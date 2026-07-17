Más de 30 tipos de vegetales a la semana, fermentados a diario y menos ultraprocesados: la fórmula para una microbiota saludable

La relevancia de la microbiota en la salud digestiva ha cobrado una atención creciente en los últimos años, impulsada por investigaciones y voces autorizadas como la de Tim Spector, doctor, científico y profesor de epidemiología genética en el King’s College de Londres, según publica Men’s Health.
El especialista sostiene que el equilibrio y la diversidad de microorganismos que habitan el intestino no solo influyen en la digestión, sino que también pueden determinar el bienestar general, el sistema inmunológico e incluso el estado de ánimo.
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La microbiota intestinal está compuesta por billones de bacterias que interactúan constantemente con el organismo. Según Spector, un ecosistema microbiano variado ayuda a proteger contra enfermedades, mejora la absorción de nutrientes y favorece procesos biológicos fundamentales.
El cuidado de este conjunto de microorganismos resulta clave para mantener un sistema digestivo eficiente y prevenir alteraciones metabólicas y autoinmunes.
Recomendaciones principales para el cuidado de la microbiota
Spector destaca tres pilares esenciales para fortalecer la microbiota intestinal y lograr una mejor salud digestiva. El primero consiste en la variedad vegetal: “Intenta consumir más de 30 alimentos de origen vegetal a la semana”.
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Esta meta puede parecer elevada, pero Spector aclara que se incluyen frutas, verduras, frutos secos, legumbres, semillas, hierbas y especias, lo que facilita alcanzar la cifra si se diversifican las comidas diarias y se incorporan pequeñas cantidades de distintos ingredientes en recetas habituales.
El segundo consejo es la incorporación diaria de alimentos fermentados. Spector recomienda: “Intenta comer tres tipos diferentes de alimentos fermentados cada día”. Ejemplos prácticos pueden ser yogur, kéfir, chucrut, kimchi o miso, que aportan bacterias beneficiosas vivas.
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El especialista sostiene que la introducción de estos alimentos ayuda a reforzar el sistema inmunitario, reduce la inflamación y contribuye a una mejor salud mental y energética.
El tercer pilar es la limitación de ultraprocesados: “Reduce el consumo de esos alimentos peligrosos, nocivos y ultraprocesados que constituyen el grueso de la dieta de muchas personas”. Spector insiste en que estos productos deben reservarse para ocasiones puntuales y no formar parte del menú diario. Eliminar su ingesta regular puede suponer un cambio decisivo en la salud intestinal, permitiendo que el microbioma florezca y funcione de forma óptima.
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Estos consejos, según Spector, no requieren grandes sacrificios ni conocimientos avanzados de nutrición; más bien, dependen de una actitud activa hacia la variedad y la calidad de los alimentos elegidos. El enfoque puede adaptarse a los gustos y rutinas de cada persona, ajustando la dieta de manera gradual y flexible.
Papel de los vegetales en la dieta
El énfasis en la diversidad vegetal que propone Spector responde a la necesidad de alimentar a los distintos tipos de bacterias que componen la microbiota. Cada variedad de fibra vegetal actúa como sustrato para microbios específicos, lo que favorece un ecosistema intestinal más robusto y equilibrado. No solo se trata de consumir muchas verduras o frutas, sino de variar los tipos, colores y texturas para multiplicar los beneficios.
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Spector señala que el verano es un momento propicio para incrementar la ingesta de vegetales, gracias a la abundancia de productos frescos y la facilidad para preparar platos como ensaladas, gazpacho o salmorejo.
Recomienda aprovechar la estación para experimentar con ingredientes poco habituales, añadiendo pequeñas porciones de hierbas, semillas o legumbres a los platos cotidianos. Así, alcanzar la meta semanal de 30 variedades vegetales resulta factible y hasta estimulante desde el punto de vista culinario.
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Incorporar alimentos de origen vegetal en todas las comidas, desde el desayuno hasta la cena, puede transformar la salud intestinal a medio plazo. Spector anima a considerar incluso especias y hierbas como parte de la cuenta semanal, lo que permite sumar diversidad sin necesidad de grandes cantidades. Esta estrategia favorece la creatividad y la flexibilidad en la dieta, ampliando el abanico de sabores y texturas y beneficiando de forma directa al microbioma.
Consejos adicionales y advertencias sobre el consumo de suplementos y probióticos
Spector recomienda introducir cambios alimentarios sencillos antes que recurrir a suplementos o probióticos comerciales. Considera que la mejor estrategia para una buena salud intestinal consiste en priorizar alimentos frescos, variados y fermentados, en vez de confiar en productos procesados cuya eficacia puede ser limitada según el perfil individual.
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El experto sostiene que una dieta rica en fibra y la reducción de ultraprocesados son la base más sólida para favorecer la microbiota. Advierte que, aunque los suplementos puedan parecer una solución fácil, no sustituyen los beneficios de una alimentación equilibrada y natural con abundancia de alimentos de origen vegetal y fermentados.
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