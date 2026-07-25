Dieta pescetariana: cómo funciona el plan que suma pescado y excluye carnes rojas y aves

La dieta pescetariana excluye la carne roja, las aves de corral y la caza, pero incluye pescado y mariscos como proteínas animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta pescetariana es un patrón alimentario que excluye completamente la carne roja, las aves de corral y la caza, pero incluye pescado y mariscos como fuentes principales de proteína animal. Este enfoque se basa en una alimentación predominantemente vegetal, en la que las verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas conforman la base del patrón diario. A diferencia de los planes vegetarianas estrictos, este modelo permite la incorporación regular de pescados, e incluso admite el consumo moderado de huevos y productos lácteos, según las preferencias individuales.

El término surge de la combinación de la palabra italiana “pesce” (pescado) y vegetariano, y define a quienes adoptan una dieta ovo-lacto-vegetariana suplementada con productos del mar. De acuerdo con la Universidad de Harvard, suele implicar una estructura similar a la de los vegetarianos tradicionales, pero con la inclusión de animales de mar en el menú semanal, mientras que la carne de animales terrestres queda excluida por completo.

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Los pescados grasos de la dieta pescetariana, como salmón, sardinas, arenque y caballa, aportan omega-3 vinculados con la salud cardiovascular y cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos esenciales se destacan los pescados, que aportan proteínas, grasas saludables y micronutrientes específicos. Además, la dieta otorga un papel central a los alimentos de origen vegetal, como legumbres, verduras de hoja verde, frutas frescas y cereales integrales, lo que permite un amplio margen de variedad en las comidas diarias. Según la Cleveland Clinic, no existen reglas estrictas sobre las proporciones de cada grupo de alimentos, lo que otorga flexibilidad para adaptar el patrón a las necesidades y preferencias personales.

Por el contrario, se evitan la carne de res, cerdo, cordero, pollo, pavo y cualquier otro producto derivado de animales terrestres. Tampoco forman parte de este modelo las carnes procesadas, embutidos y caza mayor. Esta exclusión responde tanto a cuestiones de salud como a motivos éticos y ambientales, y diferencia a la dieta pescetariana de otras variantes flexibles como la dieta flexitariana, que admite el consumo ocasional.

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Beneficios de la dieta pescetariana

Uno de los principales beneficios radica en la reducción o eliminación del consumo de carne roja y procesada, lo que se ha vinculado con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Según la Universidad de Harvard, reemplazarla por pescado contribuye a disminuir la ingesta de grasas saturadas y colesterol, mientras que la inclusión regular de alimentos de origen vegetal favorece la incorporación de fibra, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo. Además, este patrón alimentario suele asociarse con una menor densidad calórica y una mayor presencia de fitonutrientes protectores.

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La dieta pescetariana se basa en una alimentación vegetal con verduras, en especial las de hoja verde, y frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos de mar, especialmente las variedades más grasas como el salmón, las sardinas, el arenque y la caballa, son fuente de ácidos grasos omega-3, nutrientes reconocidos por su efecto positivo sobre la salud cardiovascular y cerebral. La Asociación Americana del Corazón recomienda consumirlos al menos dos veces por semana debido a la relación entre los ácidos grasos y la prevención de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.

Una investigación de 2024 sugiere que quienes mantienen este plan alimenticio presentan un menor riesgo de demencia y enfermedad de Parkinson en la vejez en comparación con quienes siguen una dieta vegetariana estricta.

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En el ámbito metabólico, se asocia con un menor índice de masa corporal (IMC), niveles más bajos de colesterol total y presión arterial, así como una menor prevalencia de obesidad e hipertensión. Un estudio de cohorte en Suiza mostró menor riesgo de obesidad y de hipercolesterolemia respecto a los omnívoros, junto con valores reducidos de presión arterial sistólica y diastólica. Estas tendencias se mantuvieron tras ajustar por factores sociodemográficos y estilo de vida, lo que refuerza la robustez de la evidencia.

También puede favorecer un envejecimiento biológico más lento. Un análisis publicado en 2026 en Clinic Nutrition encontró que quienes incorporan esta dieta presentan una menor aceleración de la edad biológica en comparación con los consumidores habituales de carne, lo que sugiere un impacto positivo en la longevidad y en la reducción de enfermedades relacionadas con la edad.

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En personas con obesidad clínica, el plan se asoció con una menor mortalidad por todas las causas y menor mortalidad prematura, en comparación con quienes mantienen dietas basadas en carne, de acuerdo con un metaanálisis del Biobanco del Reino Unido publicado en Nutrients (2026). Los beneficios se mostraron especialmente pronunciados en hombres con obesidad.

Estudios citados sobre la dieta pescetariana la relacionan con menor índice de masa corporal, presión arterial más baja y menor prevalencia de obesidad e hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la alimentación pescetariana suele promover una mayor diversidad y cantidad de alimentos vegetales, lo que contribuye a una mejor salud intestinal, un microbioma más equilibrado y una mayor sensación de saciedad, ayudando a mantener un peso saludable a largo plazo, según la Cleveland Clinic. La flexibilidad del modelo facilita la adherencia sostenida en el tiempo, a la vez que permite cubrir potenciales deficiencias de algunos nutrientes críticos en dietas vegetarianas estrictas, como la vitamina B12, el hierro o el zinc.

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Los principales alimentos de la dieta pescetariana

Pescados grasos y magros : incluyen salmón, sardinas, arenque, caballa, atún, bacalao, lenguado, eglefino y merluza. Aportan ácidos grasos omega-3, mientras que los magros contribuyen con proteínas de alto valor biológico.

Mariscos : camarones, cangrejos, vieiras, ostras, mejillones, almejas y langostinos forman parte habitual de la dieta, enriqueciendo la variedad de preparaciones y aportando micronutrientes como selenio y zinc.

Verduras y hortalizas : todas las variedades, especialmente las de hoja verde (espinaca, acelga, kale). Son fuente principal de fibra, vitaminas y antioxidantes.

Frutas frescas : manzana, pera, banana, frutos rojos, cítricos y otras variedades aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

Legumbres : lentejas, garbanzos, porotos, entre otros, ofrecen proteínas de origen vegetal, fibra y micronutrientes.

Cereales integrales : avena, quinoa, cebada, centeno y pan integral, que contribuyen a la ingesta de fibra y energía sostenida.

Frutos secos : almendras, nueces, avellanas, pistachos y semillas. Estos alimentos suministran grasas saludables, proteínas vegetales y minerales.

Huevos : se consumen de manera moderada, normalmente hasta tres por semana, como fuente adicional de proteínas, vitamina D y colina.

Productos lácteos : quesos, yogur natural y leche, especialmente en variantes bajas en grasa, pueden formar parte de la dieta según la preferencia individual.

Aceites vegetales saludables: de oliva, de canola y de sésamo, usados para cocinar o aliñar, aportan grasas insaturadas beneficiosas.