Economía
Agregar Infobae enGoogle

Las ventas minoristas volvieron a caer en julio y acumulan un retroceso de 2,7% en los primeros siete meses del año

Los comercios pyme vendieron 3,8% menos que en junio. Fue el segundo retroceso interanual consecutivo. Solo 1 de 7 sectores evitó, por leve margen, un declive

tienda, shop, hardware, vendedor, ferretero, herramientas, tools - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ferretería fue el único sector minorista que registró un leve (1%) aumento interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las ventas minoristas del sector pyme registraron en julio una caída del 3,8% anual respecto de igual mes del año pasado, según el relevamiento que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. A su vez, dice el informe, la comparación respecto al mes anterior también mostró una contracción del 2,1%.

La caída interanual acumulada en los primeros siete meses del año es de 2,7 por ciento.

“El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad”, señala un comunicado de CAME.

PUBLICIDAD

infografia

La percepción de los propios comerciantes pyme sobre el estado de sus actividades marca que el 48,1% de los consultados sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior, cifra que evidenció un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con el relevamiento del mes de junio. Esta retracción en la lectura neutral se tradujo de forma directa en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable ascendió del 43,1% al 44,5% en el transcurso del último mes.

Divididos

En cuanto a perspectivas, a la hora de hacer proyecciones a doce meses, el 46,3% de los comerciantes consultados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos, 42,4% estima un escenario futuro más favorable (una mejora de 4,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior) y el 11,3% restante cree que habrá un deterioro.

PUBLICIDAD

Y en lo relativo a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital, en tanto que el 14% la consideró oportuna y el 24,5% optó por no fijar una posición al respecto.

La evolución de los resultados a lo largo de este año es claramente negativa. Solo uno de siete sectores evitó en julio, y por muy leve margen, un declive interanual. Y sobre siete meses transcurridos, en solo uno hubo una mejora interanual y en solo dos muy leves mejoras intermensuales.

Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). El único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

infografia

El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad. Al respecto, cabe destacar la muy dispar evolución entre las ventas presenciales y las ventas online. Durante julio, las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada del -0,1 por ciento.

Marcada desaceleración

El desempeño minorista del mes de julio -subraya el informe- “evidenció una marcada desaceleración interanual, explicada por el agotamiento de los impulsos coyunturales y la inyección de liquidez que habían dinamizado el período previo, por el ya mencionado cobro del aguinaldo. La pérdida persistente de capacidad adquisitiva, agravada por la incidencia de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, derivó en una demanda defensiva y fragmentada. En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario”.

Por el lado de la oferta, la concreción de operaciones se mantuvo condicionada por el uso de promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado, ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores. En paralelo, los comercios enfrentaron una compresión de sus márgenes de rentabilidad producto de las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión de la competencia informal e importada. Frente a esta coyuntura de costos al alza y de ventas contenidas, el empresariado pyme sostuvo una postura de marcada cautela financiera, congelando planes de inversión de capital y priorizando el sostenimiento del flujo operativo.

Temas Relacionados

CAMEVentas minoristasPymesNivel de actividadExpectativasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dante Sica: “El mejor momento entre Lula y el kirchnerismo fue cuando teníamos las mayores restricciones”

El exministro de Producción defendió el rumbo económico y afirmó que la pelea entre Milei y Lula no afectará la relación comercial entre ambos países. Su visión sobre el dólar y la situación de la industria

Dante Sica: “El mejor momento entre Lula y el kirchnerismo fue cuando teníamos las mayores restricciones”

Dato histórico: por primera vez ninguno de los 10 autos 0 km más baratos está en el Top de ventas del mercado argentino

En agosto se da esta situación inédita gracias a la llegada de nuevos modelos accesibles al mercado. Solo dos vienen dentro del cupo exento de arancel de importación y el resto son vehículos nafteros

Dato histórico: por primera vez ninguno de los 10 autos 0 km más baratos está en el Top de ventas del mercado argentino

Ramiro Castiñeira: “Que crezcan las exportaciones es el mejor indicador de que crecerá el empleo y bajará la pobreza”

En diálogo con Infobae, el director de Econométrica destacó que la economía comienza a recuperar el crecimiento, aunque advirtió que todavía atraviesa un proceso de transición tras un siglo de economía cerrada y estancamiento. El ejemplo de los “tigres” asiáticos y China

Ramiro Castiñeira: “Que crezcan las exportaciones es el mejor indicador de que crecerá el empleo y bajará la pobreza”

Día del Niño: caen las ventas de juguetes, cierran comercios y las fábricas operan al 30 por ciento

El sector llega a su fecha más importante con menor demanda, exceso de stock y empresas que ajustan costos para sostenerse

Día del Niño: caen las ventas de juguetes, cierran comercios y las fábricas operan al 30 por ciento

Las variables a las que apuesta el sector de la construcción para salir de dos años de caídas

Un repaso de los factores que incidirán en la reactivación de la actividad y el empleo en las obras, tras una de las peores contracciones en el empleo formal y la producción desde 2023

Las variables a las que apuesta el sector de la construcción para salir de dos años de caídas

DEPORTES

Murió Jorge Messi, en vivo: Lionel y su familia dieron el último adiós en una ceremonia íntima

Murió Jorge Messi, en vivo: Lionel y su familia dieron el último adiós en una ceremonia íntima

La imagen de Lionel Messi en la íntima despedida a su padre Jorge en Rosario

Nuevo capítulo por el futuro de Julián Álvarez: la sentencia del Cholo Simeone en medio de la puja entre Barcelona y Atlético de Madrid

El divertido cruce entre Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto tras el empate entre Boca y Vélez: “Me voy porque él pide que me vaya”

El álbum de fotos de las vacaciones de Enzo Fernández junto a Valu Cervantes y sus hijos en un paradisíaco destino

TELESHOW

Adrián Suar habló del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand: “Me amigué”

Adrián Suar habló del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand: “Me amigué”

Al borde del llanto, La Joaqui contó cómo Pampita la ayudó a salir adelante después de su separación de Luck Ra

Qué pasará con los perros rescatados por Leandro Rud tras su muerte: el gesto de amor de Mariana Brey

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles volverán a subir de precio en Honduras a partir del 10 de agosto; diésel registra el mayor incremento

Combustibles volverán a subir de precio en Honduras a partir del 10 de agosto; diésel registra el mayor incremento

Descubren un tesoro romano frente a las costas de Sicilia

Irán dijo que el presidente se reunió con Mojtaba Khamenei en medio de las especulaciones sobre la salud del líder supremo

Damasco y Moscú alcanzaron un acuerdo que redefine la presencia militar rusa en Siria tras la caída de Al Assad

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Honduras por primera vez podría ser anfitriona en 2029