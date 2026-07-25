La sandía y el melón cantalupo pueden encajar en una dieta para la diabetes, según especialistas

La sandía y el melón cantalupo se consideran frutas de baja carga glucémica y pueden formar parte de una dieta para la diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer fruta con diabetes no solo está permitido, sino que puede ser beneficioso para el control glucémico, según advierten especialistas en nutrición. La evidencia científica más reciente desafía la creencia popular de que las personas con niveles elevados de azúcar en sangre deben eliminar las frutas dulces de su dieta.

Sandía y melón cantalupo son protagonistas del debate estival. Ambas son frutas de verano con alto contenido de agua, cargadas de nutrientes y naturalmente dulces, lo que genera dudas entre quienes buscan cuidar su glucemia. Pero, ¿cuál de las dos conviene más?

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Según EatingWell, dietistas y especialistas en diabetes analizaron en detalle el impacto de cada fruta sobre el índice glucémico y la carga glucémica, con conclusiones que desafían varios mitos extendidos sobre el consumo de frutas en dietas metabólicas.

Sandía: mucho más que agua y azúcar

La sandía tiene fama de elevar el azúcar en sangre por su sabor intensamente dulce y su índice glucémico (IG) relativamente alto. Pero esa lectura es parcial. Una taza de esta fruta en cubos contiene apenas 11 gramos de carbohidratos y está compuesta en un 91% de agua, lo que hace que su carga glucémica real —es decir, el impacto concreto sobre la glucemia en una porción típica— sea baja.

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La sandía aporta 6.890 microgramos de licopeno, un antioxidante asociado en estudios preliminares con niveles más saludables de glucosa en ayunas y HbA1c (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La sandía puede elevar el azúcar en sangre porque contiene azúcares naturales y sus carbohidratos se digieren con bastante rapidez”, explicó Brittany Poulson, especialista en diabetes registrada, en declaraciones recogidas por EatingWell.

Aun así, aclaró que el índice glucémico por sí solo no define el impacto real de un alimento: la cantidad consumida y lo que se come junto a esa fruta influyen de forma determinante en la respuesta glucémica.

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Un factor menos conocido es el licopeno, el antioxidante que da a la sandía su característico color rojo; una taza aporta 6.890 microgramos, una cantidad considerable según los parámetros nutricionales.

Investigaciones preliminares señalan una posible asociación entre un mayor consumo de este antioxidante y niveles más saludables de glucosa en ayunas y de hemoglobina glucosilada (HbA1c) en personas con diabetes, aunque los especialistas advierten que se requieren más estudios para establecer mecanismos causales.

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Cantalupo: fibra y vitamina C como aliados metabólicos

El melón cantalupo comparte con la sandía su alto contenido de agua —un 93% por taza— y una carga glucémica baja, pese a tener un IG en rango medio.

La diferencia más relevante radica en su composición: una taza de cantalupo en cubos aporta 12 gramos de carbohidratos y, a diferencia de la sandía, incluye aproximadamente 1,5 gramos de fibra dietética.

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El melón cantalupo contiene 12 gramos de carbohidratos, 93% de agua y 1,5 gramos de fibra por taza, una composición vinculada a una respuesta glucémica más moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheri Gaw, dietista registrada y educadora certificada en diabetes, señaló en declaraciones recogidas por EatingWell que el cantalupo “podría tener una ligera ventaja para el azúcar en sangre” precisamente por ese mayor contenido de fibra, que ayuda a enlentecer la digestión y moderar la absorción de glucosa. Aun así, advirtió que ninguna de las dos frutas es necesariamente “mejor” en términos absolutos.

El cantalupo también sobresale en vitamina C: una taza cubre el 76% de la ingesta diaria recomendada para mujeres y el 63% para hombres, con 57 miligramos de esta vitamina.

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La investigación disponible asocia una mayor ingesta de vitamina C con niveles más favorables de HbA1c y una mejor metabolización de la glucosa, aunque su efecto aislado sobre el control glucémico no reemplaza a un patrón alimentario equilibrado en su conjunto.

Ni sandía ni cantalupo son el problema

El consenso entre las especialistas consultadas por EatingWell es claro: el temor a la fruta puede ser más perjudicial que la fruta misma. Poulson advirtió que el mayor riesgo no es comer sandía o cantalupo, sino evitar la fruta entera por miedo al azúcar natural que contiene. “Metaanálisis recientes sugieren que comer fruta entera puede favorecer el control glucémico general y se asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2 cuando forma parte de un patrón alimentario saludable”, indicó la especialista.

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En términos prácticos, tanto la sandía como el cantalupo tienen menos de 15 gramos de carbohidratos por taza, lo que significa que una porción estándar no debería generar picos de glucosa en personas sin diabetes.

Las dietistas recomendaron combinar sandía o melón cantalupo con proteínas, grasas saludables o fibra para estabilizar la respuesta glucémica y evitar picos de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes sí la padecen, la clave está en la individualización. Val Warner, nutricionista deportiva registrada, lo resumió con precisión: “Lo que dispara el azúcar en una persona puede no afectar a otra, así que presta atención a cómo responde tu cuerpo y ajusta desde ahí”.

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Cómo incorporarlas sin afectar el azúcar

Las especialistas consultadas por EatingWell coinciden en que la combinación de estas frutas con otros macronutrientes es la estrategia más efectiva para estabilizar la respuesta glucémica. Combinar sandía o cantalupo con proteínas, grasas saludables o fibra adicional enlentece la digestión y produce una curva de glucosa más gradual.

Algunas recomendaciones concretas incluyen acompañar las frutas con yogur griego, queso cottage, huevos o frutos secos como pistachos, almendras o nueces. También se puede sumar la fruta como guarnición refrescante en comidas con proteína, o incorporarla al desayuno sobre avena o yogur natural sin azúcar.

La porción de una taza como referencia y el contexto de la comida completa son, según las expertas, los factores que más pesan a la hora de evaluar el impacto glucémico real de estas frutas estivales.