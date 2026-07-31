Qué pasa en el cuerpo cuando alguien reemplaza el gimnasio por el baile

El baile activa la musculatura y puede aumentar la fuerza con práctica sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estrellas como Teyana Taylor y Zara Larsson lucen cuerpos musculosos y atribuyen su físico al baile, no al gimnasio. Pero, ¿puede una actividad asociada al entretenimiento y la expresión artística generar masa muscular de verdad? La respuesta de los expertos es matizada: sí, pero con límites claros.

“Técnicamente puede desarrollar músculo, pero no de la manera tradicional en que imaginamos la hipertrofia”, explicó Alex Rothstein, fisiólogo del ejercicio y docente del New York Institute of Technology (NYIT), en declaraciones a Women’s Health.

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Rothstein, quien practicó baile de salón competitivo durante 10 años, señaló que la hipertrofia muscular requiere una sobrecarga progresiva que el baile, en la mayoría de los casos, no logra alcanzar. “La mayoría de las personas, cuando bailan, no llegan al nivel de intensidad que resultaría en un crecimiento muscular significativo”, agregó.

La hipertrofia requiere sobrecarga progresiva y el baile no siempre la alcanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo isométrico, clave para entender el efecto muscular

Uno de los mecanismos por los que el baile sí activa la musculatura es el trabajo isométrico: mantener una posición sostenida mientras se ejecuta una coreografía. Un ejemplo es el vals, donde los bailarines deben sostener los brazos extendidos durante largos períodos.

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“Si mantienes la contracción muscular sin movimiento, el músculo sigue trabajando contra la tensión. Eso puede ser beneficioso para desarrollar algo de músculo”, indicó Rothstein.

El trabajo isométrico sostiene contracciones que aportan estímulo muscular. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dice la ciencia

La evidencia científica respalda que el baile produce adaptaciones fisiológicas reales. Una revisión publicada en 2026 en el repositorio de acceso abierto PubMed Central concluyó que la práctica regular de danza incrementa la fuerza muscular, mejora el control neuromuscular y el equilibrio postural, y favorece la coordinación intermuscular.

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El estudio también documentó adaptaciones morfológicas en los miembros inferiores y cambios en la composición corporal, aunque advirtió que estos efectos varían según la disciplina y la frecuencia de práctica.

La danza mejora el control neuromuscular, el equilibrio y la coordinación intermuscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor que explica por qué ciertos bailarines lucen definidos es el impacto del baile sobre la grasa corporal. Al quemar una cantidad considerable de calorías, la actividad reduce el porcentaje de grasa, lo que hace más visible la musculatura existente.

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La instructora de barre, Pilates y danza Jessi Perna-Elias, integrante de la clase 2025 de Women’s Health Strength In Diversity, afirmó en el mismo medio que eventualmente “puede llegar un punto en el que tengas que agregar entrenamiento de fuerza y resistencia para aumentar el tamaño muscular”, ya que el baile solo utiliza el peso corporal como resistencia.

El punto de partida importa

Los cambios físicos dependen de la intensidad, la disciplina y la frecuencia semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados también dependen del punto de partida de cada persona. Para quienes no realizan ningún tipo de actividad física, el baile puede generar una base muscular inicial de manera rápida. “Si sos principiante, cualquier estímulo construye mucho músculo rápido”, subrayó Rothstein. Pero en personas con experiencia en el ejercicio, ese efecto se desacelera considerablemente.

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La genética y el tipo de cuerpo también intervienen: alguien con mayor masa corporal puede ver una reducción de peso gracias al componente cardiovascular del baile, mientras que una persona más delgada tenderá a notar mayor definición muscular.

Qué estilos son los más exigentes

La reducción de grasa corporal vuelve más visible la musculatura ya existente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los estilos más demandantes desde el punto de vista físico, Rothstein destacó el jive —con sus movimientos rápidos que trabajan el core y los flexores de cadera— y la samba, cuya base de movimientos de cadera involucra el core a través de lunges y giros.

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Perna-Elias, por su parte, señaló que el breakdance y el hip hop demandan mayor potencia explosiva, mientras que estilos como el cardio dance o la zumba ofrecen sobre todo un trabajo aeróbico.

La combinación recomendada

En personas entrenadas, el progreso se frena si el estímulo no se renueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en Frontiers in Physiology confirmó que el entrenamiento de fuerza complementario produce mejoras significativas en fuerza muscular (tamaño del efecto: 1,84) y potencia (tamaño del efecto: 0,64) en poblaciones de bailarines, y recomendó su incorporación para optimizar el rendimiento físico.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, además de dos o más sesiones de entrenamiento de resistencia por semana.

La combinación de danza y fuerza optimiza potencia y rendimiento en bailarines. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rothstein sugirió combinar dos o tres sesiones de baile como cardio con rutinas de fuerza dos o tres veces por semana —por ejemplo, media hora de pesas seguida de una clase de Zumba— como una fórmula sostenible para el largo plazo.

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