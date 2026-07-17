¿Existen los alimentos “quema grasa”? La palabra de una experta

María Casas afirmó que no existen alimentos quemagrasas y que ningún alimento hace que el cuerpo gaste más calorías al digerirlo de las que aporta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tiempos donde abundan los mitos sobre nutrición, la revista Men’s Health cita a la farmacéutica y nutricionista María Casas para aclarar uno de los errores más frecuentes: la creencia en los llamados alimentos “quemagrasas”.

Casas afirma: “En nutrición hay afirmaciones que se repiten tanto que terminan pareciendo ciertas… aunque muchas no lo sean. Una de ellas es que existen alimentos quemagrasas que pueden hacer que pierdas grasa más rápido. Esto es falso. De hecho, no hay ni un solo alimento que gaste más calorías al digerirlo de las que te aporta al consumirlo”.

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Este planteo desmonta la idea de que ciertos productos pueden acelerar la pérdida de grasa corporal por sí solos.

Los mitos sobre nutrición y los mensajes sobre alimentos milagrosos alimentan la confusión entre quienes buscan bajar de peso (iStock)

La difusión constante de mensajes sobre alimentos milagrosos contribuye a la confusión entre quienes buscan bajar de peso. Casas advierte que muchas de estas creencias se repiten tanto que terminan aceptándose como verdades.

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Insiste en que no existen pruebas que respalden la existencia de productos alimenticios capaces de acelerar la quema de grasa de manera directa. Este enfoque invita a la población a desconfiar de propuestas “milagrosas” y a informarse mediante fuentes confiables.

Consumo de proteínas y construcción de masa muscular: realidades y necesidades

En el ámbito del entrenamiento y la alimentación, la cantidad de proteína necesaria para ganar masa muscular genera numerosos debates. María Casas explica: “También es un mito que necesites comer mucha proteína para ganar masa muscular. Si entendemos como mucha proteína a 2 gramos por kilogramo de peso corporal, realmente no hay evidencia que afirme que necesitas tanta cantidad. De hecho, con 0,8 gramos es suficiente para prácticamente todo el mundo”.

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María Casas sostuvo que consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal no es necesario para ganar masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señala que con 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal se cubren los requerimientos de la mayoría de las personas. Esta cantidad resulta adecuada para el mantenimiento y el desarrollo muscular, evitando excesos innecesarios.

Casas aconseja priorizar el equilibrio y no sobrevalorar cifras propuestas por fuentes no especializadas. El enfoque personalizado y la evidencia científica son claves para una nutrición adecuada.

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La especialista indicó que 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal cubren los requerimientos de la mayoría de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia del déficit calórico en la pérdida de grasa corporal

Para perder grasa corporal, María Casas señala: “Es cierto que para perder grasa necesitas un déficit calórico sostenido. De hecho, si quieres perder grasa, necesitas comer menos calorías de las que gastas durante el tiempo suficiente para ir reduciendo así tu tejido adiposo”.

Esto implica ingerir menos calorías de las que el cuerpo gasta de forma continua; según la especialista, ninguna estrategia puede sustituir ese balance calórico negativo sostenido para reducir progresivamente la grasa corporal.

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La pérdida de grasa corporal depende de mantener un déficit calórico sostenido en el tiempo, según explicó María Casas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este planteo responde directamente a quienes buscan soluciones rápidas o productos milagro para bajar de peso. Casas recalca que la base de la pérdida de grasa reside siempre en el equilibrio energético, no en atajos ni suplementos sin fundamento. La disciplina y la constancia en el control calórico son las herramientas más efectivas para alcanzar resultados duraderos.

Mitos sobre los carbohidratos y su consumo nocturno

Uno de los mitos más difundidos en la nutrición popular es la creencia de que los carbohidratos engordan, especialmente si se consumen por la noche. María Casas desmiente esta idea con claridad: “Eso es falso. Ningún alimento por sí solo hará que engordes o que pierdas grasa independientemente del momento del día. Lo que importa es el balance calórico”. Para el control del peso importa el equilibrio calórico global y la calidad y cantidad total de la dieta, no la hora a la que se ingieren los nutrientes.

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María Casas desmintió el mito de que los carbohidratos engordan por la noche y señaló que el peso depende del equilibrio calórico global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta señala que estas creencias, al repetirse constantemente, acaban instalándose en la memoria colectiva y dificultan la adopción de hábitos efectivos. El control consciente de las calorías y la elección informada de los alimentos son las bases para una alimentación saludable.

Impacto del sueño en el control del peso y la regulación hormonal

Dormir poco puede aumentar el hambre y dificultar la pérdida de peso, según explica María Casas: “Sin embargo, dormir poco aumenta el hambre y dificulta que pierdas peso porque altera tus hormonas del hambre y hace que te controles menos con la comida”.

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La falta de sueño altera las hormonas del apetito, aumenta el hambre y dificulta el control del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de sueño altera las hormonas vinculadas a la regulación del apetito, lo que reduce el control sobre la ingesta de alimentos y puede favorecer el consumo excesivo. Un descanso insuficiente termina por convertirse en un obstáculo adicional para quienes intentan mantener o reducir su peso.

La especialista destaca la importancia de considerar el sueño como un factor dentro de cualquier plan de control de peso. Una mala calidad del descanso afecta directamente la capacidad de autocontrol alimentario y la gestión de las emociones vinculadas a la comida. Casas recomienda priorizar hábitos de sueño saludables como parte integral de cualquier estrategia nutricional.

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Un mayor consumo de fibra favorece la saciedad, reduce el apetito y ayuda a controlar la ingesta calórica diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol de la fibra en la saciedad y el control del peso

La fibra ayuda para favorecer la saciedad y facilitar el control del peso, según María Casas: “Comer más fibra aumenta el volumen de tus comidas, ralentiza las digestiones y te mantienes saciado por más tiempo”.

Un mayor consumo de fibra incrementa el volumen de las comidas y ralentiza la digestión, lo que mantiene la sensación de saciedad durante más tiempo. Este efecto ayuda a reducir el apetito y limita la necesidad de comer entre horas.

Casas explica que la fibra contribuye naturalmente a disminuir la ingesta calórica diaria, dando lugar a una alimentación más equilibrada. Al sentirse lleno por periodos prolongados, la persona logra controlar mejor el consumo de alimentos y evitar los excesos.