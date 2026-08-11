Boom de los autos híbridos: ya representan casi el 15% del mercado pero hay señales que advierten un freno

Los autos híbridos ya tienen un 14% del mercado automotor actual. El crecimiento fue este año, porque en diciembre era apenas un 4,4%.

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La proporción de autos híbridos respecto a los nafteros es actualmente la mejor de la historia automotriz argentina. En siete meses de ventas, el mercado total de auto de pasajeros y SUV, donde están las alternativas para elegir el tipo de propulsión u otra, alcanzó las 319.450 unidades, de las cuales 44.640 son de vehículos con algún tipo de hibridación.

En términos de porcentaje, esto equivale a un 14%, un valor nada despreciable para lo que había apenas dos años atrás o incluso a mitad de 2025, cuando el parque de híbridos no había pasado del 4%.

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Para que las cosas cambiaran, tuvo que llegar el programa de incentivo a la electromovilidad del Gobierno, el famoso cupo de 50.000 autos con esta tecnología, que se lanzó en marzo del año pasado y empezó a mostrar las primeras cifras cuando llegaron los barcos, entre julio y agosto del año pasado.

El cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos aportó casi 80.000 autos entre diciembre y mayo. Ese fue el gran impulso de los híbridos. Daily vía REUTERS

Sin embargo, el verdadero desembarco se produjo recién este año, ya que gran parte de los autos llegaron durante fines de diciembre y todo el mes de enero, por lo tanto, no quedaron registrados en los números de 2025 sino en los del primer trimestre de 2026.

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Entonces fue el salto, porque ya al final del primer trimestre, los híbridos eran el 12,3% del mercado, para abril pasaron a ser del 13%, en mayo el 13,5%, en junio el 13,8% y en julio el 14%.

Por qué un crecimiento tan repentino

Se dieron tres variables en paralelo que contribuyeron a esta fuerte suba. La primera es la del mencionado cupo de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación extrazona del 35%, porque facilitó el acceso y la variedad de modelos con esta tecnología, no solo SUV -como es la mayoría-, sino también de autos compactos.

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De hecho, el MG3, un hatchback del segmento B es la mejor prueba de ello, con un precio de USD 23.500 que equivale a unos $35.700.000, un valor competitivo con los vehículos a combustión más populares del mercado.

La segunda fue la acumulación de autos del cupo 2025 y los del 2026 en la primera parte de este año, que elevó la cifra a mucho más que 50.000 unidades exentas de arancel de importación y la llevó casi hasta los 80.000 vehículos.

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El MG3 es la muestra que los autos híbridos no solo son SUV dentro del cupo del Gobierno.

La prueba de esto es que al cumplirse diciembre de 2025, con más de seis meses desde que empezaron a llegar los primeros autos de este programa, el porcentaje de híbridos en el total mercado seguía siendo del 4,4%.

La tercera variable es la caída del mercado doméstico, porque al mismo tiempo que llegaron marcas nuevas y autos nuevos, los históricos dueños del mercado perdían volumen de ventas de manera sostenida.

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Toyota perdió un 27%, Fiat un 22%, Volkswagen un 30%, Peugeot un 31%, Renault un 39%, Jeep, un 41%, Citroën un 22%, Nissan un 12%, Chevrolet un 1,5% y Ford fue la única que ganó, creciendo un 7,6%.

Y la realidad de Ford es que creció gracias a las 5.739 Ford Territory híbridas que llegaron después de diciembre, porque permitieron duplicar el volumen que tenían las Territory nafteras.

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Pero además de la caída de las grandes automotrices, hubo nuevas marcas que tomaron gran parte de esa cuota del mercado, potenciando ese repentino salto del 4% al 14% de autos híbridos en el mercado.

Las chinas lo hicieron con cinco marcas relevantes. BYD vendió en estos siete meses 9.200 autos, Baic patentó 5.900, Chery 3.500, Haval 3.000 y MG con 2.100, por nombrar solo a las que más autos vendieron, casi todas con una oferta mayoritaria de híbridos por sobre los eléctricos o nafteros. Entre la Territory y estos autos, la cuenta aporta casi 30.000 autos.

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Al menos quedan 4.000 Ford Territory híbridas por venderse, pero al ritmo actual de 800 unidades por mes, llegarán justo para fin de año

Pero lo que se perdió fue mucho más. A grandes rasgos, la caída de ventas de las marcas tradicionales fue de unas 83.000 unidades. Toyota perdió 17.000 autos, Fiat 11.500, Volkswagen 18.300, Peugeot 10.400, Renault 15.000, Citroën 3.800, Jeep 6.000, Nissan 1.100 y Chevrolet solo 500 autos. En cambio, Ford ganó 2.200 unidades respecto a los primeros siete meses de 2025.

La realidad indica que la caída del mercado no se sabe si se podrá detener o continuará profundizándose hasta llegar a un 15% interanual cuando termine el año (hoy está en 12,8%). Pero el cupo ya no aportará tantos autos; volverán a ser 50.000 el año que viene, y en lo que resta de 2026 no queda mucho por llegar, con lo que el 14% actual podría quedar estancado hasta diciembre.

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Las principales ventas tendrían que ser las que le quedan a Ford, que pidió 10.000 Territory híbridas y vendió casi 6.000, los autos que traiga en estas semanas BYD para recupera el stock que se agotó, especialmente de Atto 2, y las ventas que siga sumando Toyota, que no tiene cupo ni límite y que en julio vendió 1.400 autos entre Yaris Cross, Corolla Cross y Corolla.