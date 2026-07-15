La montaña rusa emocional del Mundial: efectos psicológicos de otro triunfo agónico en los hinchas argentinos

El fútbol puede alterar el pulso social y emocional de un país, la pasión colectiva deja marcas profundas en la sociedad argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol se vive en la Argentina como una experiencia completa, capaz de alterar el pulso social y emocional de todo el país. La selección nacional alcanzó la final del Mundial 2026 tras derrotar a Inglaterra en los últimos minutos, con un cabezazo de Lautaro Martínez que dio vuelta el partido y desató una celebración inolvidable. La épica remontada, sumada a la previa victoria sobre Egipto, igual de agónica, transformó los partidos en verdaderos desafíos psicológicos para millones de hinchas.

Esta montaña rusa de emociones define el ánimo colectivo y deja secuelas físicas y mentales profundas. Especialistas y estudios científicos analizan cómo la pasión futbolera puede provocar desde euforia hasta agotamiento extremo, afectando cuerpo y mente mucho más allá de los noventa minutos de juego.

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El mecanismo de identificación: el partido se juega en cada hogar

El Dr. Ricardo A. Rubinstein, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, explicó a Infobae que el fenómeno de identificación lleva a los hinchas a vivir el partido como propio. “Sentís que vos estás ahí, en parte esto te está pasando a vos”, señaló, y remarcó que el destino de la selección se adopta como propio y que cada argentino entrega una dosis significativa de energía emocional al identificarse con el equipo.

El psicoanalista Jorge Catelli agregó, por su lado, que el encuentro se transforma en una catarsis colectiva: “Se juega una manera de catarsis que implica sufrir, gozar, disfrutar del espectáculo simbólico que se da en la cancha como escenario simbólico de una disputa”. Según el experto, la frase “ganamos” o “perdimos” refleja una identificación real, no solo una forma de hablar.

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El cabezazo de Lautaro Martínez en los últimos minutos ante Inglaterra desató una celebración inolvidable y selló el pase a la final del Mundial (REUTERS/Lee Smith)

Una investigación publicada por Medical Daily introduce el papel de las neuronas espejo: “El cerebro que especta es también un cerebro que juega cuando se trata de deportes”. Estas neuronas permiten que los espectadores experimenten reacciones físicas y emocionales similares a las de los jugadores. Por eso, al ver a un jugador tras errar un penal o a los defensores en plena tensión, el cuerpo del hincha responde con aumento de ritmo cardíaco y cambios en la respiración, lo que borra la distancia entre el sillón de casa y el césped del estadio.

Entre estrés, euforia y agotamiento

La magister en psicología del deporte Laura Spaccarotella sostuvo en diálogo con Infobae que el desarrollo de un encuentro de alto voltaje activa la respuesta fisiológica de “lucha o huida”. Se instala ansiedad, miedo, expectativa e ilusión, generando una tensión que se refleja en el cuerpo: nudos en el estómago, sudoración, palpitaciones y rigidez muscular durante los momentos más críticos.

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La liberación sostenida de cortisol y adrenalina explica la fatiga posterior. Investigadores del Centro para el Estudio de la Cohesión Social de la Universidad de Oxford comprobaron que los aficionados que sienten mayor identificación con su equipo muestran una respuesta fisiológica de estrés mucho más intensa. La Dra. Martha Newson afirmó que “los niveles de cortisol se dispararon durante los partidos en directo en los aficionados que estaban muy unidos a su equipo”, con picos cuando la situación deportiva se complica.

Un partido de alto voltaje activa la respuesta fisiológica de lucha o huida, la ansiedad y la tensión se reflejan en el cuerpo del hincha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio del New England Journal of Medicine demostró que mirar partidos de fútbol estresantes puede duplicar el riesgo de eventos cardiovasculares menores. La exposición prolongada a la tensión provoca vasoconstricción y eleva la presión arterial, sumando riesgos físicos al impacto emocional.

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Cuando la tensión se resuelve en un desenlace favorable, como el gol de Enzo Fernández o el de Lautaro Martínez sobre la hora ante Inglaterra, se produce un alivio inmediato. Sin embargo, este desahogo no restaura la energía gastada. La literatura científica sobre la fatiga deportiva, recopilada en PubMed, describe cómo la exigencia mental de la competencia genera una profunda fatiga psicológica en el espectador, que se manifiesta en agotamiento y dificultad para volver a las actividades cotidianas.

Celebración, rituales y el lado luminoso de la pasión

El proceso de recuperación tras una montaña rusa emocional futbolera incluye rituales de celebración y socialización. Rubinstein señaló que la descarga emocional se canaliza a través de festejos, charlas y actividades sociales. Saltar, gritar, compartir memes o revivir jugadas son mecanismos para metabolizar el impacto de la tensión vivida.

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El fenómeno de identificación lleva a los hinchas a vivir el partido como propio, cada argentino entrega una dosis de energía emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el Mundial potencia la interacción social y la percepción de bienestar. Una investigación publicada en Frontiers in Psychology mostró que ver deportes en grupo fomenta vínculos y aumenta la felicidad subjetiva. El estudio, basado en encuestas en China, destacó que la interacción social explica más del 20% del efecto positivo de ver deportes sobre el bienestar, lo que supera el mero entretenimiento. Los lazos de apoyo y pertenencia a grupos de fanáticos actúan como fuentes de felicidad duradera.

En el plano neurobiológico, un trabajo en Sport Management Review halló que mirar deportes activa los circuitos cerebrales de recompensa, liberando dopamina, la conocida “hormona de la felicidad”. Este efecto se intensifica durante eventos de alto valor cultural, como el Mundial de fútbol, lo que genera una sensación de plenitud y vitalidad.

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Finalmente, la recuperación tras la descarga emocional requiere tiempo. Según Catelli, el cansancio que queda tras el partido surge porque “el organismo no distingue completamente entre una amenaza física y una simbólica cuando la experiencia subjetiva es intensa”. El cuerpo procesa en silencio la memoria de los minutos decisivos, mientras la mente repasa jugadas y se prepara para el próximo desafío.

La fatiga que acompaña a la alegría del triunfo es el precio de una pasión compartida. En cada festejo, cada charla y cada repaso mental del partido, la sociedad argentina confirma que el fútbol no solo se juega en la cancha: también se vive, se sufre y se celebra en cada rincón del país.

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