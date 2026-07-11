Salud

Qué diferencia hay entre la sal del Himalaya y la sal marina y cuál conviene elegir

Especialistas coinciden en que el impacto sobre la hidratación y la presión arterial depende principalmente de la cantidad de sodio consumida y no del origen de este condimento

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Dos cuencos de vidrio transparentes llenos de sal gruesa; uno contiene sal rosa del Himalaya y el otro sal blanca marina sobre una superficie de madera.
La sal del Himalaya y la sal marina presentan diferencias mínimas de sodio y minerales, pero no modifican de forma apreciable su efecto en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sal del Himalaya y sal marina muestran diferencias pequeñas en sodio y minerales, pero esas variaciones no cambian de forma apreciable su efecto sobre la hidratación ni sobre la presión arterial, según VeryWell Health y la American Heart Association. Lo que más influye es la cantidad total que se consume.

VeryWell Health indicó que ambas sales son similares en valor nutricional y que sus diferencias en sodio y minerales en cantidades traza son menores. La publicación añadió que entender la función del sodio y consumir cualquier sal con moderación resulta más relevante para la salud.

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La American Heart Association precisó que la sal y el sodio no son exactamente lo mismo. Según la organización, la de mesa está compuesta por cerca de un 40% de este mineral y un 60% de cloruro.

Qué papel cumple el sodio en la hidratación

Según VeryWell Health, el sodio ayuda a que el agua entre en las células y contribuye al equilibrio de líquidos del organismo. Si una persona pierde agua por el sudor o no bebe suficientes líquidos, ese equilibrio de electrolitos puede alterarse.

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Persona sudorosa con camiseta azul sobre un objeto rectangular gris; una lupa muestra una gota con moléculas de agua y pequeñas partículas.
La pérdida de agua por el sudor puede alterar el equilibrio de electrolitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación señaló que una pequeña pizca de sal en el agua, ya sea sal marina, sal del Himalaya u otra, puede ayudar a mantener la hidratación durante más tiempo. Atribuyó ese efecto a que el sodio favorece la retención de agua.

VeryWell Health también apuntó que muchas bebidas deportivas contienen sal y azúcar. En ese sentido, señaló que el agua con sal evita el azúcar añadido, aunque advirtió que el consumo total de sal sigue como un punto a vigilar.

Qué diferencia hay para la presión arterial

La American Heart Association y VeryWell Health coinciden en que lo más importante es la cantidad total de sodio ingerida. Según ambas fuentes, este mineral puede elevar la presión arterial al favorecer la retención de agua en el organismo.

Cuando aumenta el líquido dentro de los vasos sanguíneos, crece la fuerza que ejerce la sangre sobre ellos y el corazón debe trabajar más, según la publicación. Añadió que la respuesta a la sal no es igual en todas las personas, aunque la mayoría puede desarrollar presión arterial más alta si consume grandes cantidades.

VeryWell Health señaló que la sal del Himalaya podría tener, en teoría, algo menos de sodio que la sal marina y, por eso, parecer una mejor opción para quienes vigilan la presión arterial. Aun así, remarcó que la diferencia es leve y que lo decisivo es la ingesta general.

Primer plano de una mujer sentada a una mesa de madera, con un manguito de tensiómetro digital gris en su brazo izquierdo y el aparato blanco al lado.
El sodio puede elevar la presión arterial porque hace que el cuerpo retenga agua y aumente el volumen de líquido en los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Heart Association recomienda un consumo ideal de hasta 1.500 mg de sodio al día, especialmente para proteger la salud cardiovascular. Por su parte, VeryWell Health señala que las Guías Alimentarias para los Estados Unidos fijan un límite máximo de 2.300 mg diarios para la población adulta.

Cuánto sodio aportan y de dónde viene la mayor parte

En la comparación de VeryWell Health, 1/4 de cucharadita de sal marina aporta unos 540 miligramos de sodio. La misma medida de sal del Himalaya contiene unos 380 miligramos, según el análisis citado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La American Heart Association ofreció una referencia distinta para la sal de mesa. Indicó que 1/4 de cucharadita equivale aproximadamente a 600 miligramos de sodio, 1/2 cucharadita a 1.200 miligramos y una cucharadita a 2.400 miligramos.

Ambas fuentes atribuyen parte de esas diferencias al tamaño de los cristales. Según la entidad y VeryWell Health, las variedades de grano más grueso pueden aportar menos sodio por cucharadita porque ocupan más espacio y, por lo tanto, entra una menor cantidad en la cuchara.

Minerales y yodo: lo que sí y lo que no aportan

VeryWell Health indicó que la sal marina y la sal del Himalaya contienen minerales en cantidades traza como magnesio, potasio y calcio. También señaló que esas cantidades son demasiado bajas para producir un beneficio nutricional significativo o un perjuicio relevante.

Dos personas en un consultorio, una mujer y un hombre, frente a un monitor con gráficos de ADN, sentados uno frente al otro en sillas de oficina.
La American Heart Association recomendó un límite de 1.500 mg de sodio al día, mientras que las guías dietéticas de Estados Unidos fijaron un máximo de 2.300 mg diarios para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Heart Association coincidió en que la sal marina puede conservar pequeñas cantidades de minerales y que la sal del Himalaya, menos procesada y con cristales más grandes, también contiene algunos de esos compuestos. Aun así, recordó que esos nutrientes pueden obtenerse de otros alimentos saludables.

VeryWell Health añadió que un estudio halló algo más de calcio en la sal del Himalaya que en una sal marina gris del Atlántico, pero menos zinc y cobre. La publicación aclaró que esas variaciones no alteran la conclusión principal sobre su valor nutricional.

En cuanto al yodo, VeryWell Health precisó que ni la sal marina ni la sal del Himalaya lo aportan. La publicación explicó que la fuente principal de yodo en la dieta actual es la sal yodada.

La American Heart Association también describió diferencias en el procesamiento. Explicó que la sal marina se obtiene por la evaporación del agua de mar y suele recibir un procesamiento mínimo, mientras que la sal de mesa se extrae de depósitos minerales y se refina hasta obtener una textura más fina.

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