario nacional.

PUBLICIDAD

Explicó que esos recortes impactan directamente en los desembolsos que debe hacer la Provincia: “La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”.

El funcionario de Axel Kicillof, señaló que “hoy el 53 % de la cama de los hospitales públicos provinciales está ocupado por gente con obra social o prepaga”. Explicó que antes de la actual gestión nacional ese porcentaje “no superaba el 40 %”, y atribuyó el salto al incremento de pacientes que, ante los recortes en la seguridad social y el encarecimiento de las prepagas, migraron al sector público.

PUBLICIDAD

El ministro destacó que la sobrecarga del sistema público no se debe a la atención de extranjeros, sino a la caída del financiamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobrar a extranjeros no residentes: alcance y límites reales

El ministro fue consultado sobre la resolución nacional que exige el cobro a extranjeros no residentes en hospitales nacionales, publicada en el Boletín Oficial este martes. Admitió que el concepto de “no residentes” genera dudas y relató que, en la práctica, nunca se cobró a extranjeros por atención en las provincias o distritos que anunciaron medidas similares, salvo casos con aseguradoras de seguro de viaje, por ejemplo.

Precisó que en la provincia de Buenos Aires “el 0,4 % de las guardias y el 0,5 % de las internaciones” corresponde a extranjeros no residentes, cifras que en provincias limítrofes “nunca supera el 2 %”.

PUBLICIDAD

Kreplak interpretó que la medida busca desviar el foco de la discusión central: la falta de recursos. Analizó también que la resolución exceptúa urgencias y patologías graves, por lo que el alcance real del cobro es acotado y no modifica el peso sobre el sistema de salud pública.

Los residentes permanentes conservarán el acceso al sistema de salud nacional en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, con DNI vigente que acredite esa categoría

Qué dice la nueva resolución sobre el cobro a extranjeros no residentes en hospitales nacionales

Cómo detalló hoy Infobae, el Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que los extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica no urgente en hospitales nacionales, siguiendo el DNU 366/2025 y los cambios en la Ley de Migraciones. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que quienes tengan seguro de salud podrán facturar el costo a su aseguradora, y quienes no cuenten con cobertura deberán abonar por adelantado el arancel correspondiente antes de recibir la atención.

PUBLICIDAD

La resolución garantiza que todas las emergencias, es decir, situaciones que representen un riesgo real e inminente para la vida, deben ser atendidas de inmediato y sin demoras administrativas, independientemente de la situación migratoria del paciente. Una vez resuelta la emergencia, cualquier atención posterior a extranjeros no residentes podrá ser cobrada, ya sea al paciente o a su compañía de seguros.

Si bien la normativa unifica el procedimiento para todos los hospitales nacionales, algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Salta y Jujuy ya habían intentado implementar esquemas de cobro a extranjeros no residentes en los últimos años. La nueva disposición fija pautas administrativas para los hospitales nacionales, pero mantiene el principio de asistencia inmediata e irrestricta ante urgencias médicas, y otorga igualdad de acceso a residentes permanentes acreditados con DNI vigente.

PUBLICIDAD

Según el funcionario, la resolución nacional que exige cobrar a extranjeros “oculta el ajuste” en salud

El funcionario detalló que el sistema público bonaerense está dando “35 % más de respuesta” y que IOMA realiza “37 % más de internaciones, y cubre 30 % más de medicamento de alto costo”.

Según Kreplak, al reducirse la cobertura de PAMI y prepagas, aumenta la presión sobre hospitales y obras sociales provinciales.

El funcionario bonaerense indicó que la provincia debió asumir programas y provisión de medicamentos que la Nación dejó de financiar: mencionó el cierre del Remediar, la falta de envío de anticonceptivos, y la suspensión de compras de medicación para VIH y tuberculosis. “Todo eso saca los recursos y hace que todo esté más crítico, más atención y menos recursos”, expresó.

PUBLICIDAD

La atención de emergencias seguirá garantizada para todos los extranjeros y no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos en los hospitales del Estado nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud mental, jóvenes y la falta de políticas nacionales

El ministro destacó que el suicidio es hoy “la principal causa de muerte en los jóvenes, entre los 15 y los 35 años” y que en términos absolutos supera la suma de homicidios y accidentes de tránsito. Asoció el fenómeno al contexto socioeconómico y criticó la ausencia de financiamiento nacional en salud mental, mencionando cierre de residencias y programas, y falta de medicamentos.

Respecto a IOMA, Kreplak aseguró que la obra social “no ha hecho un ajuste” y que ofrece “un 37% más de prestaciones que antes de que asuma Milei”. Reconoció, sin embargo, que pueden existir dificultades puntuales en los cobros a proveedores, pero negó recortes generales en la cobertura.

PUBLICIDAD

Al analizar la percepción social, Kreplak señaló que quienes utilizan el sistema público suelen opinar mejor que quienes no lo usan. Relató que, en una encuesta previa a la gestión actual, “el 98 % decía que le había ido muy bien” en el sistema de salud, aunque la percepción general era mucho más negativa.

Entrevista completa a Nicolás Kreplak

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.