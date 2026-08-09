Cuándo el mal olor en los pies deja de ser un problema de higiene y se convierte en una señal de alerta

El mal olor en los pies suele relacionarse con el sudor y el calzado cerrado, pero también puede indicar infecciones o trastornos que requieren tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mal olor en los pies suele vincularse con el sudor y el uso prolongado de calzado cerrado, pero también puede funcionar como una señal de infecciones o trastornos que necesitan tratamiento. Cuando esa molestia persiste a pesar de la higiene cotidiana, o aparece acompañada por picazón, lesiones o alteraciones en las uñas, conviene prestarle atención.

Según el National Health Service (NHS), una de las causas más habituales es la acumulación de transpiración en un ambiente con poca ventilación, lo que favorece la proliferación de bacterias sobre la piel. Ese proceso se intensifica con el calor, la actividad física, las jornadas extensas de pie y el uso continuado de medias o zapatos húmedos.

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El NHS explica que la transpiración retenida en un ambiente con poca ventilación favorece la proliferación de bacterias y causa mal olor en los pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pies tienen una alta concentración de glándulas sudoríparas (estructuras pequeñas de la piel que producen sudor). Esa humedad, al quedar retenida durante horas, crea condiciones adecuadas para que ciertos microorganismos descompongan sustancias presentes en la superficie cutánea y generen olor. El problema se vuelve más frecuente con zapatillas cerradas, botas, materiales sintéticos y hábitos que impiden que la zona se seque de forma adecuada.

Por qué aparece el mal olor en los pies

El NHS explica que esta situación también puede asociarse con infecciones fúngicas, en especial cuando el cuadro no mejora con el lavado diario. A eso se suman factores que aumentan la sudoración, como cambios hormonales (que ocurren durante la pubertad, la menopausia y el embarazo), algunos fármacos, el exceso de peso o la hiperhidrosis, una condición caracterizada por transpiración excesiva. Si el olor continúa aunque se refuercen los cuidados básicos, puede haber una causa subyacente.

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Los cambios hormonales, algunos fármacos, el exceso de peso y la hiperhidrosis pueden aumentar la sudoración y sostener el mal olor en los pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic añade que no todos los casos responden al mismo mecanismo. Algunas bacterias producen compuestos sulfurados (sustancias con azufre que pueden generar olor fuerte), mientras que determinadas infecciones por hongos alteran el aroma de otra manera. Esa diferencia no alcanza para identificar el origen sin evaluación médica, aunque sí ayuda a entender por qué el problema puede persistir.

Cuándo el mal olor en los pies puede indicar un problema de salud

Una de las afecciones más comunes es el pie de atleta, una micosis que suele desarrollarse entre los dedos. Puede manifestarse con ardor, descamación, enrojecimiento y pequeñas fisuras, además de un aroma desagradable. El NHS incluye a las infecciones por hongos entre las razones más frecuentes detrás de este síntoma cuando se vuelve persistente.

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Otra posibilidad es la queratólisis punteada, una infección bacteriana superficial que afecta sobre todo la planta. La Cleveland Clinic, señala que este cuadro puede causar olor intenso, picazón y pequeños hoyuelos en las zonas de apoyo. Suele aparecer en personas con transpiración abundante y en quienes usan calzado con poca circulación de aire durante muchas horas.

El pie de atleta es una causa frecuente de mal olor en los pies y puede aparecer con ardor, descamación, enrojecimiento y fisuras entre los dedos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un artículo publicado en PubMed Central (PMC), esta infección suele asociarse con humedad constante, calzado oclusivo y sudoración excesiva. También señala que el cuadro puede presentarse con olor fuerte antes de que la persona identifique con claridad las lesiones en la planta.

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Además hay que considerar los hongos en las uñas, sobre todo si el cuadro se acompaña de engrosamiento, fragilidad, decoloración o deformación. Cuando la alteración ungueal se suma a molestias en la piel cercana, el olor puede formar parte de una infección más amplia.

La hiperhidrosis, a su vez, no provoca por sí sola una enfermedad cutánea, pero sí genera el contexto ideal para que bacterias y hongos se multipliquen con facilidad.

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Qué señales indican que es necesario consultar

No toda molestia de este tipo exige una consulta inmediata. Aun así, hay signos que ameritan evaluación profesional. Entre ellos figuran la picazón que no cede, las grietas entre los dedos, la descamación persistente, el dolor al caminar, la inflamación, la aparición de heridas o secreción y los cambios notorios en las uñas.

La Cleveland Clinic, detalla que la queratólisis punteada puede producir lesiones con aspecto de cráteres pequeños. Si aparecen zonas blanquecinas o deterioro visible en la planta, ya no se trata solo de una cuestión estética. También conviene buscar atención si hay pus, sensibilidad marcada o empeoramiento rápido.

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La consulta médica por mal olor en los pies se recomienda si hay picazón persistente, dolor al caminar, heridas, secreción o cambios notorios en las uñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NHS recomienda consultar si el problema no mejora con cuidados caseros o si interfiere con la vida diaria. Esa indicación resulta especialmente válida cuando el cuadro reaparece con frecuencia o no responde a medidas simples, como secar bien la zona, renovar las medias y airear el calzado.

Ante estos síntomas, se puede acudir a un médico clínico, un dermatólogo o un podólogo. Si hay lesiones en la piel, cambios en las uñas o sospecha de infección, el dermatólogo suele ser el especialista más indicado.

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Cómo prevenir el mal olor en los pies

La prevención apunta a reducir la humedad y dificultar la proliferación de microorganismos. El NHS aconseja lavar la zona a diario, secarla sobre todo entre los dedos y mantener las uñas cortas. También resulta útil alternar el calzado y evitar colocarse pares que todavía conservan humedad del día anterior.

Para prevenir el mal olor en los pies, el NHS aconseja lavar y secar bien la zona, alternar el calzado y tratar la sudoración excesiva según la causa (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el NHS, si la causa del problema es la sudoración excesiva, un médico puede sugerir un antitranspirante más fuerte o un tratamiento para reducirla.

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Si aun con estas medidas el olor continúa, lo adecuado es buscar una evaluación médica. En esos casos, el tratamiento dependerá de la causa: antifúngicos si hay micosis, antibióticos tópicos si se confirma una infección bacteriana, o abordajes destinados a controlar la sudoración cuando ese sea el origen del problema.