Manipulación de pólvora “fuera de control” dejó más de 30 personas con quemaduras durante actividad religiosa en El Salvador

La manipulación de pólvora en una festividad religiosa en San Miguel dejó más de 30 personas afectadas por quemaduras y lesiones. (Foto cortesía Cruz Roja Salvadoreña)

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La celebración de una festividad religiosa en el occidente de El Salvador terminó con más de 30 personasafectadas por quemaduras y lesiones, luego de que la manipulación de pólvora saliera de control. El accidente ocurrió en las inmediaciones de La Pérgola, en San Miguel, durante una actividad pirotécnica que formaba parte de las fiestas titulares del distrito de Chinameca.

El incidente se produjo cuando el material pirotécnico, utilizado como parte de las festividades, provocó una serie de explosiones inesperadas. El descontrol de la pólvora generó momentos de pánico entre los asistentes, quienes buscaban resguardarse. Equipos de rescate y unidades de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y brindar asistencia a los afectados.

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Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de personas corriendo para evitar ser alcanzados por la pólvora, esta situación provocó que algunos de los asistentes resultaran con golpes y otras lesiones.

La Cruz Roja Salvadoreña Seccional Chinameca, con apoyo de la Policía Nacional Civil, Comandos de Salvamento, personal municipal, desplegó un operativo que incluyó la presencia de ambulancias y personal técnico especializado. El objetivo principal fue garantizar la atención médica oportuna y la evacuación de quienes presentaban heridas graves. Al menos 15 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, mientras que otras cinco recibieron atención en la base de operaciones debido a quemaduras de diferentes grados y lesiones cortantes.

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El evento, tradicional en la localidad, había reunido a decenas de familias para participar en las actividades patronales. Muchas de estas celebraciones incluyen el uso de estructuras pirotécnicas y fuegos artificiales como parte de la costumbre.

“Lamentablemente, durante el desarrollo de la actividad, la manipulación de la pólvora se salió de control, desencadenando una situación de emergencia de gran magnitud que dejó un saldo superior a las 30 personas afectadas”, señaló Cruz Roja a través de un comunicado.

Pánico total en una celebración en Chinameca. Un evento se sale de control, resultando en múltiples personas heridas. Socorristas de la Cruz Roja intervienen de inmediato para atender la emergencia en medio de la noche.

Tradición y peligro: la pólvora en las fiestas patronales

La quema de pólvora es una práctica común durante las fiestas patronales en El Salvador. En numerosos municipios, este tipo de actividades forman parte del programa cultural y religioso, suelen congregar a gran cantidad de personas. Los organizadores emplean diferentes formas de material pirotécnico, como “toritos”, “castillos” y fuegos artificiales, que aportan un elemento visual y sonoro a los festejos.

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A pesar de su arraigo en la cultura local, la manipulación de pólvora implica riesgos considerables. El contacto directo, la proximidad del público y la falta de medidas preventivas adecuadas han provocado accidentes en diferentes puntos del país. Niños y adultos participan en estas actividades, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población ante posibles incidentes.

Los ‘Toritos’ y el ‘castillo’ de pólvora, elementos centrales de la celebración religiosa, implican altos riesgos para los asistentes. Foto cortesía

Otras emergencias similares en el año

El accidente en San Miguel no es el único registrado en 2026. En enero, durante una festividad religiosa en Zacatecoluca, La Paz, más de 30 personas sufrieron quemaduras tras la quema de pólvora en honor a Jesús Cautivo. La mayoría fue atendida en el lugar, pero tres personas requirieron traslado hospitalario. El evento, con más de un siglo de tradición, utiliza estructuras pirotécnicas que representan un peligro para los asistentes.

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En abril, otro incidente ocurrió en la parroquia Hermano Pedro de Betancur, también en Zacatecoluca, durante la quema de “toritos pintos”. 16 personas resultaron heridas cuando chispas y explosiones alcanzaron a quienes observaban el espectáculo. Los servicios de emergencia brindaron asistencia prehospitalaria en la zona.