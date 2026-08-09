Irán dijo que el presidente se reunió con Mojtaba Khamenei en medio de las especulaciones sobre la salud del líder supremo

Una mujer camina junto a un cartel con la imagen de Mojtaba Jamenei, en Teherán, el 8 de mayo, el nuevo líder supremo que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo en marzo (REUTERS/Majid Asgaripour/WANA/Archivo)

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se reunió con el líder supremo, Mojtaba Khamenei, a fines de julio, al inicio de su tercer año en el cargo. El encuentro se produce en medio de crecientes especulaciones sobre el estado de salud de la máxima autoridad política y religiosa de Irán, que no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo.

La información fue proporcionada primero por los medios estatales, y luego confirmada en las redes sociales del ayatollá.

Pezeshkian y Khamenei abordaron los problemas del país, incluida la deteriorada economía —con una inflación del 88%— y la guerra con Estados Unidos e Israel. También intercambiaron opiniones sobre las vías para garantizar recursos y gestionar los gastos “en riales, divisas y energía”, así como sobre la interacción económica con socios extranjeros. La información oficial no precisó cuándo ni dónde tuvo lugar la reunión ni difundió imágenes del encuentro.

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Versiones contradictorias

Un hombre coloca una imagen del difunto Alí Khamenei junto a su hijo y sucesor Mojtaba, antes de una ceremonia por el ex líder supremo, muerto el 28 de febrero, en Teherán (REUTERS/Mohammed Salem)

Pezeshkian ofreció en las últimas semanas versiones contradictorias sobre su contacto con Khamenei. El 21 de julio había afirmado que los contactos “aumentaban día a día”, pero a principios de agosto señaló que comunicarse con el líder supremo resultaba “muy difícil”. Esa oscilación entre la normalización del vínculo y el reconocimiento de dificultades de acceso alimentó aún más las dudas sobre el verdadero estado del líder supremo y sobre quién ejerce el poder real dentro del régimen en su ausencia.

En mayo, los medios estatales ya habían informado de una primera reunión de varias horas entre ambos, la primera de la que se tuvo conocimiento público desde que Khamenei asumió el cargo. Desde entonces, los encuentros reportados entre el presidente y el líder supremo han sido esporádicos y siempre comunicados con escaso detalle, sin imágenes ni precisiones sobre el lugar o la fecha exacta.

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Una sucesión marcada por la guerra

Daños en el complejo del difunto líder supremo Alí Khamenei, en Teherán, tras los ataques de Israel y EE.UU. del 28 de febrero que le costaron la vida (Oficina del Líder Supremo/REUTERS)

Mojtaba Khamenei fue nombrado líder supremo en marzo tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, en los ataques de Israel y Estados Unidos del primer día de la guerra, el 28 de febrero, cuando también murieron su esposa y otros familiares.

Fuentes iraníes de alto rango señalaron que el actual líder supremo sufrió desfiguración facial y otras lesiones en ese ataque. Antes de asumir el cargo, Khamenei hijo había mantenido además un perfil público discreto, alejado de la exposición mediática que sí tuvo su padre durante más de tres décadas al frente del régimen, lo que dificulta aún más contrastar su estado actual con apariciones previas.

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Desde su nombramiento no ha realizado apariciones públicas, ni siquiera en los funerales de su padre a principios de julio, y solo ha difundido comunicados leídos por presentadores de la televisión estatal o compartidos en redes sociales, lo que alimentó los rumores sobre su paradero. En los últimos días, medios israelíes como el Canal 14 y The Jerusalem Post reportaron, citando fuentes iraníes, que Khamenei se encontraría en un “estado muy grave”.

Los ataúdes del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y de su nieta, Zahra Mohammadi Golpayegani, se exhiben durante una ceremonia de despedida en honor al difunto líder supremo. Su hijo Mojtaba no estuvo en el funeral. (Reuters)

La ausencia prolongada del líder supremo no es un dato menor para el régimen: en el sistema político iraní, la figura ocupa el vértice tanto religioso como militar, con autoridad sobre las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y la política exterior estratégica, incluidas las decisiones sobre la guerra en curso con Estados Unidos e Israel. La falta de certezas sobre su salud coincide además con las tensiones internas ya reportadas entre el ala dura del régimen y los sectores pragmáticos que negocian la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Teherán promete nuevas imágenes para acallar los rumores

Personas sostienen carteles con la imagen de Mojtaba Jamenei junto a su padre, en una muestra de apoyo al nuevo líder supremo, poco después de asumir el cargo, en Teherán (REUTERS/Majid Asgaripour/WANA)

En medio de los rumores, el vicepresidente de la Organización Basij, Qasem Qoraishi, afirmó el domingo que en el futuro se harán públicas imágenes y documentación en las que se vea a Khamenei “entre la gente y en las calles”, así como en reuniones con comandantes de las fuerzas armadas. Según Qoraishi, ese material “volvería a avergonzar a los enemigos y detractores del pueblo iraní”, en declaraciones que, parecían destinadas a contrarrestar las especulaciones sobre la salud del líder supremo.

El anuncio se produjo un día después de que los medios estatales iraníes difundieran un video sin fecha de Khamenei impartiendo una lección religiosa a un grupo de personas, que parece haber sido grabado antes de la guerra. La publicación no aportó detalles sobre cuándo fueron tomadas las imágenes ni explicó por qué se difundieron ahora, lo que dejó sin despejar las dudas sobre su estado actual y reforzó, en cambio, las sospechas de que el régimen recurre a material de archivo ante la falta de apariciones recientes verificables.

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