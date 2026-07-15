Por qué surge la disociación, un fenómeno difícil de identificar que altera la conciencia

La disociación es un fenómeno psicológico que desconecta pensamientos, sentimientos, recuerdos o identidad como respuesta al trauma o al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disociación es un fenómeno psicológico en el que una persona experimenta una desconexión entre sus pensamientos, sentimientos, recuerdos o identidad. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, se trata de un mecanismo de defensa que puede aparecer en respuesta a situaciones traumáticas o de alto estrés, permitiendo que la mente se separe parcial o totalmente de la realidad inmediata.

Las principales entidades de salud mental, como la Organización Mundial de la Salud, la definen como una alteración en la integración normal de la conciencia, la memoria, la percepción y el comportamiento. Puede ser breve y pasajero, como cuando alguien “se pierde” en sus pensamientos durante una actividad cotidiana, o más intensa, afectando la percepción del tiempo, el entorno o incluso la propia identidad.

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En la vida diaria, muchas personas experimentan formas leves sin proponérselo. Es habitual que alguien conduzca por una ruta conocida y, al llegar a destino, no recuerde detalles del trayecto.

Situaciones similares pueden ocurrir durante la lectura, cuando la mente se aleja del contenido del texto, o en momentos de estrés, donde la persona puede sentir que observa los acontecimientos como si fuera un espectador externo. Estos episodios no suelen ser intencionales y, en la mayoría de los casos, no representan un problema clínico.

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Las formas leves de disociación pueden aparecer en la vida diaria y no suelen representar un problema clínico (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué significa disociar

Surge como una reacción automática del cerebro frente a experiencias que resultan abrumadoras o traumáticas, actuando como un mecanismo de protección ante emociones o recuerdos difíciles de procesar. Según The Independent, puede observarse en adolescentes que se muestran distraídos o retraídos, comportamientos que suelen pasar desapercibidos, ya que es una conducta silenciosa y difícil de identificar en comparación con otras reacciones emocionales más visibles.

Según expertos citados por Verywell Mind, este mecanismo de respuesta altera áreas clave del funcionamiento personal, como la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno, provocando desde un leve distanciamiento hasta una desconexión severa con la realidad.

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La Asociación Americana de Psicología la define como un mecanismo de defensa que separa ideas y sentimientos amenazantes del resto de la psique. En este sentido, la disociación aparece con frecuencia en contextos donde el individuo enfrenta situaciones de violencia, pérdidas graves o eventos impactantes. Datos recogidos por The Independent revelan que casi tres de cada cuatro adolescentes en el mundo han vivido al menos un evento traumático, lo que subraya la alta prevalencia de este mecanismo psicológico.

La disociación surge como un mecanismo de defensa del cerebro ante experiencias abrumadoras o traumáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las formas clínicas más complejas, puede dificultar el aprendizaje, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales cuando se utiliza de manera reiterada para afrontar el malestar.

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Un estudio publicado en el Delaware Journal of Public Health revela que existe una sólida correlación entre traumas tempranos, especialmente los relacionados con alteraciones en el apego, y la aparición de síntomas disociativos, que pueden abarcar desde episodios leves de “soñar despierto” hasta fenómenos más graves como la despersonalización y la amnesia disociativa.

Cuándo la disociación comienza a ser algo negativo

Si bien puede aparecer como una reacción adaptativa y transitoria ante el estrés, se convierte en un signo de alarma cuando interfiere de manera persistente en la vida cotidiana. Según Mayo Clinic, deja de ser un fenómeno pasajero para transformarse en un trastorno cuando provoca pérdida de memoria significativa, dificultades para mantener relaciones, problemas laborales o escolares y una sensación constante de desconexión de uno mismo o del entorno.

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En estos casos, la persona puede experimentar amnesia disociativa, despersonalización o cambios abruptos de identidad, lo que genera un impacto negativo en su funcionamiento general.

La disociación puede pasar desapercibida en adolescentes porque suele expresarse con distracción o retraimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del Delaware Journal of Public Health advierte que, cuando está relacionada con el trauma, si se cronifica o no se identifica a tiempo, puede arraigarse y convertirse en una respuesta automática ante cualquier situación de estrés.

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Este patrón puede evolucionar hacia un trastorno disociativo, caracterizado por síntomas como episodios recurrentes de desrealización, pérdida de recuerdos autobiográficos relevantes y dificultades para distinguir entre la realidad y las percepciones internas. En muestras clínicas, hasta el 46% de los pacientes pueden presentar algún tipo de trastorno disociativo, una cifra que evidencia la importancia de reconocer las señales de alerta.

En tanto, un metaanálisis señala que, al volverse prolongada o intensa, la disociación puede asociarse a complicaciones como depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y conductas autolesivas. El riesgo aumenta cuando la desconexión afecta la identidad, la memoria o la percepción del entorno de manera sostenida, generando una sensación de irrealidad que impide a la persona desenvolverse con normalidad. De acuerdo con The Independent, el uso excesivo de la disociación como mecanismo de afrontamiento puede obstaculizar el aprendizaje, deteriorar las relaciones personales y dificultar la adaptación a situaciones cotidianas.

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Tanto Mayo Clinic como los autores del Delaware Journal of Public Health insisten en que la identificación temprana y el acceso a un tratamiento especializado pueden prevenir la cronificación del cuadro y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes viven con este tipo de dificultades.