Terremotos en la región: cuál es el riesgo sísmico para Argentina

La Placa de Nazca y la Sudamericana protagonizan la mayor actividad sísmica del país en la región cordillerana (Reuters)

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En medio de la conmoción generada por los recientes sismos de gran magnitud en Venezuela y Colombia, es casi inevitable preguntarse si estos movimientos tan intensos en la región pueden afectar el territorio nacional y cuál es el riesgo sísmico real para Argentina.

Especialistas y organismos locales advierten que, si bien los eventos de los países vecinos pertenecen a contextos tectónicos diferentes, el territorio argentino mantiene áreas con alto potencial de actividad sísmica, en particular sobre la franja cordillerana del centro-oeste.

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El riesgo sísmico en Argentina: cómo se mide y a qué zonas afecta

El INPRES actualizó el mapa de peligrosidad sísmica nacional con datos de más de cinco siglos de actividad

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), Argentina se divide en cinco zonas de peligrosidad, de la 0 a la 4, en función de la probabilidad de registrar movimientos intensos del suelo.

El área de mayor peligrosidad, clasificada como zona 4, abarca el sur de San Juan y el norte de Mendoza, incluyendo sectores urbanos densamente habitados.

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Allí, las normas de construcción exigen estándares sismorresistentes más estrictos para reducir el impacto de un eventual gran terremoto.

En diálogo con Infobae, el geólogo Gustavo Ortiz, sismólogo y director del Observatorio Sismológico CONICET-UNSJ de San Juan remarcó: “Siempre se mantiene la zona de mayor peligrosidad sísmica hacia el oeste, en las provincias de San Juan y Mendoza. Según el INPRES, las zonas de mayor peligrosidad están localizadas hacia el sur de San Juan y el norte de Mendoza”.

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El experto explicó que, aunque existen otras áreas con sismicidad elevada, la mayor parte de los terremotos devastadores en el país tuvieron epicentro en ese corredor andino.

¿Los terremotos en Venezuela y Colombia aumentan el riesgo en Argentina?

El Observatorio Sismológico del CONICET monitorea en tiempo real la actividad sísmica regional y global (Reuters)

Los recientes sismos en Venezuela y Colombia reactualizaron la inquietud pública, aunque los especialistas descartaron que estos eventos modifiquen el escenario argentino.

“No aumenta el riesgo en Argentina lo ocurrido en Colombia”, sostuvo Ortiz. Si bien todos los países mencionados están sobre la placa sudamericana, el contacto con placas diferentes (la placa Caribe en Venezuela y la placa Nazca en Colombia) determina contextos tectónicos independientes.

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El sismólogo aclaró que solo los terremotos en Chile, por su proximidad y pertenencia al mismo sistema tectónico, tuvieron potencial para disparar sismos en el oeste argentino.

Existen antecedentes de correlación entre grandes movimientos en la Patagonia chilena y réplicas en San Juan y Salta, pero no ocurre lo mismo con Colombia o Venezuela.

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Regiones vulnerables y antecedentes históricos

En el terremoto de San Juan de 1977 se registró un doblete sísmico, ocurrieron dos terremotos separados por unos 30 segundos en la misma región

Al sur de San Juan y norte de Mendoza, la peligrosidad es la más alta, pero existen otras zonas relevantes en el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y parte del noroeste de San Luis.

Además, existen fallas geológicas activas en sierras de La Rioja como Famatina, Velasco y Ambato, así como en el Valle de Lerma en Salta, la Quebrada de Humahuaca y los Valles Calchaquíes.

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Según explicó Alejandro Giuliano, ex director del INPRES, en una nota previa a Infobae, “las sierras del oeste argentino y sectores del noroeste presentan condiciones para movimientos importantes debido a la presencia de fallas activas”.

Por su parte, el geólogo Andrés Folguera, investigador de la UBA y CONICET, sostuvo en la misma nota que “la historia sísmica argentina confirma que los terremotos destructivos se concentran en áreas donde la interacción entre la Placa de Nazca y la Sudamericana activa fallas profundas y superficiales”.

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En el pasado, dos terremotos marcaron la historia nacional: el de Mendoza en 1861, que destruyó la ciudad y provocó miles de muertes, y el de San Juan en 1944, considerado el episodio sísmico más grave de Argentina, con cerca de 10.000 víctimas fatales. Más recientemente, en 1977, la provincia de San Juan registró un inusual “doblete sísmico”, dos terremotos principales separados por treinta segundos, fenómeno que según expertos es posible pero poco frecuente en la región.

Dinámica tectónica: por qué tiembla más en el oeste

San Juan y Mendoza concentran las zonas de mayor riesgo según la clasificación oficial (Reuters)

La explicación principal del riesgo argentino está en la dinámica de las placas tectónicas. La Placa de Nazca se introduce por debajo de la Placa Sudamericana en un fenómeno conocido como subducción, que genera acumulación de energía en la corteza terrestre. Cuando esa energía se libera repentinamente a través de una falla, se produce un terremoto.

