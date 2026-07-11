La inesperada decisión que tomó Didier Deschamps antes de la semifinal contra España

Didier Deschamps sorprendió al plantel y le concedió un día libre en la previa al choque con España (EFE/EPA/WILL OLIVER)

El plantel de la selección de Francia aprovechó un descanso inusual en el calendario de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Marruecos en Boston. El cuerpo técnico, liderado por Didier Deschamps, resolvió premiar el esfuerzo colectivo otorgando un día libre, una decisión que marcó un contraste respecto a anteriores fases decisivas afrontadas por el equipo nacional. Según informó RMC Sport, “es bastante raro que Didier Deschamps conceda este tipo de día de descanso antes de un partido tan importante del Mundial”.

La decisión de conceder este período de descanso se tomó la noche del jueves, minutos después del triunfo francés por 2-0 frente al conjunto marroquí. El staff comunicó que todo el grupo dispondría de libertad hasta las 20 horas locales, momento en el que se reunirían para cenar en el hotel Four Seasons, punto neurálgico de la concentración en el centro de Boston. De acuerdo con el reporte del medio francés, este gesto buscó fortalecer la cohesión interna y reducir la presión antes del choque clave ante los españoles, previsto para el martes siguiente.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, la presencia de familiares y amigos se hizo visible en los alrededores del alojamiento. Algunos futbolistas optaron por compartir el almuerzo con sus allegados en diversos restaurantes de la ciudad. Kylian Mbappé, figura central del equipo, fue visto junto a su madre y otros parientes en uno de los locales más concurridos de la zona. Según describió dicho sitio web, varios integrantes del plantel aprovecharon el ambiente distendido para sumarse a paseos, compras o encuentros privados, manteniendo un bajo perfil en espacios públicos.

El programa del día fue completamente flexible, adaptándose a las preferencias de cada jugador. Lucas Digne eligió explorar la prestigiosa Universidad de Harvard acompañado de su familia, mientras Mike Maignan y Adrien Rabiot recorrieron de manera discreta el parque frente al hotel. Désiré Doué y Warren Zaïre-Emery visitaron tiendas del centro y degustaron helado en una reconocida heladería de la ciudad. Hacia el final de la tarde, Maghnes Akliouche se ocupó de acompañar a sus familiares, colaborando con el traslado de equipaje, en una postal que reflejó la cercanía entre los miembros del grupo y sus entornos más próximos.

PUBLICIDAD

La dinámica de este descanso resultó novedosa en el contexto de la selección francesa. RMC Sport recordó que, tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial de 2022, el plantel dispuso de un día centrado principalmente en la recuperación física, con entrenamientos de baja intensidad y sin actividades recreativas externas. En la previa de otras semifinales recientes, como la de la Eurocopa 2024 frente a España y la del Mundial 2018 ante Bélgica, no se había concedido un día “off” formal, lo que subraya el carácter excepcional de la pausa actual.

La determinación de Didier Deschamps obedece, en parte, a la ventaja temporal que ofrece el calendario: la selección cuenta con cinco días completos antes de volver a competir. Esta amplitud permitió que el entrenador privilegiara el bienestar psicológico de sus dirigidos, confiando en la madurez del grupo para recuperar energías sin perder el foco competitivo. “La decisión fue tomada en función del esfuerzo acumulado y del margen disponible para la preparación”, detalló el medio.

PUBLICIDAD

Vale recordar que clasificación a la semifinal se definió con la victoria por 2-0 sobre Marruecos, en un encuentro donde Kylian Mbappé abrió el marcador con un remate al ángulo en el minuto 60 y Ousmane Dembélé amplió la ventaja seis minutos más tarde. El equipo dirigido por Didier Deschamps también dispuso de una oportunidad desde el punto penal en la primera mitad, pero Mbappé falló su ejecución ante el arquero Yassine Bounou. El resultado aseguró el pase de Francia a las semifinales por tercer Mundial de manera consecutiva (en Rusia 2018 fue campeón y en Qatar 2022 subcampeón).

España, por su parte, avanzó a la semifinal tras superar por 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El marcador se abrió con un tanto de Fabián Ruiz para el conjunto español, igualó Charles De Ketelaere para los belgas antes del descanso y, en los minutos finales, Mikel Merino anotó el gol decisivo que selló la clasificación. El triunfo significó el regreso de España a una semifinal mundialista después de dieciséis años.

PUBLICIDAD