La fascia aparece como un posible origen de dolores de espalda y cervicales

La fascia podría explicar dolores difusos de espalda, cervicales y piernas que suelen atribuirse a músculos o nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un tejido que recubre cada músculo, nervio, hueso y órgano del cuerpo, que transmite fuerza, da estabilidad a las articulaciones y regula la forma en que el cuerpo se mueve y sana. Se llama fascia, y pese a su omnipresencia, casi nadie habla de ella.

Mientras los músculos concentran toda la atención en el mundo del deporte y el entrenamiento, la fascia opera en silencio. Según GQ, este tejido conectivo es, en realidad, “una red mecánica, sensorial y metabólica” que influye no solo en el movimiento sino también en el envejecimiento y la recuperación.

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Lo que pocos saben es que muchos dolores de espalda, cervicales o de piernas que parecen musculares o nerviosos podrían tener un origen fascial. Sarah Cash Crawford, fisioterapeuta y doctora en Fisioterapia, advierte que “la fascia puede simular muchos otros síntomas, como el dolor nervioso, el dolor óseo y el dolor muscular”, según reportó GQ.

¿Qué es exactamente la fascia?

A diferencia de los músculos o los tendones, que tienen puntos de inicio y fin definidos, la fascia es una sola pieza continua de tejido presente en todo el organismo. Está debajo de la piel, por encima del músculo, y envuelve cada estructura interna sin excepción.

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Sue Hitzmann, máster en Ciencias, fisióloga del ejercicio y fundadora del Método MELT, describió que “durante años hemos denominado a la fascia ‘tejido conectivo’, porque parecía que simplemente lo conectaba todo, como una envoltura”. Y agregó: “Ahora estamos comprendiendo que es, en realidad, una red mecánica, sensorial y metabólica”.

La fascia es un tejido conectivo continuo que recubre músculos, nervios, huesos y órganos en todo el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Crawford aporta una imagen que ilustra su extensión: si se pudiera extirpar todo el tejido restante —piel, huesos, músculos, nervios, órganos—, la fascia permanecería intacta con la forma exacta del cuerpo.

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La fascia como origen oculto del dolor

Cuando la fascia pierde hidratación o se vuelve rígida por el sedentarismo, puede generar lo que se conoce como adherencia fascial: el tejido se pega a estructuras vecinas y, dado que esta red está conectada en todo el cuerpo, el dolor puede aparecer en zonas alejadas del origen real del problema.

La Dra. Crawford lo explica con una metáfora precisa, recogida por GQ: “Imagina que llevas puesto un traje de neopreno y te acerco un mechero a la zona lumbar. El traje se derretiría un poco y se pegaría a la piel. Si intentas inclinarte hacia delante, notarás un tirón que se extiende hasta los glúteos, los isquiotibiales o los músculos de la columna. Eso es lo que ocurre con estas adherencias”.

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Hitzmann va más lejos y pone en cuestión diagnósticos habituales. “La relación entre el dolor de la fascia y los problemas de discos musculares es una de las más incomprendidas”, sostuvo. Un dolor cervical, incluso con una resonancia que detecte un problema, podría tener como causa real una pérdida de elasticidad en la fascia que genera desalineación progresiva, según explicó la especialista al medio.

Cómo mantener la fascia en buen estado

La hidratación, el movimiento, el descanso y una dieta variada ayudan a mantener la fascia en buen estado y a prevenir restricciones fasciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La buena noticia, según los especialistas, es que cuidar la fascia no requiere rutinas especiales. “Si eres activo, estás sano, mueves el cuerpo, bebes agua, duermes bien y sigues una dieta variada, ya estás cuidando tu fascia”, afirmó la Dra. Crawford en declaraciones a GQ.

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La hidratación es uno de los pilares. Hitzmann explica que cuando la fascia se deshidrata, “se comprime y se interrumpe la perfusión de líquido a través de la matriz fascial“. Eso genera un dolor difuso y difícil de localizar que, al presionar la zona, no duele más, justamente porque el problema está en otro lugar.

El movimiento es igual de determinante. “No se puede llevar una vida sedentaria y no tener restricciones fasciales”, advirtió la Dra. Crawford. La alimentación, el descanso y la recuperación también inciden directamente, dado que la fascia comparte los mismos micronutrientes que músculos, huesos, ligamentos y tendones.

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Qué hacer si el dolor persiste

Antes de recurrir a tratamientos específicos, Hitzmann recomienda optimizar la hidratación con electrolitos y reducir el consumo de alcohol, azúcar y carnes procesadas, todos factores que aceleran la deshidratación celular.

Para quienes ya tienen hábitos saludables pero sienten molestias, la Dra. Crawford sugiere incorporar el rodillo de espuma, que “crea fricción y moviliza la linfa y otros fluidos, lo cual ayuda a reducir las adherencias”.

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Los especialistas recomiendan electrolitos, menos alcohol, azúcar y carnes procesadas, y el uso de rodillo de espuma para reducir adherencias en la fascia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tras una semana de ajustes en hidratación, movimiento y recuperación el dolor no cede, la recomendación es consultar a un profesional. “La función del profesional es averiguar qué está provocando el dolor: ¿se trata de una restricción fascial o es realmente una hernia discal?”, explicó la especialista. No todo dolor tiene origen fascial, y un diagnóstico preciso sigue siendo la única vía para tratarlo con eficacia.