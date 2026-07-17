Más de 30 tipos de vegetales a la semana, fermentados a diario y menos ultraprocesados: la fórmula para una microbiota saludable

La microbiota intestinal influye en la salud digestiva, el sistema inmunológico, el bienestar general y el estado de ánimo, según Tim Spector (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de la microbiota en la salud digestiva ha cobrado una atención creciente en los últimos años, impulsada por investigaciones y voces autorizadas como la de Tim Spector, doctor, científico y profesor de epidemiología genética en el King’s College de Londres, según publica Men’s Health.

El especialista sostiene que el equilibrio y la diversidad de microorganismos que habitan el intestino no solo influyen en la digestión, sino que también pueden determinar el bienestar general, el sistema inmunológico e incluso el estado de ánimo.

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La microbiota intestinal está compuesta por billones de bacterias que interactúan constantemente con el organismo. Según Spector, un ecosistema microbiano variado ayuda a proteger contra enfermedades, mejora la absorción de nutrientes y favorece procesos biológicos fundamentales.

Tim Spector recomienda consumir más de 30 alimentos de origen vegetal por semana para fortalecer la microbiota y mejorar la salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de este conjunto de microorganismos resulta clave para mantener un sistema digestivo eficiente y prevenir alteraciones metabólicas y autoinmunes.

Recomendaciones principales para el cuidado de la microbiota

Spector destaca tres pilares esenciales para fortalecer la microbiota intestinal y lograr una mejor salud digestiva. El primero consiste en la variedad vegetal: “Intenta consumir más de 30 alimentos de origen vegetal a la semana”.

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Esta meta puede parecer elevada, pero Spector aclara que se incluyen frutas, verduras, frutos secos, legumbres, semillas, hierbas y especias, lo que facilita alcanzar la cifra si se diversifican las comidas diarias y se incorporan pequeñas cantidades de distintos ingredientes en recetas habituales.

La meta semanal de 30 vegetales incluye frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, hierbas y especias para aumentar la diversidad alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo consejo es la incorporación diaria de alimentos fermentados. Spector recomienda: “Intenta comer tres tipos diferentes de alimentos fermentados cada día”. Ejemplos prácticos pueden ser yogur, kéfir, chucrut, kimchi o miso, que aportan bacterias beneficiosas vivas.

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El especialista sostiene que la introducción de estos alimentos ayuda a reforzar el sistema inmunitario, reduce la inflamación y contribuye a una mejor salud mental y energética.

El tercer pilar es la limitación de ultraprocesados: “Reduce el consumo de esos alimentos peligrosos, nocivos y ultraprocesados que constituyen el grueso de la dieta de muchas personas”. Spector insiste en que estos productos deben reservarse para ocasiones puntuales y no formar parte del menú diario. Eliminar su ingesta regular puede suponer un cambio decisivo en la salud intestinal, permitiendo que el microbioma florezca y funcione de forma óptima.

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La reducción de ultraprocesados puede mejorar la salud intestinal y favorecer el microbioma, que no debería depender del consumo diario de esos productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos consejos, según Spector, no requieren grandes sacrificios ni conocimientos avanzados de nutrición; más bien, dependen de una actitud activa hacia la variedad y la calidad de los alimentos elegidos. El enfoque puede adaptarse a los gustos y rutinas de cada persona, ajustando la dieta de manera gradual y flexible.

Papel de los vegetales en la dieta

El énfasis en la diversidad vegetal que propone Spector responde a la necesidad de alimentar a los distintos tipos de bacterias que componen la microbiota. Cada variedad de fibra vegetal actúa como sustrato para microbios específicos, lo que favorece un ecosistema intestinal más robusto y equilibrado. No solo se trata de consumir muchas verduras o frutas, sino de variar los tipos, colores y texturas para multiplicar los beneficios.

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Spector señala que el verano es un momento propicio para incrementar la ingesta de vegetales, gracias a la abundancia de productos frescos y la facilidad para preparar platos como ensaladas, gazpacho o salmorejo.

La reducción de ultraprocesados puede mejorar la salud intestinal y favorecer el microbioma, que no debería depender del consumo diario de esos productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda aprovechar la estación para experimentar con ingredientes poco habituales, añadiendo pequeñas porciones de hierbas, semillas o legumbres a los platos cotidianos. Así, alcanzar la meta semanal de 30 variedades vegetales resulta factible y hasta estimulante desde el punto de vista culinario.

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Incorporar alimentos de origen vegetal en todas las comidas, desde el desayuno hasta la cena, puede transformar la salud intestinal a medio plazo. Spector anima a considerar incluso especias y hierbas como parte de la cuenta semanal, lo que permite sumar diversidad sin necesidad de grandes cantidades. Esta estrategia favorece la creatividad y la flexibilidad en la dieta, ampliando el abanico de sabores y texturas y beneficiando de forma directa al microbioma.

Tim Spector prioriza cambios en la dieta con alimentos frescos, variados y fermentados antes que suplementos o probióticos comerciales para cuidar la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales y advertencias sobre el consumo de suplementos y probióticos

Spector recomienda introducir cambios alimentarios sencillos antes que recurrir a suplementos o probióticos comerciales. Considera que la mejor estrategia para una buena salud intestinal consiste en priorizar alimentos frescos, variados y fermentados, en vez de confiar en productos procesados cuya eficacia puede ser limitada según el perfil individual.

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El experto sostiene que una dieta rica en fibra y la reducción de ultraprocesados son la base más sólida para favorecer la microbiota. Advierte que, aunque los suplementos puedan parecer una solución fácil, no sustituyen los beneficios de una alimentación equilibrada y natural con abundancia de alimentos de origen vegetal y fermentados.