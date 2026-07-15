Panamá

En Panamá los pacientes trasplantados hepáticos piden una atención integral y oportuna

Denuncian la inexistencia de un canal formal y directo para la atención de urgencias o situaciones médicas imprevistas

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Programa Nacional de Trasplante Hepático ha realizado 104 trasplantes desde su creación hace 14 años. (CSS)
Programa Nacional de Trasplante Hepático ha realizado 104 trasplantes desde su creación hace 14 años. (CSS)

La necesidad de revisiones especializadas periódicas, algunas al menos una vez al año y otras con mayor frecuencia, para monitorear la evolución de los pacientes trasplantados, fue planteada por los pacientes trasplantados hepáticos.

Igualmente, manifestaron su preocupación por la incertidumbre existente respecto a la dosificación y continuidad de los medicamentos inmunosupresores sin supervisión especializada.

Esta situación, dijeron ante la Defensoría del Pueblo, pone en riesgo la vida de las personas que dependen de estos fármacos para evitar el rechazo del órgano.

La espera para recibir un trasplante hepático en Panamá representa un desafío para cientos de personas que buscan una oportunidad de vida, toda vez que el sistema de salud enfrenta una creciente demanda de órganos, en un contexto donde la donación continúa siendo insuficiente frente a las necesidades.

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Entre 2025 y 2026 la Caja de Seguro Social (CSS) reportó un fortalecimiento sostenido en el programa de trasplantes. Sin embargo, las cifras reflejan una realidad restrictiva: a inicios de 2025 solo cuatro pacientes esperaban un hígado, mientras que la estadística general de trasplantes hepáticos realizados desde la creación del sistema alcanzó los 107 procedimientos.

La obesidad infantil preocupa a las autoridades de salud, por ser un detonante para el desarrollo de enfermedades crónicas. (CSS)
La obesidad infantil preocupa a las autoridades de salud, por ser un detonante para el desarrollo de enfermedades crónicas. (CSS)

Otro de los puntos críticos abordados por los pacientes trasplantados fue la inexistencia de un canal formal y directo para la atención de urgencias o situaciones médicas imprevistas.

Los representantes de la Asociación de Pacientes Trasplantados Hepáticos, Enfermos Hepáticos y Familiares de Panamá también manifestaron con preocupación la escasez de insumos y reactivos necesarios para exámenes de laboratorio y otras pruebas especializadas, y las condiciones inadecuadas durante las hospitalizaciones, que generan incomodidad y riesgos adicionales para los pacientes inmunosuprimidos.

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Autoridades de la Organización Panameña de Trasplante mencionaron que el principal obstáculo radica en lograr que las familias respeten la voluntad de quienes desean donar, lo que limita la disponibilidad de órganos para pacientes hepáticos y renales.

El impacto humano y económico de esta situación es considerable. Cada paciente en lista de espera enfrenta un tratamiento médico constante, a menudo costoso, mientras aguarda.

El sistema público calcula que mantener a un paciente en diálisis puede costar aproximadamente $23.000 al año, cifra que para muchos resulta insostenible y que además representa una carga para el Estado. En contraste, la promoción de la donación permitiría reducir estos costos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Aumentan las enfermedades crónicas como la cirrosis y el hígado graso, condiciones asociadas a la diabetes. (CSS)
Aumentan las enfermedades crónicas como la cirrosis y el hígado graso, condiciones asociadas a la diabetes. (CSS)

La Ciudad de la Salud, ubicada en la capital panameña, centraliza los programas activos de trasplante hepático y renal, así como la formación de especialistas.

Esta se convirtió en el centro hospitalario más grande de Centroamérica en realizar trasplantes hepáticos, un nuevo hito desde que se empezaron a realizar este tipo de cirugías en marzo de 2011.

El Programa Nacional de Trasplante Hepático, según se informó, ha alcanzado dos importantes hitos con la realización de 104 trasplantes desde su creación hace 14 años, y la reciente aprobación en 2025 de los requisitos para lograr su licencia sanitaria en la Ciudad de la Salud.

En Panamá se realizan trasplantes hepáticos en dos modalidades: de donante fallecido, que involucra a una persona con muerte encefálica, y el de donante vivo relacionado, en el que un familiar cercano dona una porción de su hígado.

El trasplante de donante fallecido se realiza hasta los 65 años de edad y el de donante vivo hasta los 70.

La demanda de trasplantes hepáticos, de acuerdo con un reporte de la Caja de Seguro Social, se relaciona principalmente con el aumento de enfermedades crónicas como la cirrosis y el hígado graso, condiciones asociadas al consumo excesivo de alcohol, la obesidad y la diabetes. Esta tendencia sugiere que el número de pacientes en espera podría incrementarse en los próximos años.

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