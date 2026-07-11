El atroz feminicidio de una joven que terminó desmembrada por su pareja y esparcida en las calles de El Salvador

Jocelyn Milena Abarca Juárez, de 26 años, era una psicóloga salvadoreña cuyo feminicidio en 2018 conmocionó al país y se convirtió en un caso emblemático en la región (Cortesía: Revista La Brújula).

En el mapa de la violencia de Centroamérica, los nombres de las mujeres suelen disolverse con la rapidez de una mala noticia en la prensa matutina.

Pero el nombre de Jocelyn Milena Abarca Juárez se quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de El Salvador, no solo por la atrocidad de su final, sino porque personificó una paradoja que desarma a los expertos: el conocimiento y la educación no siempre son un escudo contra el horror doméstico.

Jocelyn tenía 26 años en julio de 2018. Quienes la conocieron la recuerdan como un torbellino de energía, una joven psicóloga de sonrisa ancha y carismática que disfrutaba sanando las mentes de otros. Su liderazgo era tal que se había postulado como candidata a diputada suplente.

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Sin embargo, mientras Jocelyn ayudaba a la comunidad y planificaba un futuro brillante, en la intimidad de su hogar en Soyapango , una de las zonas más densamente pobladas y complejas de la capital salvadoreña, libraba una guerra silenciosa que duró una década.

Su verdugo fue Ronald Atilio Urbina Velásquez, su pareja sentimental durante diez años. Detrás de las paredes de la casa, Jocelyn soportó un calvario de insultos, gritos y golpes que jamás denunció ante las autoridades. Para el mundo exterior, eran una pareja joven más; hacia adentro, era un régimen de control absoluto. A inicios de julio, Jocelyn decidió que ya era suficiente. Le comunicó a Urbina su deseo de separarse, de recuperar su vida. Ese acto de autonomía, el derecho a decir “no” selló su destino.

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Las calles de San Salvador se tiñeron de indignación tras el hallazgo de los restos de la joven (Cortesía: FGR).

El rastro de la sevicia: cubetas en la quebrada

Entre el 4 y el 5 de julio de 2018, la voz de Jocelyn se apagó. Su familia, angustiada, reportó su desaparición. En un acto de cinismo macabro, el propio Ronald Atilio se mostró consternado ante los parientes, fingiendo buscarla y colaborar. Lo que nadie sabía en ese momento es que Urbina ya la había asesinado al interior de la vivienda.

Para borrar el crimen, el agresor desmembró el cuerpo de la joven psicóloga. Colocó los restos en el vehículo de la propia Jocelyn y condujo por la ciudad, esparciéndolos en diferentes puntos estratégicos como si deshiciera de evidencias anónimas.

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Días después, San Salvador se despertó con una escena de espanto. Encontraron partes de Jocelyn dentro de cubetas en la Quebrada La Mascota, cerca del histórico Cementerio Los Ilustres; otros restos flotaban en las aguas del río Acelhuate y en la Quebrada El Piro. La brutalidad del hallazgo sacudió a una sociedad ya anestesiada por la violencia de las pandillas, pero esto era distinto: era la firma de la misoginia íntima.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó las pruebas contundentes, incluyendo ADN y videos de seguridad, que incriminaron a Ronald Atilio Velásquez en el brutal feminicidio de su pareja, Jocelyn Milena Abarca.

Para mantener la farsa de que ella seguía viva, Urbina se quedó con el teléfono celular de Jocelyn. Durante días, respondió mensajes de texto a los familiares haciéndose pasar por ella. Sin embargo, la Fiscalía General de la República rastreó las señales de GPS del aparato y descubrió una verdad irrefutable: el teléfono no se movía con Jocelyn, se movía en los mismos bolsillos de Ronald Atilio. El 11 de julio, la policía le puso las esposas.

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La batalla contra el reloj y el peso de la ley

El caso de la joven se convirtió en un laberinto legal que mantuvo en vilo al país durante dos años. Su madre, Yesenia Juárez, y diversas organizaciones feministas como ORMUSA, se apostaban fuera de los tribunales con pancartas. No solo pedían justicia; peleaban contra el reloj.

La ley salvadoreña establece que una persona no puede pasar más de dos años en detención provisional sin recibir sentencia. Si el juicio se retrasaba unos días más, Urbina habría quedado libre por tecnicismos procesales.

La presión social funcionó. El sistema judicial especializado en violencia de género sentó al acusado en el banquillo a las puertas del límite legal. El 7 de agosto de 2020, el tribunal dictó una sentencia histórica: 50 años de prisión, la pena máxima por el delito de feminicidio agravado, y una condena civil de más de 13,000 dólares.

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El Juzgado Especializado de Sentencia aplicó todo el peso de la ley contra Ronald Urbina, catalogando sus acciones como una muestra de extrema sevicia y control de género (Cortesía: FGR).

La jueza del caso no titubeó al argumentar que el desmembramiento y la historia de abusos previos eran pruebas claras de un odio estructural. Tiempo después, una Cámara Especializada ratificó los 50 años de cárcel en segunda instancia, sepultando cualquier intento de impunidad.

Ronald Atilio Urbina pasará el resto de sus días tras las rejas, mientras que el nombre de Jocelyn Abarca se convirtió, para El Salvador y el mundo, en el doloroso recordatorio de que romper el silencio a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.