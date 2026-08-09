Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Descubren un tesoro romano frente a las costas de Sicilia

Buceadores italianos hallaron restos del naufragio de un barco romano de 2.100 años de antigüedad

Buceadores italianos hallan restos de un barco romano con centenas de ánforas (Handout / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / AFP)
Buceadores italianos hallan restos de un barco romano con centenas de ánforas (Handout / ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / AFP)
Guardar

Buceadores italianos descubrieron frente a las costas de Sicilia los restos del naufragio de un barco romano de 2.100 años de antigüedad, cargado con cientos de ánforas en muy buen estado, probablemente usadas para transportar vino.

El ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, calificó a los restos como “uno de los hallazgos de arqueología subacuática más importantes de años recientes”.

PUBLICIDAD

Los restos del barco fueron hallados a cinco kilómetros de la costa de Mazara del Vallo, en Sicilia.

Los buceadores de la unidad de protección del patrimonio cultural de la policía de Palermo contaron el sábado que localizaron el barco, que se estima data de un período comprendido entre los siglos II y I antes de nuestra era, a 46 metros de profundidad, tras recibir un aviso de unos pescadores.

PUBLICIDAD

Buceadores italianos hallaron restos del naufragio de un barco romano de 2.100 años de antigüedad
Buceadores italianos hallaron restos del naufragio de un barco romano de 2.100 años de antigüedad

En una publicación de Instagram acompañada de un video del hallazgo, el pescador submarino Giacomo De Mola relató cómo dio con el barco por casualidad.

“La visibilidad no era la mejor. Me acerqué. Y se me paró el corazón. Debajo mío había una inmensa superficie cubierta de ánforas”, recordó.

El barco medía 21 metros de largo y seis metros de ancho, según los medios locales.

Transportaba principalmente ánforas del tipo Dressel 1A, grandes y cilíndricas, que se usaban habitualmente para llevar vino.

Temas Relacionados

Italia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abren una convocatoria para obras de teatro emergente

La iniciativa Nuevo Teatro entregará 4.000.000 pesos a la obra ganadora y 2.000.000 al segundo proyecto. Además, suma apoyo con salas de ensayo y funciones en su auditorio

Abren una convocatoria para obras de teatro emergente

La Fundación Hito Cultural anunció a los 12 artistas de su programa 2026/27

La institución de Parque Patricios anunció la nómina final, tras una convocatoria abierta que superó las 200 inscripciones

La Fundación Hito Cultural anunció a los 12 artistas de su programa 2026/27

Feria de Editores: la última jornada cruza nuevas escritoras, memoria y derechas radicales

El cierre de la edición número 15 reúne cuatro encuentros que van de la narrativa rioplatense más joven a los debates sobre el presente político y los usos del pasado

Feria de Editores: la última jornada cruza nuevas escritoras, memoria y derechas radicales

60 videollamadas de una hora y un documento “versión mil”: cómo es el “trabajo invisible” detrás de la edición de libros

¿Cuántas batallas se libran entre un autor y un editor antes de que el texto adquiere su forma final? Francisco Magallanes de Club Hem, Leticia Martin de Qeja Ediciones y Mariana Sáez de Filosurfer revelan algo de lo que pasa detrás del telón

60 videollamadas de una hora y un documento “versión mil”: cómo es el “trabajo invisible” detrás de la edición de libros

Un retrato de Charli XCX llegó a la colección de un importante museo

La imagen, tomada en 2023 por la fotógrafa Harley Weir, se exhibe en la National Portrait Gallery de Londres y acompaña el lanzamiento de ‘Music, Fashion, Film’

Un retrato de Charli XCX llegó a la colección de un importante museo

DEPORTES

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

Los polémicos posteos de Huracán tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo

La excéntrica asistencia de lateral que dio la vuelta al mundo: “Es la mejor del año, no busquen más”

La foto del Dibu Martínez mientras disfruta de sus vacaciones que causó furor en las redes y recordó su otra gran pasión

La oferta que recibió un histórico de La Scaloneta para jugar en la Premier League: “Hay cuatro clubes más en la carrera”

La noticia que recibió River Plate y podría ser determinante de cara al debut en los octavos de final de la Sudamericana

TELESHOW

Nancy Dupláa sorprendió con su talento oculto en vivo: “En el Congreso se sigue usando”

Nancy Dupláa sorprendió con su talento oculto en vivo: “En el Congreso se sigue usando”

Yanina Latorre y Wanda Nara se burlaron de Mauro Icardi y la China Suárez: “Muy grasa”

La soñada fiesta de 15 de Brisa, la hija de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli: “Una noche inolvidable”

El romántico mensaje de Jimena Barón para su novio Matías Palleiro por su cumpleaños: “Mi compañero de todo”

El reencuentro de Kike Teruel con Los Nocheros en el escenario a tres años de su salida: “Un placer volvernos a encontrar”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil

La Policía de Paraguay rescató a una bebé recién nacida que había sido secuestrada en Brasil

Doce comunidades de distintos credos abren sus puertas en Panamá en una gran cita para el fomento del respeto y el conocimiento mutuo

Prohibieron llegar al cráter del volcán de Fuego y reanudaron el senderismo en el Acatenango

Parlamento Centroamericano pidió fortalecer la inclusión indígena y el uso ético de la IA en Centroamérica

¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva