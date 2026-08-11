Cómo el estrés puede afectar al microbioma intestinal, según recientes estudios

Un estudio vinculó la diversidad del microbioma intestinal con una respuesta más intensa al estrés agudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una demora, una cancelación inesperada o una urgencia cotidiana pueden disparar reacciones muy distintas frente al mismo problema. Mientras algunas personas sienten que el cuerpo entra en alerta de inmediato, otras logran conservar un margen de control. Esa diferencia, que durante años se explicó por la genética, la personalidad o la experiencia previa, ahora incorpora un nuevo elemento bajo análisis: el microbioma intestinal.

Un estudio difundido por National Geographic señaló que una mayor diversidad de microorganismos en el intestino podría estar asociada con una reacción más intensa y potencialmente adaptativa frente al estrés agudo.

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La investigación aporta una nueva pista sobre la forma en que el organismo enfrenta amenazas breves, sin sugerir que una activación más marcada implique menor tolerancia a la presión.

Los autores señalaron que una activación más intensa ante el estrés agudo no implica peor tolerancia, sino una posible respuesta adaptativa del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, publicado en Neurobiology of Stress, analizó a adultos sanos y detectó que quienes tenían una comunidad intestinal más variada registraban niveles más altos de cortisol y una percepción subjetiva más intensa ante un desafío puntual. De acuerdo con National Geographic, el hallazgo se suma a otras líneas de estudio que exploran cómo se regula la reacción humana frente a situaciones exigentes.

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La evidencia reunida hasta ahora apunta a una idea central: la forma en que cada individuo procesa una situación de tensión surge de la interacción entre varios factores. En ese entramado aparecen la biología, la historia personal, los rasgos de temperamento y las circunstancias inmediatas.

Una reacción más fuerte en el corto plazo no implica peor tolerancia

El hallazgo principal del estudio indica que una activación más intensa ante un episodio breve no necesariamente expresa fragilidad. Los autores propusieron que, frente a una demanda concreta, ese patrón puede mostrar que el organismo pone en marcha con eficacia sus mecanismos de defensa.

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La diferencia entre estrés agudo y estrés crónico ayuda a ordenar esa interpretación. El primero aparece ante un reto puntual y cumple una función adaptativa. Puede elevar la frecuencia cardíaca, acelerar la respiración, tensar los músculos y aumentar el estado de alerta.

El estrés agudo cumple una función adaptativa y puede elevar la frecuencia cardíaca, acelerar la respiración y aumentar el estado de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo, en cambio, surge cuando esa activación se prolonga o se repite durante largos períodos. En ese escenario, el organismo permanece en un estado de alarma persistente que puede afectar el descanso, la concentración, el sistema digestivo y el equilibrio hormonal.

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En adultos saludables, según describió National Geographic, una reacción hormonal robusta podía corresponder a una activación transitoria y acotada en el tiempo. Ese esquema, lejos de representar descontrol, podía servir para afrontar mejor la situación.

Thomas Karner, profesor de psicología de la Universidad de Viena, explicó al medio que la clave pasa por el eje intestino-cerebro. Esa vía de comunicación constante permite que los microorganismos intestinales y los compuestos que producen influyan sobre la regulación hormonal y sobre el modo en que el sistema biológico responde a un desafío.

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El estrés crónico aparece cuando la activación se prolonga y puede afectar el descanso, la concentración, el sistema digestivo y el equilibrio hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karner señaló que el vínculo opera en dos sentidos. El sistema nervioso identifica una amenaza, activa señales hormonales y fisiológicas, y ese proceso repercute sobre el intestino. A la vez, el estado del ecosistema intestinal puede influir sobre la intensidad y la calidad de esa activación.

El cerebro, los genes y la historia personal también inciden

Timothy Riley, médico de familia de Penn State Health y docente certificado en reducción del estrés basada en mindfulness, explicó que el estrés aparece cuando una persona percibe una demanda, un desafío o una posible amenaza. En ese punto, estructuras como la amígdala identifican el peligro y envían señales al hipotálamo, que coordina buena parte de la reacción corporal.

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Kelly Atwood, profesora asociada del Departamento de Psicología de Posgrado de James Madison University, describió ese circuito como un sistema de alerta que prepara al cuerpo para actuar. Rajita Sinha, directora del Yale Stress Center, señaló, citada por National Geographic, que una situación de alta tensión puede causar palpitaciones, respiración acelerada, molestias gastrointestinales y activación muscular orientada a escapar o responder ante un riesgo.

Los especialistas indicaron que la respuesta al estrés también depende del cerebro, la genética, la epigenética, la personalidad y la historia personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karner ilustró esa función con la imagen de una cebra que escapa de un león en la sabana. En ese instante, el sistema de alerta concentra la atención y libera energía. El problema aparece si esa alarma continúa activa después de que el peligro desaparece, porque allí comienza el desgaste asociado al estrés sostenido.

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El estudio no plantea que el microbioma explique por sí solo cómo cada individuo atraviesa la presión. Riley recordó que la genética influye sobre la sensibilidad de los sistemas biológicos implicados y que algunas variantes pueden volver más reactivos ciertos circuitos, mientras otras se asocian con respuestas menos marcadas.

La experiencia también moldea la respuesta al estrés

A ese componente hereditario se suma la historia personal, incluso desde etapas previas al nacimiento, a través de la epigenética. Ese campo estudia cambios químicos capaces de modificar la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Una revisión publicada en 2025 en la revista Genes, que examinó 71 estudios, encontró evidencia que vincula experiencias traumáticas con alteraciones epigenéticas relacionadas con la regulación del estrés.

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Los investigadores todavía analizan cuánto duran esas modificaciones y si pueden transmitirse entre generaciones. La experiencia cotidiana también altera la percepción de amenaza. Una persona sin formación médica puede entrar en pánico ante un desmayo, mientras un profesional de la salud puede interpretar la misma escena con mayor control porque conoce mejor los riesgos y los pasos a seguir.

La línea de investigación sobre microbioma intestinal y estrés podría aportar en el futuro nuevos indicadores para evaluar la salud mental y fisiológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalidad incorpora otra capa de explicación. Un estudio publicado en 2016 en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que las personas con mayor neuroticismo suelen mostrar reacciones emocionales más intensas en días estresantes. Quienes presentan perfiles más extrovertidos, organizados o abiertos a nuevas experiencias registran picos menores ante situaciones comparables.

Según detalló National Geographic, el conjunto de estos factores refuerza una idea precisa: la resiliencia frente al estrés no depende de una sola variable. Ni un gen, ni un rasgo de personalidad, ni una composición microbiana aislada alcanzan para explicar por sí solos cómo responde alguien bajo presión.

La línea de trabajo sobre el microbioma plantea una posible proyección clínica y preventiva. Si futuros estudios confirman que la diversidad intestinal se relaciona con formas específicas de adaptación al estrés, los especialistas podrían contar con nuevos indicadores para comprender con mayor precisión la salud mental y fisiológica.