Juegos Centroamericanos y del Caribe: Honduras por primera vez podría ser anfitriona en 2029

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) Delegaciones en Ceremonia de apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, 24 de Julio del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. JCC2026/Alberto Calvo

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El presidente de Honduras Nasry Asfura pidió apoyo técnico a República Dominicana para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2029, una cita que convertiría al país por primera vez en sede de la principal competencia regional reconocida por el Comité Olímpico Internacional.

La futura edición hondureña se proyecta después de los juegos celebrados en Santo Domingo en 2026, que reunieron a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas. Según el texto fuente, el objetivo del gobierno hondureño es apoyarse en la experiencia dominicana y en la cooperación técnica con Centro Caribe Sports para replicar ese modelo organizativo.

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El pedido fue planteado durante un encuentro en un hotel de Cali, Colombia, en el marco de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Allí, Asfura solicitó al presidente dominicano Luis Abinader respaldo y colaboración para el montaje de la cita de 2029, que tendrá como sede a Honduras.

Asfura le transmitió a Abinader que los dirigentes deportivos hondureños presentes en los juegos quedaron impresionados por la organización, las instalaciones deportivas, la villa deportiva y el trato recibido por parte de los organizadores. El mandatario hondureño también felicitó en varias ocasiones a su par dominicano y señaló que la República Dominicana dio un ejemplo regional por la calidad de la puesta en escena.

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Honduras busca organizar por primera vez la principal cita deportiva regional

Si se concreta la sede de 2029, Honduras marcará un hecho inédito en su historia deportiva. Aunque participa sin interrupciones en este torneo desde la segunda edición, disputada en La Habana en 1930, nunca había albergado la competencia.

Abinader respondió al planteamiento con el compromiso de colaborar con Honduras y compartir la experiencia dominicana en todo lo relativo a la organización y el montaje de los próximos juegos. Ese ofrecimiento apunta a transferir conocimientos de una edición reciente que el gobierno hondureño tomó como referencia inmediata.

Colombia terminó como subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Ministerio del Deporte

La secuencia reciente de sedes muestra una rotación entre varios países de la región: Cartagena de Indias en 2006, Mayagüez en 2010, Veracruz en 2014, Barranquilla en 2018, San Salvador en 2023 y Santo Domingo en 2026. En la lista histórica de anfitriones, México y Colombia encabezan el registro con cuatro organizaciones cada uno.

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Detrás aparecen El Salvador, Puerto Rico y República Dominicana entre los países con mayor cantidad de ediciones recibidas. En ese mapa regional, la postulación hondureña busca incorporar a un nuevo anfitrión al grupo de naciones que ya organizaron la competencia.

Los Juegos nacieron en 1924 y se expandieron de 269 a más de 5,400 atletas

El origen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se remonta a la iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana tras el discreto desempeño en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Ante la necesidad de elevar el nivel competitivo de la región, los dirigentes deportivos firmaron el acta de creación en París el 4 de julio de ese año.

La primera edición se celebró en la Ciudad de México en 1926 y abrió un calendario que se celebraría cada cuatro años. México fue incorporado pese a su ubicación parcial en América del Norte por su vínculo cultural con América Central y su posición en el Caribe occidental.

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Deportistas de distintas delegaciones participan en la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Desde entonces, el torneo pasó de tres países y 269 competidores en 1926 a 37 naciones y más de 5.400 atletas en Barranquilla 2018. Esa expansión también alcanzó al número de deportes y disciplinas incorporadas con el paso del tiempo.

En el plano competitivo, México y Cuba dominaron buena parte del historial y son las únicas delegaciones que terminaron en el primer lugar en varias ediciones. El caso mexicano también destaca por haber participado en todas las ediciones de los juegos.

La competencia atravesó además momentos de interrupción, como la postergación de la edición de 1942 por la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de las décadas, el certamen funcionó tanto como plataforma deportiva como espacio de vinculación cultural entre los países de la región.

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