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“Para nuestro caso, en toda nuestra cordillera de los Andes tenemos documentados grandes eventos sísmicos, no de magnitudes como las de Colombia, pero magnitudes cercanas a los 6 grados para el caso de San Juan”, precisó Ortiz.

El INPRES señala que el 80% de los eventos sísmicos del país ocurre a más de 100 kilómetros de profundidad, mientras que el 20% restante se origina a menos de 40 kilómetros, y son estos últimos los que históricamente han causado los mayores daños.

¿Es posible prever el próximo gran terremoto?

Ninguna provincia argentina está exenta de riesgo sísmico, aunque la amenaza varía según la región (Efe)

La ciencia no puede anticipar cuándo ocurrirá un sismo relevante en Argentina. Tanto Ortiz como Giuliano coinciden en que los mapas oficiales permiten identificar zonas de peligro y definir normas de construcción sismorresistente, pero no predicen fechas ni lugares exactos. “Es imposible predecir los eventos sísmicos -afirmó Ortiz-. La única certeza es que el nivel de alerta siempre se debería mantener”.

El reciente doblete sísmico en Venezuela, donde dos terremotos de magnitudes semejantes se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia, puso en agenda la posibilidad de fenómenos similares en Argentina. Según Folguera, esto sucede cuando un primer sismo modifica las tensiones en la región y activa una falla vecina.

Cómo se gestiona el riesgo: mapas, construcción y alerta

El Observatorio Sismológico del CONICET en San Juan registra en tiempo real las ondas sísmicas de eventos ocurridos en cualquier parte del mundo y pone sus datos a disposición de la comunidad científica internacional (Observatorio Sismológico CONICET-UNSJ, San Juan)

El mapa de peligrosidad sísmica nacional, renovado en 2022 tras cuatro décadas, incorpora datos recabados desde 1471 y señala que todas las provincias argentinas presentan algún nivel de amenaza sísmica, incluso aquellas alejadas de la cordillera. Este instrumento orienta las exigencias de construcción y las políticas de prevención. Según el INPRES, los sismos más graves afectaron principalmente al centro-oeste, donde la interacción entre la placa de Nazca y la sudamericana genera esfuerzos capaces de activar fallas profundas.

La experiencia argentina y la de países vecinos demuestra que, además del origen y la magnitud del sismo, la vulnerabilidad de las edificaciones y la preparación de la población resultan factores decisivos en el nivel de daño. Así lo subrayó Ortiz: “La construcción debería ser sismorresistente, y eso también va de la mano con el aumento o la tecnología que uno tiene”.

El trabajo del Observatorio Sismológico del CONICET en San Juan resulta clave en este monitoreo y cooperación internacional. En el caso del terremoto de ayer en Colombia, como en todos los sismos, “las ondas sísmicas viajan alrededor del mundo”, y, según precisó Ortiz, el trabajo del observatorio resulta clave en este monitoreo. “Nuestros sismógrafos captaron las ondas generadas por el terremoto, que si bien se perciben de mucho menor intensidad en la zona del epicentro, esos datos después se utilizan para estudios sismológicos”.

El sismólogo explicó que las estaciones nacionales están liberadas a la comunidad científica, “entonces, luego, sismólogos colombianos van a poder entrar a nuestro sistema para ver cómo fue percibido en otras partes, para poder detallar mejor cómo fue el evento, y demás detalles”. En el sismo de ayer se ve la onda, que justamente 12 minutos después de ocurrido el evento, llegó a San Juan”, explicó Ortiz a Infobae.

La importancia de la prevención y el monitoreo constante

Una gráfica de ondas sísmicas en un sismógrafo ilustra la detección y magnitud de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INPRES y los expertos consultados por Infobae coinciden en que la clave está en la actualización permanente de los mapas de peligrosidad, la educación pública sobre los riesgos y la intervención del Estado en la regulación edilicia. “Los sistemas de alerta, en realidad, siempre deberían estar”, destacó Ortiz. En las regiones de San Juan y Mendoza, la arquitectura colonial fue completamente reemplazada tras los grandes terremotos, pero en el norte argentino persisten zonas vulnerables con construcciones antiguas.

En toda Argentina, el monitoreo sísmico y la actualización normativa continúan siendo ejes centrales de la gestión del riesgo. La amenaza de un gran sismo nunca se elimina por completo, aunque los eventos de los países vecinos no la incrementan en el corto plazo. Las áreas cordilleranas y precordilleranas seguirán bajo la lupa de los científicos, en busca de minimizar el impacto de futuros movimientos de la tierra.