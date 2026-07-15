Los restos de Miguel Ángel Asturias regresarán a Guatemala el 19 de octubre de 2026, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes. (Ministerio de Cultura y Deportes) (Ministerio de Cultura y Deportes Guatemala)

Tras más de medio siglo de permanecer en el extranjero, los restos del Premio Nobel de Literatura guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, regresarán a Guatemala el próximo 19 de octubre de 2026, informó el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas.

El retorno de los restos del máximo exponente de las letras guatemaltecas coincide con el aniversario de su nacimiento, así como con el Día del Escritor Nacional y con la fecha en que Asturias recibió la llamada informándole que sería el acreedor del Premio Nobel de Literatura en 1967.

Desde su fallecimiento en 1974, el cuerpo de Asturias ha estado sepultado en el Cementerio del Père-Lachaise, en París, Francia. Sin embargo, en junio de este año, el Gobierno de Guatemala inició el proceso de repatriación tras la emisión del Acuerdo Gubernativo 104-2026.

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La medida fue firmada por el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo, quién instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) a coordinar el retorno del autor de “El señor Presidente”.

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, dio detalles sobre la repatriación de los restos del Nobel guatemalteco. (Infobae)

La decisión responde a una solicitud formal de los familiares de Asturias, encabezados por su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado, quien manifestó públicamente el deseo de que el escritor repose en el país que inspiró su obra y su visión sobre la identidad nacional.

Un retorno rodeado de arte

El ministro de Cultura explicó que las actividades de repatriación iniciarán desde agosto, principalmente en escuelas y centro educativos, donde no sólo se promoverá la lectura de las obras del galardonado guatemalteco, sino que también se instruirá sobre su vida y legado. Y se contempla que el Seminario de Graduación de los estudiantes esté basado en Asturias.

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Respecto a la despedida, Méndez Salinas comentó que existe una coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala, con las autoridades francesas. Además, los directivos Biblioteca Nacional mantienen un diálogo con el Instituto Cervantes de Francia y la Alcaldía de París, para conmemorar la partida de los restos del escritor.

“En el Instituto Cervantes se contempla un acto de despedida el 8 de octubre... y por parte del Estado francés se prevé una serie de actos y homenajes para despedir a Miguel Ángel Asturias, quien partirá de Francia el 15 de octubre para llegar a Guatemala el 19”, dijo.

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La voz de la identidad americana. Miguel Ángel Asturias plasmó en sus novelas el misticismo del mundo maya y la dura realidad social de su época, convirtiéndose en el primer novelista hispanoamericano en recibir el Premio Nobel de Literatura. (Ministerio de Cultura y Deportes)

En Guatemala, las actividades iniciarán el 15 de octubre. Se realizarán cuatro noches de ceremonias donde se presentará la historia del literato y también se espera realizar un Magno Evento en el Parque Kaminal Juyú, sitio arqueológico maya ubicado en la Ciudad de Guatemala.

“La intención es impulsar que todo el mundo, especialmente los guatemaltecos, conozcan y recuerden las obras, vida y muerte del Premio Nobel de Literatura guatemalteco. Aún estamos analizando todas las actividades que se llevarán a cabo, pero se prevé invitar a otros galardonados, otros escritores e impulsores del arte nacionales e internacionales, por lo que se está buscando también el apoyo de cooperación extranjera para el financiamiento de las actividades”, detalló el ministro de Cultura guatemalteco.

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Los restos descansarán en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

Las cenizas del máximo exponente de las letras guatemaltecas serán ubicadas en un área especial en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, principal monumento en honor al escritor, obra edificada por el maestro guatemalteco Efraín Recinos.

El monumento mortuario contempla la construcción de un pabellón que estará ubicado en la Plaza Maya y en la Plaza Mujeres ubicadas dentro del Centro Cultural que está conformado por una estructura principal de vigas gemelas de concreto reforzado. Dichas vigas constituirán el soporte de una estructura metálica diseñada para sostener dos elementos escultóricos elaborados en piedra tipo mármol.

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias descansarán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dentro de un monumento en la Plaza Maya y la Plaza Mujeres. (Infobae)

También tendrá un busto del escritor guatemalteco que estará orientado con vista hacia los volcanes y se incorporará un marcador del juego de pelota de la antigua civilización maya. El diseño fue creado por el arquitecto Alejandro Paz y se colocarán varias frases de las obras de Asturias, que serán escogidas por Lucrecia Méndez de Penedo, principal investigadora y crítica de las obras del “Gran Moyas”.

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“El monumento tendrá una visión minimalista, que no sólo busca trascender la idea de un mausoleo tradicional, sino que pretende integrarse al paisaje y convertirse en un punto de convergencia entre el arte, la literatura, la arquitectura, el paisaje y el patrimonio cultural”, manifestó Méndez Salinas.

El monumento mortuario contempla la construcción de un pabellón que estará ubicado en la Plaza Maya y en la Plaza Mujeres ubicadas dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Ministerio de Cultura y Deportes)

La urna donde se guardarán las cenizas de Asturias tendrán la forma de una semilla. Hasta ahora se prevé que pueda tratarse de un grano de maíz o una mazorca, en relación a la obra “Hombres de Maíz” considerada como una de las obras maestras de Asturias y una pieza fundamental del realismo mágico. También se incorporará tierra de los 22 departamentos de Guatemala.

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El diseño fue creado por el arquitecto guatemalteco Alejandro Paz. (Ministerio de Cultura y Deportes)

El costo del monumento mortuario se calcula entre 1 a 1.5 millones de quetzales, según detalló el viceministro de Cultura, Emiliano Valdés Melendreras, quien agregó que la construcción podría iniciar la próxima semana con la remoción de tierras, eso sí, aclaró que no se dañará ninguna estructura ya construida y que los recursos saldrán del Ministerio de Cultura y Deportes.

El ministro de Cultura de Guatemala, Luis Méndez Salinas, brinda detalles sobre el monumentos mortuario donde se depositarán los restos repatriados del Premio Nobel de Literatura guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. Las cenizas del máximo exponente literario guatemalteco, arribarán al país el 19 de octubre, tras permanecer décadas en París, Francia. (Infobae)

Abierto al público

Las autoridades guatemaltecas comentaron que los actos de repatriación serán abiertos a todo el público nacional e internacional. Además, explicaron que contemplan varios proyectos para que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias esté abierto al público permanentemente, lo que permitirá a cualquier persona poder visitar los restos del autor galardonado.

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De igual manera, se pretenden impulsar como una Política de Estado la realización de actividades culturales cada 19 de mes, para homenajear la presencia de Asturias en Guatemala.