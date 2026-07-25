Selenio: el nutriente esencial que suma defensa y energía al cuerpo

Expertos recomiendan obtener el mineral con la dieta: 100 gramos de nueces de Brasil aportan hasta 544 microgramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El selenio se encuentra entre los minerales esenciales para la salud, aunque el cuerpo solo lo requiere en pequeñas cantidades. Su presencia resulta indispensable para funciones tan variadas como la protección de las células frente al daño oxidativo, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el correcto funcionamiento de la glándula tiroides.

Un artículo publicado en la revista especializada en salud SportLife resalta la importancia del nutriente dentro de una dieta equilibrada y su influencia positiva en el rendimiento físico, así como en la prevención de diversas enfermedades crónicas.

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A estos aportes se suma un ensayo científico publicado en la revista Frontiers que confirma la asociación entre niveles adecuados de selenio y una menor mortalidad cardiovascular, reforzando la importancia de este mineral en la salud integral.

Beneficios comprobados para la salud del selenio

Una infografía de Infobae detalla los beneficios, las fuentes alimenticias y las precauciones en el consumo del selenio, con una dosis diaria recomendada de 55 microgramos para adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El selenio resulta esencial para neutralizar los radicales libres, lo que contribuye a preservar la integridad de las células ante situaciones de estrés oxidativo. El artículo publicado en la revista especializada en salud deportiva, subraya que este nutriente estimula la actividad de la enzima glutatión peroxidasa, imprescindible para limitar daños vinculados al envejecimiento y a trastornos como el cáncer o la diabetes.

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El sistema inmunitario también se beneficia de una ingesta adecuada de selenio. Este elemento facilita la formación de glóbulos blancos y apoya la recuperación tras esfuerzos físicos intensos o episodios infecciosos. Además, la glándula tiroides utiliza el selenio en la conversión de la hormona T4 a T3, proceso fundamental para mantener el equilibrio metabólico.

En paralelo, una investigación reciente publicada en la revista científica Frontiers in Nutrition examinó a 1.454 adultos con signos de prefrailidad —estado clínico intermedio— o fragilidad. Los individuos con concentraciones elevadas de selenio en sangre mostraron una reducción significativa en el riesgo de fallecimiento general y por causas cardiovasculares en comparación con quienes presentaban valores bajos. El trabajo concluyó que existiría una relación entre niveles altos de selenio y menor mortalidad, aunque los mecanismos responsables continúan en estudio.

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Fuentes alimenticias recomendadas por expertos

Aunque el selenio alimentario se asocia a beneficios, los ensayos con complementos no evidenciaron menos cáncer ni enfermedad cardiovascular en personas sin patologías previas

Los expertos insisten en la importancia de obtener el nutriente a través de la alimentación. Las nueces de Brasil son la fuente más rica, con hasta 544 microgramos por cada 100 gramos, lo que cubre ampliamente la dosis diaria recomendada de 55 microgramos para adultos. El atún, los huevos, las semillas de girasol y la avena también son destacados por los especialistas como opciones sanas y accesibles.

El consumo de mariscos, como ostras y camarones, junto con carnes magras y vegetales, ofrece variedad y permite cubrir las necesidades sin recurrir a suplementos. Los expertos advierten que el atún debe evitarse en embarazo y lactancia por su contenido en mercurio, y recomiendan alternar fuentes vegetales y animales para optimizar la absorción.

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Contraindicaciones y precauciones en el consumo de selenio

Los especialistas advierten que dosis altas, sobre todo por suplementos, pueden provocar pérdida de cabello, uñas frágiles y síntomas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque este nutriente resulta indispensable para el organismo, los especialistas advierten sobre los peligros de un aporte excesivo, principalmente a través de productos suplementarios. La selenosis, consecuencia de niveles elevados de este mineral, puede provocar signos como pérdida de cabello, debilidad en las uñas y molestias gastrointestinales.

La Oficina de Suplementos Dietéticos de Estados Unidos (ODS) indica que, aunque la obtención de selenio mediante alimentos naturales se asocia a efectos positivos, el uso de suplementos no evidenció una disminución en la incidencia de cáncer ni de enfermedades cardiovasculares en personas sanas. Para los adultos, el límite superior recomendado se sitúa en 400 microgramos diarios.

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Además, el selenio puede tener interacciones con ciertos tratamientos farmacológicos, como anticoagulantes y medicamentos destinados al control tiroideo. En síntesis, los expertos en nutrición deportiva remarcan que la mejor alternativa consiste en seguir una alimentación equilibrada y variada que proporcione este elemento de forma natural.