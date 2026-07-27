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La Policía Nacional de Nicaragua decomisó 137 kilos de cocaína en una casa de Nindirí

El hallazgo incluyó 113 paquetes escondidos en un barril plástico y una vasija para lavar ropa, tras un operativo del jueves que dejó seis capturados y el secuestro de vehículos en Masaya

Barril azul y vasija blanca con paquetes rectangulares de cinta marrón y gris. Etiquetas numeradas del uno al cuatro, bolsas transparentes sobre suelo de cemento.
La policía en Nicaragua incauta numerosos paquetes rectangulares de sustancias ilícitas en el interior de un barril azul y una vasija blanca, junto a marcadores de evidencia en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional de Nicaragua halló 113 paquetes de cocaína envueltos en cinta adhesiva —137 kilogramos en total— ocultos dentro de un barril de plástico y una vasija de lavar ropa en una vivienda del municipio de Nindirí, en el departamento de Masaya, a pocos kilómetros de Managua.

El operativo, ejecutado el jueves pasado, concluyó con seis detenidos, entre ellos dos mujeres de nacionalidad no precisada, además del decomiso de un automóvil sedán y dos motocicletas.

La portavoz policial, la subcomisionada Karen Obando, confirmó los detalles a los medios en Managua: los 95 paquetes rectangulares estaban dentro del barril y los 18 restantes en la vasija.

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Todos dieron positivo en las pruebas de campo. La droga, los vehículos y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Cuatro sacos blancos abiertos con numerosos paquetes azules etiquetados 'Chamu R10' y '087' en la cubierta de una embarcación, rodeada de manglares.
Sacos abiertos con paquetes de cocaína marcados como 'Chamu R10' y '087' se encuentran sobre la cubierta de una embarcación en una zona de manglares desolada cerca de la frontera entre Nicaragua y Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo más reciente en una cadena de decomisos

El alijo de Nindirí es el último eslabón de una serie de golpes antinarcóticos que las fuerzas de seguridad nicaragüenses han ejecutado en julio.

El 3 de ese mes, el Ejército incautó 132 paquetes de cocaína —marcados con los sellos “Chamu R10” y “087”— en una embarcación llamada Jesucristo viene pronto, en la zona costera de Bocana de Venecia, cerca de la frontera con Honduras.

Uno de los tres ocupantes huyó durante un intercambio de disparos; los otros dos fueron detenidos.

La acumulación de operativos revela una dimensión que va más allá del tránsito norte-sur. Según una investigación del medio nicaragüense Confidencial, el 49% de la cocaína que salió de Nicaragua entre 2024 y 2026 tenía como destino Europa, no Estados Unidos.
La acumulación de operativos revela una dimensión que va más allá del tránsito norte-sur. Según una investigación del medio nicaragüense Confidencial, el 49% de la cocaína que salió de Nicaragua entre 2024 y 2026 tenía como destino Europa, no Estados Unidos.

Apenas doce días después, el 15 de julio, la Policía interceptó 750 kilogramos en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica.

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La droga viajaba en 54 cilindros metálicos con 643 paquetes dentro de un camión Freightliner con matrícula guatemalteca, conducido por Roberto Bardales de León, de 66 años, quien había salido de Panamá con destino a Guatemala.

Nicaragua como nodo, no solo como corredor

La acumulación de operativos revela una dimensión que va más allá del tránsito norte-sur. Según una investigación del medio nicaragüense Confidencial, el 49% de la cocaína que salió de Nicaragua entre 2024 y 2026 tenía como destino Europa, no Estados Unidos.

Los decomisos documentados en cinco países —El Salvador, Rusia, Italia, Honduras y el Reino Unido— totalizan 4,374 kilos con un valor estimado de USD 283.86 millones.

El caso más llamativo de esa ruta transatlántica ocurrió en marzo de 2026, cuando la National Crime Agency británica interceptó 943 kilos ocultos en un contenedor de plátanos en el puerto de Southampton, con un valor estimado de USD 100 millones. El cargamento había salido de Nicaragua.

El 15 de julio, la Policía interceptó 750 kilogramos en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica.
El 15 de julio, la Policía interceptó 750 kilogramos en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica.

Investigadores consultados bajo anonimato señalan que el país ha pasado de ser un corredor de tránsito a consolidarse como una plataforma de acopio y redistribución hacia dos continentes.

La estrategia del “Muro de Contención”

Todos estos operativos se enmarcan en lo que las autoridades nicaragüenses denominan la estrategia ‘Muro de Contención’, orientada a bloquear la circulación de droga y dinero vinculado al narcotráfico.

Para ello, el régimen de Ortega mantiene lo que describe como “estrechos lazos de cooperación” con los países de la región, así como con Estados Unidos, México y Rusia.

La posición geográfica del país lo sitúa en el centro del problema: Nicaragua es el puente terrestre y marítimo entre los países productores de Sudamérica y los mercados de Norteamérica, donde operan principalmente los carteles mexicanos. Esa condición convierte cada ruta —costera, fronteriza o urbana— en un potencial punto de tránsito.

El decomiso en una vivienda residencial de Nindirí, a diferencia de los operativos en fronteras o embarcaciones, subraya que el narcotráfico también permea los tejidos urbanos próximos a la capital.

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