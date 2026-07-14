Salud

¿Somos más felices durante el Mundial? Las claves científicas sobre su impacto en la salud mental

Diversos estudios muestran cómo el torneo impulsa mejoras en la calidad de vida, la vitalidad social y el equilibrio emocional de quienes se suman a la celebración

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Mexicanos y extranjeros celebrando en las gradas del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial de Futbol. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante el mes del Mundial, millones de personas modifican rutinas y conversaciones, la pasión deportiva impacta en la felicidad y el bienestar colectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuatro años, el mes del Mundial transforma rutinas, conversaciones y hasta el ritmo social de millones de personas. La expectativa y la atención masiva al torneo es el escenario global de una pasión deportiva que genera efectos comprobables sobre la felicidad y el bienestar de quienes participan, directa o indirectamente.

Diversos estudios en psicología, neurociencias y ciencias sociales explican cómo ver deportes, y en particular el Mundial, puede provocar cambios positivos en la salud mental y en la percepción de la vida cotidiana. La competencia no es solo entretenimiento. Puede funcionar como un motor colectivo de bienestar, con raíces en la interacción social, la gestión emocional y hasta en procesos neurofisiológicos.

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1. La experiencia compartida y la interacción social

El principal motor del bienestar durante el Mundial radica en la interacción social que genera. Según un estudio publicado en Frontiers in Psychology, mirar eventos deportivos promueve una cadena de efectos positivos que comienza con el acto de ver deportes, continúa con la interacción social y concluye con una mayor percepción de bienestar subjetivo.

Hombre con camiseta de fútbol argentina, gorro de bufón y pintura facial, ondea la bandera nacional con brazos alzados y boca abierta en el estadio.
Ver deportes, especialmente durante el Mundial, puede generar cambios positivos en la salud mental y la percepción de la vida cotidiana según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, basado en encuestas a 885 personas en distintas regiones de China, muestra que ver deportes incrementa la frecuencia y calidad de las interacciones sociales. Las personas que comparten partidos con familiares, amigos o desconocidos en fan zones o bares, refuerzan lazos existentes y generan nuevas conexiones.

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El análisis estadístico de este estudio detalla que el efecto mediador de la interacción social explica el 20,5% del impacto total de ver deportes en el bienestar, superando incluso el efecto directo del acto de mirar partidos. Los autores subrayan que las redes de apoyo, la camaradería y la pertenencia a grupos de fanáticos constituyen “fuentes relevantes de felicidad” y tienen consecuencias duraderas, más allá del placer inmediato de ver un partido.

2. El impacto emocional y la gestión de sentimientos

El Mundial moviliza multitudes y emociones intensas: desde la euforia por un gol hasta la decepción por una eliminación. La investigación de Frontiers in Psychology, identifica que el impacto emocional de ver deportes es un mecanismo clave que media entre el evento y la sensación de bienestar. Durante los partidos, las personas experimentan una amplia gama de emociones positivas, como entusiasmo, alegría y alivio, y también pueden canalizar emociones negativas, como estrés o frustración.

El estudio demuestra que la experiencia emocional asociada a la visualización de eventos deportivos explica el 9,4% del aumento del bienestar subjetivo, ya que funciona como un “catalizador” que permite a las personas descargar tensiones y disfrutar de gratificaciones físicas y mentales.

Una familia de varias generaciones, con camisetas de Argentina, observa con atención un partido de fútbol en un televisor grande en una sala decorada con banderas.
La interacción social que surge al compartir partidos es clave para el bienestar durante el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los autores concluyen que la combinación entre interacción social y experiencia emocional genera un efecto encadenado que amplifica la sensación de felicidad, con la interacción social aportando un impacto más duradero y la experiencia emocional, un efecto intenso pero más efímero.

3. Cambios neurofisiológicos y sensación de plenitud

Más allá del plano psicológico, existen pruebas de que ver deportes activa mecanismos biológicos relacionados con el placer y la motivación. Un estudio publicado en Sport Management Review, integra métodos de neuroimagen para analizar cómo el cerebro responde al mirar deportes populares.

A través de experimentos con resonancia magnética funcional (fMRI), los investigadores detectaron que ver deportes como el béisbol aumenta la actividad en circuitos cerebrales de recompensa (incluyendo el núcleo accumbens y la amígdala), zonas vinculadas con la liberación de dopamina, conocida como la “hormona de la felicidad”.

Mexicanos y extranjeros celebrando en las gradas del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial de Futbol. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Redes de apoyo, camaradería y pertenencia a grupos de fanáticos son fuentes relevantes de felicidad con consecuencias que perduran (Imagen Ilustrativa Infobae)

El circuito de recompensa es un conjunto de regiones del cerebro que se encargan de procesar sensaciones placenteras y motivación, y que se activa frente a estímulos gratificantes como comer o tener interacciones sociales. Cuando estas áreas se activan, el cerebro libera neurotransmisores que producen placer, satisfacción y refuerzan conductas positivas.

Este efecto se intensifica cuando el evento observado es un deporte popular y culturalmente relevante, como el fútbol durante el Mundial. El estudio también encontró una correlación entre la frecuencia de mirar deportes y cambios estructurales en el cerebro asociados a la sensación de vitalidad y plenitud. Por lo tanto, ver los partidos no solo produce placer inmediato, sino que puede influir en indicadores objetivos de bienestar a nivel cerebral.

Adicionalmente, una investigación publicada en Frontiers in Public Health, señala que asistir a eventos deportivos en vivo incrementa la satisfacción con la vida y disminuye la sensación de soledad. Aunque mirar deportes por televisión no reproduce todos los beneficios sociales del estadio, sí mantiene parte del efecto positivo sobre la satisfacción vital.

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