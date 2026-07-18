Qué hacer cuando el silencio duele: 3 estrategias para superar el ghosting

La psicóloga Theresa Nguyen afirmó que el ghosting puede activar sentimientos de rechazo y abandono similares a los de una pérdida significativa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentar el silencio absoluto por parte de alguien cercano puede convertirse en una de las experiencias emocionales más desconcertantes. El fenómeno conocido como ghosting, que implica el corte abrupto de la comunicación sin explicación previa, ha ganado relevancia en la dinámica social y digital de los últimos años.

Según reportes de Real Simple, este tipo de ruptura suele generar una reacción emocional intensa, caracterizada por confusión, inseguridad y cuestionamiento de la propia valía.

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En el ámbito de las relaciones interpersonales, el ghosting afecta tanto a la vida sentimental como a los vínculos de amistad y laborales, de acuerdo con especialistas consultados por Time. La ausencia de señales o explicaciones deja a la persona ignorada en un estado de incertidumbre, lo que puede dificultar el cierre emocional y generar dudas persistentes sobre el propio comportamiento o valor personal. The Washington Post ha señalado que esta forma de desconexión abrupta, facilitada por la tecnología, refleja un cambio en la manera de gestionar los conflictos y el malestar en la era digital.

Impacto emocional del ghosting: lo que dicen los expertos

The Washington Post señaló que la digitalización de los vínculos facilita el ghosting entre personas que evitan el conflicto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga clínica Theresa Nguyen, consultada por Real Simple, explicó que el ghosting puede activar sentimientos de rechazo y abandono similares a los que se experimentan tras una pérdida significativa. Según la especialista, “el cerebro interpreta la ausencia de respuesta como una señal de peligro social”, lo que puede desencadenar ansiedad y angustia.

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El medio Time destaca que la incertidumbre provocada por el ghosting afecta la confianza personal. No recibir una explicación suele dejar a la persona afectada en un estado de duda persistente. “La mente tiende a buscar respuestas y, al no encontrarlas, muchas veces se culpa a sí misma”, señala el psicoterapeuta Joshua Klapow. Este proceso puede derivar en pensamientos automáticos negativos, que afectan la autopercepción y pueden disminuir la autoestima.

The Washington Post abordó recientemente el impacto social del ghosting, resaltando que la digitalización de los vínculos facilita que quienes huyen del conflicto opten por desaparecer. La doctora Jenny Taitz, especialista en salud mental, aclaró que “el ghosting suele decir más sobre la incapacidad emocional del que lo realiza que sobre la persona ignorada”, una perspectiva que ayuda a reubicar el foco de la culpa.

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Estrategias respaldadas por terapeutas para recuperar la confianza

Los especialistas recomiendan reconocer y validar las emociones para iniciar la recuperación y superar el dolor que provoca el ghosting - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas destacan la importancia de reconocer y validar las emociones como primer paso en el proceso de recuperación. “Negar el dolor solo lo prolonga”, afirmó la terapeuta Lisa Olivera. Aceptar la experiencia como un hecho doloroso pero transitorio abre la puerta a una recuperación más saludable.

Otra estrategia clave, analizada por Time, consiste en evitar la personalización del rechazo. El psicólogo Joshua Klapow sostiene que “el ghosting es un reflejo del otro, no una medida de tu valor”. Esta perspectiva, compartida por diversos expertos, contribuye a impedir que la autoestima dependa de la conducta ajena.

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The Washington Post recoge el tercer consejo en la voz de la doctora Jenny Taitz de buscar el apoyo de una red de confianza. “Hablar con amigos o profesionales permite poner en perspectiva el episodio y reduce la sensación de aislamiento”, explicó la especialista. La interacción social positiva actúa como un recordatorio de que el valor personal no depende de una sola relación.

Los terapeutas coinciden en la importancia de establecer límites claros en las relaciones digitales. Adoptar una actitud proactiva ante el ghosting puede incluir limitar la exposición a personas que generen malestar emocional y priorizar vínculos más sanos y recíprocos.

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“Recuperar la confianza tras el ghosting es un proceso posible”, subrayan las fuentes consultadas. El acompañamiento profesional, el autocuidado y la resignificación de la experiencia son herramientas centrales para superar el silencio y proteger la autoestima.