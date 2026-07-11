El Salvador gana dos oros y un bronce en la penúltima jornada del Campeonato Centroamericano de esgrima

El Salvador cerró la penúltima jornada del Campeonato Centroamericano Mayor de Esgrima 2026 con dos medallas de oro y una de bronce. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

El equipo de El Salvador mantiene un desempeño destacado en el Campeonato Centroamericano Mayor de Esgrima 2026 al conquistar este viernes dos medallas de oro y una de bronce durante la penúltima jornada celebrada en el Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández de San Salvador.

La buena actuación permitió que la delegación anfitriona se ubique en el primer lugar del medallero general, consolidando su posición frente a los representativos de Guatemala y Panamá.

Por un lado, la primera victoria dorada del día llegó con el equipo masculino de florete, conformado por Mihail Salmerón, Jonathan Ágreda y Javier Santos,. El equipo salvadoreño superó al combinado de Guatemala en una final que se definió por un marcador ajustado de 45-44, después de revertir una desventaja de 10 puntos. El Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en sus canales oficiales resaltó que el trío local igualó el marcador en 28-28 y luego logró una ventaja de cinco puntos, situación que generó un cierre de alta tensión.

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La delegación salvadoreña mantiene el liderato del medallero general con cuatro oros, tres platas y cuatro bronces. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

En los momentos decisivos, el representativo guatemalteco igualó 39-39. La responsabilidad de asegurar el oro recayó sobre Mihail Salmerón, quien enfrentó a Eliu Cano en los últimos minutos del encuentro. El resultado se mantuvo igualado hasta el 44-44, cuando Salmerón concretó el punto definitivo que selló la victoria para el representativo local.

“Cada uno hizo su trabajo, todos nos apoyamos y eso fue clave para un gran combate. En el último punto mantuve la concentración y al final saqué el toque con una cuarta al pecho. Siempre hay cosas que mejorar para los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, manifestó Salmerón en declaraciones recogidas por el INDES.

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Por otro lado, la jornada también fue exitosa para el equipo femenino de sable, integrado por Odalis Maldonado, Madeline Hernández, Fátima Tobar y Alejandra Romero, quienes lograron el título centroamericano tras vencer 45-28 al conjunto de Nicaragua en la final. Según información del INDES, Maldonado expresó: “Me siento feliz que las medallas se quedaron en casa y me voy satisfecha. Me sentí tranquila, los nervios solo fueron el primer día”.

El equipo femenino de sable de El Salvador ganó la medalla de oro tras derrotar a Nicaragua por 45-28. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

De igual manera, la cosecha salvadoreña incluyó una medalla de bronce en la modalidad de equipo femenino de espada, conseguida por Dayanna Ramírez, Krissia Molina, Maybelline Pérez y Lesly Flores. El equipo cuscatleco venció a Guatemala 45-32 en el duelo por el tercer lugar, sumando un nuevo podio para la delegación local.

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A falta de una jornada, El Salvador lidera el medallero en el campeonato de esgrima

Tras estos resultados, El Salvador contabiliza un total de cuatro medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, cuando aún resta una jornada y tres modalidades por disputarse, según información proporcionada por el INDES.

Mientras que la paridad continúa en la lucha por el segundo lugar del medallero, con Guatemala y Panamá igualados con dos preseas doradas.

El Campeonato Centroamericano Mayor de Esgrima 2026 continúa su desarrollo y mantiene la atención sobre los próximos desafíos de la delegación anfitriona, que busca ampliar su liderazgo regional en el cierre de la competencia.