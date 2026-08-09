Comedores comunitarios refuerzan la alimentación del voluntariado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo

El certamen más concurrido del historial sumó un plan sostenido para sostener a más de dos mil integrantes del dispositivo, con entregas que se mantendrán hasta el cierre del calendario (Foto cortesía Presidencia de la República)

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La organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ha contado con un apoyo logístico clave para su desarrollo: los Comedores Comunitarios de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) han garantizado, de manera ininterrumpida, la entrega diaria de más de 8.000 raciones de alimentos a voluntarios, equipos de soporte y organismos de seguridad que participan en el evento deportivo de mayor convocatoria en la historia de la región.

Según información difundida por la Presidencia de la República Dominicana, esta colaboración ha permitido asegurar la cobertura alimentaria de quienes sostienen la operatividad de la cita multideportiva.

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El respaldo, calificado como esencial por el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos, José Monegro, se concretó luego de una solicitud directa de apoyo a la Dasac. “Necesitábamos cubrir de manera inmediata la alimentación de voluntarios, personal de apoyo y seguridad. Nos comunicamos con Edgar Féliz y la respuesta fue inmediata. Movilizó todo su equipo y nos brindó un respaldo extraordinario que permitió atender una necesidad fundamental para el éxito del evento”, señaló Monegro en declaraciones recogidas por la Presidencia de la República Dominicana.

El operativo de la Dasac se desplegó en todos los espacios de competencia, proporcionando desayuno, almuerzo y cena durante cada jornada a más de 2.000 personas involucradas directamente en la estructura operativa del certamen. Esta asistencia incluye tanto a quienes cumplen funciones de voluntariado como al personal técnico y de seguridad, abarcando la totalidad de las sedes habilitadas en Santo Domingo.

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-crédito Panam Sports

El director general de la Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que la decisión de poner los comedores comunitarios a disposición del comité organizador obedeció a una instrucción directa del presidente de la República, Luis Abinader Corona. “Cuando se trata de servir al país, en Dasac actuamos sin demora. Desde el primer momento pusimos a disposición nuestros comedores comunitarios, equipos de cocina y personal técnico para garantizar la alimentación de quienes hacían posible este gran evento deportivo”, afirmó Féliz Arbona ante la Presidencia de la República Dominicana.

El funcionario aseguró que la institución asumió esta responsabilidad con el mismo compromiso que caracteriza los programas sociales impulsados por el jefe de Estado y su vínculo con el movimiento deportivo nacional. Subrayó que la atención prestada representa una muestra de la visión humana y solidaria que el gobierno busca imprimir en todas sus iniciativas. “La calidad del servicio y de los alimentos que se sirven en los comedores comunitarios no tienen nada que envidiarle a una empresa privada”, destacó Monegro en una de las seis citas principales que la Presidencia de la República Dominicana incluyó en su comunicado.

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La magnitud de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 queda reflejada en el volumen de personas involucradas: más de 6.200 atletas de distintos países participan en esta edición, la de mayor convocatoria en la historia del certamen. La presencia de este contingente y la proyección internacional del evento han situado a República Dominicana como anfitriona de grandes encuentros deportivos en el continente.

Santo Domingo 2026: comedores comunitarios entregan más de 8.000 raciones diarias y sostienen a voluntarios, soporte y seguridad en cada sede (Foto cortesía Presidencia de la República)

El operativo alimentario de la Dasac continuará activo durante toda la cita, con el objetivo de sostener uno de los principales pilares logísticos para el éxito de la competencia regional, según lo informado de manera reiterada por la Presidencia de la República Dominicana.

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