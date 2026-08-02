Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Irán confirmó gestiones en curso para reactivar el acuerdo de 14 puntos con EEUU

Un diputado de la Comisión de Seguridad Nacional aseguró que Qatar y Pakistán trabajan para revivir el protocolo alcanzado en junio, con el estrecho de Ormuz como principal punto de fricción

Una mujer camina junto a una pintada antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 20 de julio de 2026. (EFE/Abedin Taherkenareh)
Una mujer camina junto a una pintada antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 20 de julio de 2026. (EFE/Abedin Taherkenareh)
Guardar

Un diputado iraní, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, informó este domingo de gestiones diplomáticas en curso para reactivar el protocolo de acuerdo alcanzado a mediados de junio entre Washington y Teherán, comprometido recientemente por la reanudación de los bombardeos entre ambos países.

“Puedo anunciarles que se están realizando esfuerzos para reactivar el acuerdo de 14 puntos de Islamabad, en particular por parte de los mediadores", declaró Hassan Qashqavi en una entrevista televisiva, en referencia a Qatar y Pakistán.

El nudo sigue siendo Ormuz

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, epicentro de las negociaciones entre Irán y EE.UU. por su reapertura, vistas desde Musandam, Omán. (REUTERS/Stringer)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, epicentro de las negociaciones entre Irán y EE.UU. por su reapertura, vistas desde Musandam, Omán. (REUTERS/Stringer)

“Saben que la cuestión principal es la del estrecho de Ormuz, clave del asunto en estos momentos, y se está produciendo un intercambio de opiniones” al respecto, prosiguió el legislador iraní.

PUBLICIDAD

Cinco meses después del inicio de la guerra —que ha dejado miles de muertos en la región y sacudido la economía mundial—, los países mediadores enfrentan serias dificultades para que las partes beligerantes vuelvan a la mesa de negociaciones. El acuerdo anunciado en junio, que buscaba consolidar de forma duradera el alto el fuego vigente desde abril, se hizo añicos a principios de julio. En el centro de la discordia se encuentra el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte de hidrocarburos sobre el que Teherán quiere mantener el control.

La pausa condicionada de Trump

Trump baja del Air Force One en Nueva Jersey, un día antes de anunciar una pausa condicionada en los ataques contra Irán. (AP foto/Jacquelyn Martin)
Trump baja del Air Force One en Nueva Jersey, un día antes de anunciar una pausa condicionada en los ataques contra Irán. (AP foto/Jacquelyn Martin)

El anuncio de Qashqavi llega un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara en su plataforma Truth Social que Estados Unidos e Israel habían acordado posponer nuevos ataques contra Irán, siempre y cuando se alcance rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra.

PUBLICIDAD

Trump aseguró que Irán y otros países de Oriente Medio le habían pedido “aplazar cualquier ataque” tras “acordar las líneas generales de un acuerdo”, una versión que la agencia iraní Mehr calificó el domingo de “una nueva mentira”, sosteniendo que las fuerzas armadas del país permanecen “en máxima alerta”.

El mandatario estadounidense señaló que el eventual pacto deberá incluir la “inmediata, completa y total apertura del estrecho de Ormuz” y el fin de la “amenaza nuclear” de Irán, un compromiso al que, según dijo, se sumó Israel. La agencia Fars, sin embargo, citó a una fuente cercana a los negociadores iraníes que insistió en que Ormuz seguirá cerrado “mientras Estados Unidos mantenga sus acciones hostiles”.

Meses de fuego cruzado

La guerra comenzó el 28 de febrero con bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, un primer alto el fuego vigente desde abril y el acuerdo de junio no lograron sostenerse, y ambos países volvieron a atacarse en las últimas semanas tras una breve pausa en julio.

La agencia de seguimiento marítimo Kpler reportó que el tráfico por el estrecho se desplomó, mientras la reanudación de las hostilidades volvió a impulsar los precios internacionales del petróleo, que habían caído durante el primer alto el fuego. El conflicto se desarrolla, además, a tres meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano de Trump podría perder el control del Congreso.

Qatar y Pakistán, que han actuado como mediadores desde el inicio de las negociaciones en torno al acuerdo de Islamabad, buscan ahora tender un puente entre las posiciones de Washington y Teherán antes de que la escalada militar —que incluye ataques recientes en el mar Rojo por parte de los hutíes yemeníes y un incidente con un buque gasero en Egipto— vuelva a hacer descarrilar las conversaciones.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosPakistánQatarGuerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzDonald TrumpGuardia revolucionaria iraníÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El impactante momento en que dos helicópteros chocaron mientras combatían un incendio forestal en Grecia

Las autoridades informaron que en cada unidad viajaban dos tripulantes y que se desplegó un dispositivo de localización y rescate tras el incidente, aunque no hubo datos oficiales sobre su estado

El impactante momento en que dos helicópteros chocaron mientras combatían un incendio forestal en Grecia

Tras el acuerdo anunciado por EEUU, Israel advirtió que Hamas sigue rearmándose y reconstruyendo sus capacidades militares

“Si nos replegamos antes de que Hamas esté verdaderamente desarmado, rápidamente expandirá su presencia en toda Gaza y buscará perpetrar otro ataque similar al del 7 de octubre”, afirmó Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro

Tras el acuerdo anunciado por EEUU, Israel advirtió que Hamas sigue rearmándose y reconstruyendo sus capacidades militares

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Alexandr Chaiko celebraba su 55 cumpleaños en un restaurante de lujo cuando una mujer intentó ingresar con una bomba casera; el ataque dejó tres muertos, incluida la atacante, y 21 heridos

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia

Las autoridades informaron que el siniestro afectó al Mutiara Sentosa 2, cuando navegaba el domingo entre Surabaya y Makassar, cerca de la isla de Madura

Al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios desde septiembre

La alianza de países exportadores cerró la segunda fase del desmonte de sus recortes voluntarios, aunque las interrupciones en el Estrecho de Ormuz siguen limitando el efecto inmediato de la mayor oferta

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios desde septiembre
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

Nequi se desliga de Bancolombia a partir del 1 de septiembre y da las claves para no caer en fraudes

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Temblor en México hoy domingo 2 de agosto: se registra un sismo de magnitud 5 en Baja California Sur

Mototaxistas de Surco denuncian amenazas de muerte y cobro de cupos: delincuentes exigen S/100 y pagos diarios para dejarlos trabajar

INFOBAE AMÉRICA

Miles de fieles se reunieron por el inicio de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua

Miles de fieles se reunieron por el inicio de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua

28 marcas de moda impulsan el turismo creativo en el Cerro Verde con el Festival Arte y Diseño salvadoreño

El Partido de Concertación Nacional desmiente fórmula presidencial para las elecciones de 2027 en El Salvador

Manipulación de pólvora “fuera de control” dejó más de 30 personas con quemaduras durante actividad religiosa en El Salvador

Reapareció una obra de Marc Chagall retenida por aduanas durante 20 años

ENTRETENIMIENTO

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

Nicole Kidman reveló el consejo final de su madre que influyó en una decisión clave sobre su hija Sunday Rose

“How Stuart Fails to Save the Universe” apuesta por una apertura distinta por episodio y esconde una razón inesperada

Zendaya se niega a seguir una moda de salud que arrasa en Hollywood

Kim Go-eun ganó el Daesang, premio mayor de la televisión surcoreana: ¿dónde ver sus k-dramas?