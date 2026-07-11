Argentina vs. Suiza, EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

Argentina se medirá contra Suiza desde las 22:00 (Reuters)

Luego de la épica clasificación contra Egipto en los últimos minutos, la selección argentina afrontará los cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza. Con el objetivo de conseguir un boleto en las semifinales, donde se cruzará con el vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra, la Albiceleste se enfrentará a los europeos en Kansas City.

A partir de las 22:00 (hora Argentina), iniciará el encuentro que se transmitirá en televisión por TV Pública, TyCSports, Telefé y DSports, pero también por diferentes plataformas como DGO, Disney+, Paramount+, Flow y TyCSports Play.

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Las plataformas conocidas como Roja Directa y Tarjeta Roja han ganado notoriedad como vías para acceder a transmisiones deportivas gratuitas en Internet. Entrar para ver fútbol gratis expone al usuario a transmisiones no autorizadas, posibles consecuencias legales y amenazas informáticas que incluyen robo de datos, instalación de malware y fraudes vinculados a la publicidad y a formularios engañosos.

La selección argentina buscará avanzar una nueva ronda en el Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

El encuentro entre Argentina y Suiza rememora al cruce de Brasil 2014 por los octavos de final. En esa edición de la Copa del Mundo, la Albiceleste se impuso por 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Ángel Di María en el segundo tiempo suplementario. Granit Xhaka es uno de los pocos futbolistas sobrevivientes del cruce y que estará en el partido en Kansas.

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“No sé si podremos detenerlo durante 90 minutos, o incluso 120 minutos. Para mí, y para todos nosotros que jugamos en la era de Messi, es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia”, comentó el referente de Suiza tras la clasificación en la tanda de penales contra Colombia.

Lionel Scaloni tiene planificado mantener la base del equipo que remontó la llave contra Egipto, más allá del resultado adverso de 2-0 abajo hasta los últimos momentos. “No es el partido que más me hizo sufrir, porque el partido siempre estuvo. Argentina tuvo situaciones, creó. Uno sufre cuando no hay herramientas. El otro día con Cabo Verde, con las expectativas que iba a ser fácil, fue más duro. La sensación es que en algún momento íbamos a tener una y se podía dar vuelta. Cuando uno ve al equipo bien, está confiado. La prueba del otro día fue de carácter, pero el otro día no estuvimos como hoy. Hoy jugamos un fútbol diferente”, explicó en conferencia de prensa respecto al juego del equipo.

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Suiza dejó en el camino a Colombia en la tanda de penales (IMAGN IMAGES vía Reuters/Anne-Marie Sorvin)

En este contexto, las dudas principales vuelven a concentrarse en dos puestos que fueron una incógnita a lo largo de todo el Mundial: el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi en el ataque. Los nombres en evaluación son Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El lateral del Atlético de Madrid no logró completar una solvente actuación contra Egipto y el defensor de River Plate ingresó de gran manera sobre el cierre del partido. La Araña le ganó la pulseada por primera vez en la Copa del Mundo al ser titular contra los africanos. Sin embargo, el Toro Martínez entró desde el banco y fue clave en la victoria de Argentina: fue decisivo en el segundo gol y además dio la asistencia del tercero con un centro perfecto para el cabezazo de Enzo Fernández.

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Cómo ver el partido en vivo en Argentina: online y TV

DSports, TyCSports, Telefé y TV Pública (en televisión).

DGO, Flow, Paramount+, TyCSports Play y Disney+ (plataformas con usuario y contraseña).

Horario de inicio del partido

22.00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay) / 21:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 20:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 19:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 03:00 (España)

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Televisación en el resto del mundo

Dsports (Sudamérica) / Canal 5 (Uruguay) / DAZN (España) / TV Azteca, TUDN, ViX (México) / DSports, Caracol, DGO, RCN (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / DGO, DSports, Televen (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, Universo, Fix ONE y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica)

Probables formaciones en Argentina vs. Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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Suiza: Gregol Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Riede; Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.